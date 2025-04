Algun moderador me puede ayudar porfavor?!

Alvarrrancho

Hola, es que me rechazaron por segunda ves mi articulo!, yo nunca puse copia y pega o plagio.... me lo siguen rechazando porque es extenso pero no es plagioooo, porfavor algun moderador me puede ayudar con este gran problema, todo lo que me esforze consiguiendo informacion de mi conocimiento del juego sin ayuda de un sitio web, que me tomo un buen tiempo hacerlo completo, porfavor algun moderador que me ayude, me siguen rechazando el articulo los usuarios!!!!