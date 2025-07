ya no recibo experiencia por comentarios cuaunto se nesecita experar para recibir..?

Sii a mi me pasa lo mismo, pero no sabía por qué era

Solamente recibes experiencia por 5 mensajes y luego ya no ganas exp. Hasta que pasen 24 horas vuelves a sumar experiencia. Eso lo hicieron para que los mal portados no ganen niveles escribiendo puras tonterías.

Join the conversion by creating an account on Gamehag