juego de steam que mas te gusta?

SOoNiCKBoOOm en mi caso me gusta dota 2 juego de estrategia y de equipo

Darkun17 el mio tambien es dota 2 aun ya no lo pueda jugar igual veo partidas :disappointed:

gorbbyxi De pago, hasta ahora Rising Storm 2:Vietnam y el DBD, y gratis el War Thunder

die3die pues dota 2 y dota 2 underlords

Baxoketa_ Dead by daylight, aunque al principio cuando me lo descargé vivié mucho i me cansé bastante ràpido del juego, pero està muy divertido, aunque hay mucha toxicidad en él.

camilitas1120 among us o fall guys

Klauss001 Among Us y Geometry Dash





chonfluns acabo de ver que está RuneScape en steam, listo vuelvo a ver el sol el año que viene

pexeer21 WolfQuest y Slime Rancher

gorbbyxi Esta chido el de los slime

Ikkimura Tengo más de 3000 juegos en mi cuenta de Steam, es imposible quedarme con 1 o incluso 10... unos días me apetece una cosa y otros me apetece otra.

Con algunos juegos he disfrutado cientos de horas pero ya han pasado al baul de los recuerdos. Eso los hace peores? no, simplemente les doy la oportunidad a otros que aún no he probado.

matnic77 Left 4 Dead

Lo juego desde hace años, lo completñe al 100%, y ahora con la nueva actualización, lo completaré otra vez.

Klauss001 Señores no podría decidirme a uno, steam es una plataforma muy buena y la verdad es que dos juegos de esta misma me han cautivado, esos son Among Us y Geometry Dash y creo que elegir entre uno de esos dos es algo complejo.

GUIVIROM dota y silme rancher muy bueno slime rancher :´)

Boomscar El pubg y el dota , para mi

Melonchan Si me limito a los juegos hechos por Valve, me quedo con Left4Dead 2 y Half Life 2.

Enghel24w0 me quedo con el dota aunque no lo jugue nunca xd

nomepirateesxd Left 4 dead y half life 1 y 2

vignette123 Geometry dash