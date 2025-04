Me gustaría tener una lista de juegos a mundo abierto porque son de mis favoritos, así que he venido a pedir recomendaciones y sus gustos acerca de ese género

Prototaino

Minecraft, Fallout 4 y Kingdom Come Deliverance. Seguro que se me olvida alguno mas que tambien me gusta, pero a estos 3 juegos les he dedicado muchisimas horas