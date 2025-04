League of Legends

EmpezamosEste juego muchos lo conocerán por que aparece en bastantes anuncios en Internet mas en Youtube que todo el mundo lo usa y les puedo apostar que todo hemos visto un anuncio de este gran juego, tal vez no te parecerá interesante en este momento así me ocurrió a mi, siempre que me aparecía en un anuncio en Internet de este y yo como de otra vez este juego, pero después un amigo me dijo descargarlo y jugamos unas partidas para pasar el rato lo descargue, después de unas partidas me pareció un buen juego tanto que me la pase toda la madrugada jugando se los recomiendo demasiado me encanto y se que también les gustara.Les pongo este inicio del juego de mi perfil personal por si gustan jugar conmigo o agregarme.Este juego es muy fácil de instalar solo lo buscan en Google tan cual su nombre, deben seleccionar su equipo para que empiece la descarga y ya las instrucciones para instalarlo ahí mismo te dicen.Bueno este juego tiene distintos modos de juego en particular para mi el mas interesante o mas divertido para jugar con colegas e ir empezando seria el de Grieta del invocador es un modo de juego bastante entretenido, primero eliges a tu campeón antes de empezar este modo de juego, eliges si quieres ser Top Adc Jungla Mid Supp están esas cinco posiciones en el mapa les dejare una imagen del mapa.Top: Es aquel campeón que va en la parte superior del mapa debes destruir todas las torres de la parte superior y avanzar, (debes elegir un campeón que pueda ser top para elegir esta posición) un ejemplo de un top seria Darius.Adc: Este campeón atribuye a hacer daño, es decir que debe atacar con sus poderes a los demás enemigos (tiene poderes que hacen bastante daño) puede ir en la parte superior del mapa con el Supp (debes elegir un campeón que pueda ser Adc para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Ezreal.Jungla: este campeón se encarga de ir por la parte del mapa que no se ve, es decir como su nombre lo indica va por la jungla eliminando a los monstruos de ella para así ir subiendo de nivel, también en ocasiones pueden ayudar a los campeones aliados a eliminar una torre o un enemigo ya que este es poderoso dependiendo su nivel claro (debes elegir un campeón que pueda ser Adc para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Warwick.Mid: Este campeón va por la parte centro del mapa destruyendo torres o enemigos como así también puedes ayudar a aliados en sus lineas (debes elegir un campeón que pueda ser Mid para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Heimerdinger.Supp: Este campeón va por la parte inferior del mapa, es un campeón de soporte es decir que ayuda a los demás campeones para eliminar enemigos (debes elegir un campeón que pueda ser Adc para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Morgana.Bueno después de que elijas todo eso y haya cargado te meterá al juego, el modo trata de un 5 vs 5 equipo azul y naranja cada equipo en su base tiene un nexos que debes destruir para poder ganar la partida, cuando sales abajo te aparecerán los 4 poderes que tiene tu campeón elijes uno para poder utilizarlo los poderes los tiras con (Q W E R) los poderes los podrás mejorar cada vez que vayas subiendo de nivel el campeón, subes de nivel mas rápido cuando matas a los súbditos que se generan de la base contraria como así también puedes matar a los campeones enemigos que se te interpongan.Otro punto importante que también puedes comprar cosas en la tienda (solo puedes comprar en la base) estas monedas las consigues en combate atacando a los minions como a los campeones, destruyendo torres y matando enemigos de la jungla.Bueno esto seria todo en mi articulo espero les guste valoren comenten.Gracias por su atención.

Bueno este seria mi primer articulo que voy a hacer espero les haya guste, me daría mucho gusto que lo leyeran y que valoren mi artículos por que me cuesta un poco de trabajo hacerlo, bueno este articuló sera de "League Of Legends"





Empezamos

Este juego muchos lo conocerán por que aparece en bastantes anuncios en Internet mas en Youtube que todo el mundo lo usa y les puedo apostar que todo hemos visto un anuncio de este gran juego, tal vez no te parecerá interesante en este momento así me ocurrió a mi, siempre que me aparecía en un anuncio en Internet de este y yo como de otra vez este juego, pero después un amigo me dijo descargarlo y jugamos unas partidas para pasar el rato lo descargue, después de unas partidas me pareció un buen juego tanto que me la pase toda la madrugada jugando se los recomiendo demasiado me encanto y se que también les gustara.

Les pongo este inicio del juego de mi perfil personal por si gustan jugar conmigo o agregarme.

Este juego es muy fácil de instalar solo lo buscan en Google tan cual su nombre, deben seleccionar su equipo para que empiece la descarga y ya las instrucciones para instalarlo ahí mismo te dicen.

Bueno este juego tiene distintos modos de juego en particular para mi el mas interesante o mas divertido para jugar con colegas e ir empezando seria el de Grieta del invocador es un modo de juego bastante entretenido, primero eliges a tu campeón antes de empezar este modo de juego, eliges si quieres ser Top Adc Jungla Mid Supp están esas cinco posiciones en el mapa les dejare una imagen del mapa.

Top: Es aquel campeón que va en la parte superior del mapa debes destruir todas las torres de la parte superior y avanzar, (debes elegir un campeón que pueda ser top para elegir esta posición) un ejemplo de un top seria Darius.

Adc: Este campeón atribuye a hacer daño, es decir que debe atacar con sus poderes a los demás enemigos (tiene poderes que hacen bastante daño) puede ir en la parte superior del mapa con el Supp (debes elegir un campeón que pueda ser Adc para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Ezreal.

Jungla: este campeón se encarga de ir por la parte del mapa que no se ve, es decir como su nombre lo indica va por la jungla eliminando a los monstruos de ella para así ir subiendo de nivel, también en ocasiones pueden ayudar a los campeones aliados a eliminar una torre o un enemigo ya que este es poderoso dependiendo su nivel claro (debes elegir un campeón que pueda ser Adc para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Warwick.

Mid: Este campeón va por la parte centro del mapa destruyendo torres o enemigos como así también puedes ayudar a aliados en sus lineas (debes elegir un campeón que pueda ser Mid para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Heimerdinger.

Supp: Este campeón va por la parte inferior del mapa, es un campeón de soporte es decir que ayuda a los demás campeones para eliminar enemigos (debes elegir un campeón que pueda ser Adc para elegir esta posición) un ejemplo de este seria Morgana.



Bueno después de que elijas todo eso y haya cargado te meterá al juego, el modo trata de un 5 vs 5 equipo azul y naranja cada equipo en su base tiene un nexos que debes destruir para poder ganar la partida, cuando sales abajo te aparecerán los 4 poderes que tiene tu campeón elijes uno para poder utilizarlo los poderes los tiras con (Q W E R) los poderes los podrás mejorar cada vez que vayas subiendo de nivel el campeón, subes de nivel mas rápido cuando matas a los súbditos que se generan de la base contraria como así también puedes matar a los campeones enemigos que se te interpongan.

Otro punto importante que también puedes comprar cosas en la tienda (solo puedes comprar en la base) estas monedas las consigues en combate atacando a los minions como a los campeones, destruyendo torres y matando enemigos de la jungla.

Bueno esto seria todo en mi articulo espero les guste valoren comenten.



Gracias por su atención.

