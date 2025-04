maryluz1234

Hola he estado en este juego y pues hay algo que no me cuadra dicen que por cada artículo que valores y que comentes te dan exp hay es donde surge el problema yo hago todo eso y el juego no me da exp alguien sabe porque no me da exp y literalmente cuando comentó un artículo o lo calificó no pongo spam ni nada de esas cosas y si leo los artículos entonces alguien sabe porque no me exp si lo saben PorfA escribir gracias =)