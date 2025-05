The Walking Dead es una de las franquicias de Zombies más populares de todas, originalmente siendo lanzada en formato cómic y posteriormente siendo adaptada para la pantalla chica en forma serie de televisión, con su serie de TV alcanzó la fama internacional y en consecuencia el aumento de adaptaciones tipo videojuegos realizadas para la serie. Uno de los muchos videojuegos que adaptan la franquicia es The Walking Dead: Saints and Sinners, un videojuego lanzado en 2020 para la PlayStation 4 y 5, Microsoft Windows, Mac OS y los lentes VR Oculus y Meta. Este videojuego es de realidad virtual y fue desarrollado por Skydance, el juego nos cuenta una historia original ambientada en el universo de la franquicia.

TRAMA

Saints and Sinners nos ubica en el mismo universo de la franquicia, específicamente en la ciudad de Nueva Orleans, muchos años después del brote inicial de los caminantes. Es entonces cuando el juego nos pone en el papel de un personaje que va en un grupo numeroso de sobrevivientes quienes atraviesan las ruinas de la ciudad con el fin de llegar a La Reserva, un bunker abandonado del ejercito con muchos suministros. En el transcurso del viaje, el grupo es atacado por cientos de caminantes que terminan separando a los integrantes y convirtiendo en zombies a la mayoría de sobrevivientes. Es entonces cuando el personaje que controlas logra llegar sano y salvo a una zona no tan infestada de walkers, donde tendrá que comenzar de cero y buscar la forma de detener la guerra que se disputa en la ciudad, pues dos grupos de sobrevivientes se pelean por ver quiénes serán aquellos en tomar el control de la ciudad y utilizar La Reserva para la guerra.







JUGABILIDAD

El gameplay de TWD. Saints and Sinners es bastante sencillo y entendible tal y como todos los videojuegos de realidad virtual. Los controles básicos son aquellos donde utilizas los pompones de las gafas de realidad virtual (Oculus, Meta o PlayStation VR). Estos pompones tienen un botón con el cual podrás moverte hacia adelante y atrás, también para girar la trayectoria de camino que avanzas, pero la mecánica más importante es que hacen el papel de tus brazos y sirven para atacar y defenderte de los muertos vivientes. Con un botón de los pompones puedes agarrar las armas que encuentras en el suelo, el botón representa el agarre sobre los objetos, por lo que si planeas golpear a un zombie no solamente debes de mover tus brazos sostenidos con los pompones hacia donde se encuentra el caminante, si no que debes de mantener presionado el botón, pues en caso de dejar de presionar el botón, el personaje soltará el arma y la dejará caer, dejándote indefenso. Las armas que vas encontrando por el camino puedes acoplarlas en tu espalda para no tener que llevarlas en tu mano el 100% del tiempo, para acoplar el arma en tu espalda debes de hacer el movimiento de los pompones hacia tu espalda y soltar el botón de agarre. Si deseas desacoplar el arma de la espalda debes de mover los pompones hacia tu espalda y utilizar el botón de agarre para utilizar el arma. Para poder tener un combate efectivo contra los zombies no solamente debes de golpearles con los pompones de cualquier manera, pues esto sería poco realista, es por esta razón que debes de tener en cuenta el tipo de arma que tienes a la mano y empuñarla como si fuese un arma en la vida real, por ejemplo, si tienes un destornillador como arma disponible, no puedes atacar a los zombies golpeando con los pompones en lateral, ya que el daño que estarías causando sería prácticamente nulo debido a que les estarías golpeando de mala forma, por esto la mejor forma de atacar con un arma de corto alcance es intentar haciendo cortes al enemigo, especialmente en la cabeza, de esta manera estarías haciendo un gran daño letal al caminante que probablemente caiga derrotado de una puñalada en su cerebro. Lo mismo sucede con las hachas, que al ser armas más pesadas que un simple destornillador, tienes que empuñarlas con ambas manos, y golpear a los zombies manteniendo la parte superior de los pompones siempre arriba, ya que esta representa el filo del hacha, sino haces este movimiento, no estarías golpeando con el filo y en consecuencia los walkers no sufrirán daño. Si logras atinarle un golpe a la cabeza del caminante, este será derrotado automáticamente, pero el hacha se atorará en la cabeza del muerto viviente, por lo que quedarás expuesto a ataques de otros walkers, entonces tendrás que actuar rápido, separando el hacha de la cabeza y alejándote.

Cabe resaltar que, aunque el juego tenga el apartado VR, realmente es prácticamente imposible vencer a los zombies a mano limpia, algo que es un detalle poco realista, porque se entiende que no se tenga la fuerza para aplastar la cabeza de los walkers, pero el hecho de que solamente puedas empujar a los caminantes es decepcionante. Puedes agarrar su cabeza para poder acertar con más facilidad los ataques con armas, pero más allá de eso nada. Si no tienes un arma disponible, debes de correr ya que, si podrás defenderte del caminante sosteniendo su cabeza y lanzándolo hacia atrás o zarandearlo, incluso estrellando al zombie contra una pared, pero esto no le ocasionará daño alguno al Walker, el cual se levantará nuevamente e irá detrás de ti. Aquí entra la segunda mecánica más importante del juego, la durabilidad de los objetos, pues todas las armas tienen una cierta cantidad de usos, es por esto que es fundamental acabar con los zombies con la menor cantidad de golpes posibles, ya que si malgastas el arma quedarás completamente indefenso y tu única opción será huir.







ASPECTO GRAFICO

The Walking Dead: Saints and Sinners no es un videojuego que busque el realismo exagerado, al menos visualmente. Al contrario, el videojuego se va más por apostar por un aspecto visual más apegado a los cómics o específicamente a los juegos de TWD de Telltale Games. En general los gráficos y texturas son muy caricaturescos, y se ven bastante bien. Sobre todo que se sienten bien para el videojuego porque aunque sean bastante “toon”, esto se recompensa con la ambientación que se genera en los escenario del juego, pues generalmente son ambientes oscuros, con niebla, con lluvia y de noche, incluso cuando es de día se logra evidenciar una niebla que no es niebla real como tal, sino que simplemente es puesta por los desarrolladores para generar tensión ya que no podrás ver lo que se encuentra en ella, de esta manera limitando tu visión del entorno y dejándote con un constante miedo a lo desconocido.







CONCLUSION

The Walking Dead: Saints and Sinners es un gran videojuego VR y de zombies, funciona de ambas maneras por lo bien trabajado que está. Los desarrolladores se han cuidado mucho en los controles de movimiento del personaje y sobretodo en lo más importante, en los controles de movimiento de brazos y en el combate en general. Esto debido a que el combate es un apartado muy bien cuidado, que en principio puede sentirse como una jugabilidad extraña y difícil de acostumbrarse, pero una vez que le agarras el truco será una experiencia satisfactoria. Otro aspecto a resaltar es su historia, que aunque es ciertamente poco original porque los conflictos entre comunidades siempre han sido pieza fundamental del cómic y la serie de TV, pero esto no hace que no pueda disfrutarse la historia. También se debe resaltar el aspecto visual del juego, que cumple un papel fundamental, ya que sabiendo que no puede apostar por el realismo, decide tomar una iniciativa similar a lo ya visto en las entregas de Telltale pero de una mejor manera, con una mejor ambientación y modelos más cuidados. Sin duda este es un videojuego que vale completamente la pena, especialmente si quieres una experiencia de zombies aterradora.