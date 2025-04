TF2, ¿De verdad está muerto?

Buenas, la verdad que nunca he hecho un artículo ni nada por el estilo en esta página, sinceramente esta idea me surgió cuando andaba normalmente en casual, miraba al chat y leía a dos personas discutiendo sobre que Team Fortress 2 está muerto.

Me dije a mí mismo ¨¿Cómo puede ser que un juego con +30.000 jugadores esté muerto?.

Aunque claramente no es un problema, el hecho de que un juego esté muerto no le quita su diversión. no dejarías de jugar tu juego favorito por un niño fanático de Free Fire te diga que murió y no lo juega ni dios.

Pero, ¿A qué se debe la supuesta muerte de Team Fortress 2 propuesta por la comunidad gamer?

Digamos la verdad,Hasta ahora, la última actualización puesta por Valve fue el 27 de Junio, una pequeña actualización que agregaba la Summer 2019 Cosmetic Case, junto unos arreglos mínimos. Pero, si hablamos de actualizaciones grandes, o sea descontando las que ponen cosas menores al juego, la última update con contenido numeroso fue la muy conocida, por ser la última, Jungle Inferno.Esta actualización, en resumen, fue hecha el 16 de Octubre; era un evento que se extendió por 4 días; cada día se agregaba algo nuevo, como taunts hasta nuevos objetos para Pyro.La Jungle Inferno daba mayor protagonismo, fuera de los comics, al personaje Saxton Hale: un hombre súper musculoso con un bigote que era el presidente de Mann Co.Esta update fue mayormente aceptada por la comunidad, fuera de algunas quejas de errores de bajones de FPS.Como puedes imaginar, causó bastante revelo, parte la comunidad pensó, ¿Valve volverá a darle importancia? ¿En serio?Jaja, absolutamenteEs bastante extraño pensar que hay `fans´ diciendo ¨jaJa tefe dos esta muerto y no lo juega ni dios XDD :v¨. Esto es algo que ocurre normalmente en los servers de habla inglesa, niños enojados por perder diciendo ¨cual es el sentido de viciarse a un juego muerto? tryhard noob¨.Esto, no quiero exagerarlo, pero es bastante hipócrita de parte de esta gente llamar muerto al TF2 y que no lo quieras volver a jugar, cuando tienes 1.000 horas jugadas como Spy y piensas llegar a las 2.000.Igual, claro que esto no afecta a los fans que les encanta TF2 y le meten bastante tiempo para perfeccionarse. Esto afecta a la comunidad nueva, no muy afiliada con TF2.

¿Con qué me refiero? Gente nueva que intenta entrar en el juego. Estas podrían ser algo influenciables y al ver tanta negatividad, opiniones sobre su estado muerto, es posible que no lo vayan a jugar.

Conclusión

Vamos a dar un ejemplo: Juan.Juan estaba normalmente jugando Fortnite en su PC gamer, pero ya le estaba aburriendo el mismo juego siempre.Este va a Steam y ve los juegos gratis mas descargados. Ve un juego llamado Team Fortress 2, y le parece bastante interesante. Pero antes le preguntará la opinión de sus amigos.Juan le pregunta a Martín sobre TF2, este le dice que es el juego mas muerto, no le dan actualizaciones y solamente hay tryhards.Juan, luego de escuchar lo que le dijo, ¿Creen que tendrá las mismas ganas de jugarlo que antes?Toda esta negatividad variada puede cargar un peso malo en tu relación con el juego. Nunca dejen influir tu opinión mediante payasos que se creen graciosos por insultar un juego molestando a la comunidad. Y no solo me refiero a TF2, tales como Fortnite, Overwatch, Roblox, que son juegos críticados, si es que realmente te gusta, no podrá modificar tu opinión sobre un juego por este tipo de juego. Si te gusta, juégalo, hasta que tú no quieras, no hasta que los otros no quieran.Muchas gracias por leer, es mi primer artículo, y puede tener algún problema.Acepto cualquier tipo de ayuda o crítica constructiva.Ahora que veo como quedó me dí cuenta que me enrollo mas que una persiana xD.