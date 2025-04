Melonchan

No te quitan experiencia por no entrar 1 día o más, te la quitan porque te borraron mensajes que no aportan nada al foro.



Escribe cosas útiles, no dejes comentarios muy cortos, no copies y pegues las mismas respuestas, no te desvíes del tema por preguntar otra cosa... así verás que no te quitan experiencia al día siguiente.