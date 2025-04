Consejos para el evento de adopt me de hallowen

En esta explicacion dire como conseguir la mayoria de todos los dulces y mascotas exclusivas de hallowen y como conseguirlo con intercambios de calidad

Consejo numero 1:Jugar durante varios dias para estar mas activo y recibir 200 dulces por cada dia de el hombre sin cabezaConsejo numero 2:Jugar todos los eventos (que son 2 eventos) lo maximo posible ya que es muy dificil comprarse todas las mascotas con los dulces que te el hombre sin cabeza asi que es recomendable jugar los eventos siempreAhora explicare como ganar las mascotas tambien de el evento:-Intercambiar unas cuantas mascotas buenas por las mascotas de el evento por ejemplo una abeja por un conejo fantasma o un unicornio por un Dino esqueletico-No estafar a los demas con la nueva mascota ya que aparte de que eso esta mal, la gente ya no cree en ese tipo de estafas malisiosas llenas de engaños-Si ves a alguien diciendo que tiene el canserbero y que le des un legendario por eso y el no muestra la mascota es un estafador y no le tienes que dar nada, tienes que informar a el equipo de adopt me para reporta a ese jugador para que lo baneen por estafar-No es recomendable cambiar el coche de huesos (de este evento de hallowen) por cosas comunes ya que ese tipo de cosas son muy caras y valiosas solamente por ser parte de el evento de hallowen (que se borrara muy pronto)-crear un server privado para jugar tranquilamente el evento de hallowen ya que puede causar mas lag estar con mas personas en el mismo server pero solo es una recomendacion-es recomendable comprar los dulces con robux ya que es un poco complicado conseguir los dulces con solamente 2 eventos-Actualmente tendrias que tener minimo 2.000 dulces por diferentes cosasCuriosidades de Adopt me-Es el juego mas famoso de Roblox y por mucho-Es un juego entretenido y lleno de gente agradable-El juego fue creado en 2017-Los creadores de el juego no esperaban el exito de este juego-El juego y ya no es lo mismo y es triste ya que un juego que se trataba de adoptar ahora solamente es de colecionar pero los seguidores podemos hacer que este juego vuelva como el buen juego que era antes :,DSi leiste esto te agradesco bastante ya que me demore mas de una hora en escribir todo esto y recopilar toda la informacion de el juego posible y mis dedos me duelen xd, pero.... creo que lo dejare aqui y luego creare un nuevo articulo con toda la informacion posible de adopt me para informalos y estar mas alegre porque la gente lee esto y me encantraia que alguien le guste la informacion que doy aunque creo que es tonta me encantaria un comentario positivo y que me inspiren a crear otro articulo para pasar toda TODISIMA la informacion de el juego (perdon por repitir todo de verdad lo siento :()Bueno señores me despido xd ADIOS :D