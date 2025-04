Como hacer un buen articulo en Gamehag

Ha pasado un largo tiempo desde que estuve en esta pagina y uno aun mas largo desde que escribí un articulo, realmente no pienso volver a entrar en el juego de ganar gemas e intercambiarlos por premios, es algo que simplemente ya no me atrae... Pero hey, hoy he despertado con un buen animo y se me dio por hacer este articulo, donde te enseñare de hacer artículos mediocres a un BUEN articulo.



Antes de empezar quiero decir que yo no era la mejor persona en esto, es mucho mas fácil decir que hacer, pero tengo un pensamiento algo diferente a la gran mayoría, donde veía artículos y artículos y gran mayoría eran malos, solo algunos contaban con buena calidad, asi que presta atención a lo que digo (Y no, no diré los típicos consejos, PRESTA ATENCIÓN A ESTA INFORMACIÓN).





Como algunos podrán apreciar en los artículos de Gamehag, muchas personas ni siquiera están cociente de lo que escriben y esto esta mal, horriblemente mal. Si quieres hacer algo bien, hazlo bien, después de todo es una forma de obtener gemas y mientras mas te esmeres mas gemas podrás tener, así que por favor, POR FAVOR, evita hablar sobre temas o videojuegos de los cuales ni siquiera conoces, no divagues, no alargues un articulo innecesariamente hablar sobre un juego de teléfono en que una pelota debe chocar con otras figuras geométricas... Y si, hablo del infame trabajo de Clowreed97, artículos que me hizo dejar de subir contenido.Si algo aprendí en mi estancia en Gamehag es que se premia la innovación y la creatividad, no temas en hacer algo fuera de lo comun, no hagas simples reseñas o criticas acerca de X juego, intenta darle un toque personal o habla de un tema interesante, por ejemplo, mi articulo "Evolución de la música en los videojuegos". Disfrute escribirlo, siendo un tema que me interesaba y que fue mejor valorado que mis otros artículos de "criticas".Mientras mas interesante y original sea tu articulo tendrás mas posibilidades de tener mas gemas. En lugar de hablar de un juego, su historia, controles, gráficos y demás, intenta hablar sobre como se desarrollo, o mejor aun, habla de la historia de una desarrolladora de videojuego, crea un ranking de "mejores directores en el mundo de los videojuegos", "Videojuegos que hicieron historia", "Jugadores históricos", O también puedes dar tu opinion como "Resident Evil vs Silent Hill, ¿cual es mejor?", "¿Por que Dark Souls es tan importante?", "¿Es rockStar la mejor desarrolladora de videojuegos?", "Historia de Silent hill, orden cronológico"Muy probablemente algunas de estas ideas no se hayan usado en esta pagina y realmente son muy interesantes, lastima que nadie le de por hacer algo que realmente queramos leerProbablemente pienses "Escribamos un articulo porque si, de tal forma nadie lo leerá" y en cierta forma es verdad, los usuarios de gamehag o al menos gran mayoría NO leen los artículos, solo van, pasan el mause dejan un comentario y reciben sus gemas. PERO hay algunas personas que SI leen tus artículos, los administradores de estos, ellos leen todos los artículos y determinan la cantidad de gemas que recibirás, no escribas cualquier tontería, pues esto limita la cantidad de gemas que podrás recibir, no parafrasees, las personas no son tontas, siempre y digo SIEMPRE hay alguien que copia tu texto y lo pondrá en el buscador para ver si es plagio, no divagues, no es necesario repetir lo mismo una y otra vez, esto no hará que tu articulo obtenga mas gemas, lo cual nos lleva al paso 4.Varios son los casos en que una o mas personas crean un articulo y empiezan a alargarlo de forma innecesario, solo porque haya mas texto no ganaras mas gemas, recuerda el paso 1 y 2, son los mas importantes. En lugar de hacer un articulo de 9000 palabras, por qué no hacer algo rápido de digerir?, a veces menos es mas.Lo creas o no, la estética SI importa en gamehag, trata de que tus artículos se vean bien, no dejes tantos espacios si no son necesario, deja imágenes exactamente sobre lo que hablas para entrar mejor en contexto, usa bien tus palabras y trata de evitar los errores ortográficos, crea títulos llamados, subtitulo en negritas o cursivas para saber mejor de lo que estas hablan, pero nunca abuses de las imágenes. Tan solo esto podrá marcar la diferencia entre si tu articulo sera aceptado o rechazadoNo te rindas, a veces tus artículos sera rechazado de informa injustificada, intenta volver a enviarlo. Se que Gamehag puede ser tedioso y estresante, pero hey, logre tener algunos videojuegos y complete mi meta principal. 10 euros en Steam, dinero que me sirvió para comprar juegos de ofertas como terraria y cs go. Gamehag SI PAGA, es confiable. ¿Es difícil?, al inicio si, pero a medida que pase el tiempo sera cada vez mas fácil... Eso es todo.