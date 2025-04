Alguien es inversionista/coleccionista en juegos (Steam)?

theawakening Si eres un coleccionista y tienes microtransacciones en tus juegos favoritos: CS:GO, Dota 2, Team Fortress 2. Yo lo soy en TF2 desde que empeze en Steam y puedo asegurarles de que no me arrepiento de haber metido plata en un solo juego. Mi inventario esta evaluado en un total de 40 dolares para el mercado de Steam, eso en pesos argentinos serian 2347$, y tambien dispongo de algunos objetos de 2015 en adelante. Un dia cuando llegue a retirarme de este mercado tal vez venda todo lo comerciable de mi inventario. Eres un coleccionista como yo? Si lo eres, que piensas hacer con todo tu inventario una vez pienses dejar el juego?

Maremoto3000 Yo la verdad es q no se de q va eso. Lo unico q tengo es una skin del csgo q me toco valorada en 0,007$. Tu q te has metido menos de lo q te pagan no?

theawakening Lo mas valioso que tengo en TF2 (sin contar las llaves) y que se pueda vender es una minigun para el Heavy con cuentarrachas de rango 2 valorado en 1,36 dolares (alrededor de 70 pesos argentinos o mas)



Ikkimura Yo más que coleccionista me considero un enfermo de Diógenes digital ya que me gusta acumular juegos y juegos en las diferentes plataformas (todos legales, cero pirateo) sabiendo que necesitaré al menos 4 vidas para poder ponerlos todos y que muchos nunca los llegaré a instalar siquiera.

Aissss.... y mira que gasto poco pero ahí siguen creciendo las bibliotecas :/

darklordgt yo si soy colecionista de juegos de 6 plataformas xd alrededor 1.000 dolares xd:sweat_smile:

harold0521 Me considero es más coleccionista de juegos actualmente tengo 1129 juegos en Steam sin considerar las demás plataformas.

theawakening Eso no era el proposito del tema pero bueno, actualmente tengo 495 juegos en steam, 5 mas para los 500, y ya he evaluado alrededor de 30 de ellos aqui en Gamehag. Es posible tener mas?



Ikkimura Yo sólo en Steam tengo unos 3.000 juegos, otros 350 en GoG y no he contado los de EpicGames, uPlay, Origin, BattleNet, TwitchPrime y otras plataformas ni juegos libres de DRM.

Obviamente tengo bastante morralla entre todo eso aunque ni de lejos soy de los que tienen más juegos tienen en Steam (los hay con más de 10.000) :)

_pixita_ Vaya loc@s, jajaja, a mi me gusta tener juegos que son joyas solo y que vaya a jugar antes o después, pero he de confesar que alguno malillo hay, del cual esperaba algo más.



La verdad que me sorprende lo que se suele gastar la gente, el valor medio de las cuentas de Steam ronda los 9.500$ y la media de juegos jugados en estas cuentas es del 40% más o menos, valores bastantes parecidos a los que nombra Ikkimura.



Mi cuenta tiene un valor de 1.638,81$ que equivalen a 148,98$ anuales tras 11 años en Steam (que ni por asomo me he gastado eso, no me acerco ni a 1.000$ eso seguro).

Y mi media de juegos jugados es del 79% (lo cual me parece que no está nada mal).



De otras plataformas ni idea, solo uso Steam y Battle.net.



PD: Sois un@s acaparador@s, dejar algo para el resto. xD





jpc5815 Los valores de las cuentas están inflados en Steam, un juego realmente bueno le daria un 50% coste en tienda, el resto el 25% o menos lo pueden comprobar fácilmente mirando qué dinero se paga para comprar esos juegos fuera de la carera store de Steam (lo mismo para Uplay, Origin, etc)



por otro lado supongo que los juegos retirados ni cuentan para valorar una cuenta aunque sean juegos buenos, como todos esos juegos de carreras donde expiró la licencia tras 5 años y decidieron removerlo

_pixita_ Si, no se bien como funciana exactamente, si los retirados no cuentan auque lo pagases, o que si un juego que te costaba 60$ al rebajarlo reduce tu valor en tu cuenta también, etc.. (auque diría que es así tal como dices).



Pero por eso digo que esa cifra de mi cuenta es "falsa" a medias (pues podría habermelo gastado de no ser tan rata xD) lo que yo no soy de los que compran en Steam, solo compré una vez a inicios, que no había webs de giveaways, ni de keys apenas, etc... ¡es que no había nada!, y fué el Valve Pack, por el CS Source creo que era, más otros tantos de Valve.



Siempre he buscado juegos casi regalados, me cuesta pagar 10€ por un juego, y la mayoría los he conseguido por mucho menos de eso.



Pero algo me he gastado, y si eso lo extrapolamos a esas cuentas de 9.000$... son oros "invertidos", más aún si lo que comentamos es cierto, de que el tiempo devalua las cuentas por rebajas y retiradas de juegos, por lo que en teoría esa media debería ser mayor.



Poniendo un 40% son 3.600$... una burrada, para luego no jugar ni la mitad.



También hay que decir que muchas de esas cuentas son "jovenes", las he visto de todos los colores, 4, 5, 6, 10 años.... pero aparte, está el hecho del nivel que tienen esas cuentas, nivel 300, 400, 200, 800.... eso es mucho dinero gastado en cromos, que eso no lo recuenta nada y es algo a tener en cuenta.



Yo en 11 años creo que tengo nivel 24, jajaja, eso lo dice todo de lo que me gasto, pero al ver una cuenta de 6.000$, y luego ver el nivel de la cuenta en 300... yo puedo creerme que se lo a gastado ese dinero, sino todo, casi todo.



La gente va sobrada. xD



theawakening Y... gastarlo todo en el perfil, eso es puramente cosmetico y no hay lucratividad. A menos que estes dispuesto a guardarte los cromos. Es gente que ya tiene todo lo que necesita y disfrutan de su dinero gastandolo todo en prestigio.



Yo por mi parte ya tengo bastantes juegos para escribir articulos, a menos que salga un juego favorito, voy a seguir invirtiendo en TF2 o ahorraré.

Ikkimura A ver, yo tengo muchos juegos pero he tirado mucho de juegos regalados, juegos ganados en sorteos en otros sitios y bundles... aunque eso no quiere decir que sean juegos malos o baratos, muchos son AAA pero aún así mi gasto en Steam no es muy alto.

Respecto a mi cuenta principal (tengo otras), pues mi cuenta de Steam tiene ya casi 16 años y solo tengo nivel 62, así que tampoco es que me dedique mucho a gastar en el perfil jaja.



No, simplemente hay que tener paciencia y gastar en lo que realmente merece la pena... bueno, y saber buscarse la vida :)

theawakening https://gyazo.com/f06863f6fc9eb2da48185d26f8ed55de

Preparense a sorprenderse con mi cuenta, no es mucho pero es mio.



XxxDarkReaperxxX Lol, no sé cuanto es pero se ve que es mucho :v

XxxDarkReaperxxX Pero bueno, yo soy pobre y ahí se quedo el tema :neutral_face::confused::rolling_eyes::slight_smile: