Por que hay juegos +18 en Roblox ._.

no hay ningun juego +18 todos han sido eliminmados pues por que roblox es para niños pequeños y que un niño pequeño tenga acceso a algo que le va a quitar la infancia y no va a volver a jugar pues roblox los parchea al momento de ser publicados:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

Yo que sepa no he visto esos tipos de temas en Roblox.

a partir de 2019 Se dejo de Ver Juegos Obsenos en Roblox, Ya no existen, Es Imposible que Un usuario cree un juego Obseno o +18, Ya que al Momento de "publicarlo" Inmediatamente Se Testea el Juego, Para Probar que el juego es "jugable" Y funcional, Y si cumple los requisitos para Ser Publicado En La area de Juegos De los Usuarios, Por eso, No encontrarás mas Juegos +18 en Roblox, Y sobre Los Juegos "Que dan robux" Eso es otro tema.

