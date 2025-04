Los juegos actuales se enfocan demasiado en las skins, más que en el juego mismo

Sí el juego es f2p, se entiende que metan skins y otro tipo de contenido de pago. Que es eso o meter publicidad, como el among us de Android

Melonchan

Los juegos que no cuestan dinero, necesitan recuperar de alguna manera su inversión (crearlo no es gratis y dejarlo para su descarga en una tienda tampoco).



Obviamente, es el caso de los freetoplay. La empresa de un juego por el que pagas, no está obligada a hacer este tipo de micropagos (aunque ésto no parece importarle a las empresas ambiciosas, como EA y Ubisoft).