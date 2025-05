Minecraft es el videojuego más vendido en toda la historia de la humanidad, ha vendido más de 240 millones de unidades, una cifra completamente absurda si se compara con otros videojuegos. El éxito de Minecraft se debe a muchos factores que son difíciles de explicar, pero lo que no se puede negar es que ese éxito no vino solo. Microsoft al ver el éxito del videojuego, decidió adquirir la compañía desarrolladora del juego, es decir Mojang. Con la compra por parte de Microsoft, Minecraft tuvo algunos cambios para el juego y la creación de nuevos videojuegos spin-off basados en la franquicia. Uno de esos videojuegos spin off es Minecraft Legends, un videojuego de estrategia desarrollado por Mojang para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series, Microsoft Windows y Nintendo Switch. Este juego fue lanzado en abril del 2023 y ha sido recibido con reseñas mixtas por parte de jugadores y de la crítica especializada. En este artículo intentaré reseñar a este spin off de la manera más objetiva posible.

TRAMA

Este videojuego nos sitúa siglos atrás en el tiempo, mucho antes del Minecraft Contemporáneo, específicamente en el overworld (superficie), una dimensión de Minecraft que vive con relativa tranquilidad, pues todos los individuos que habitan en esta dimensión, aunque no conviven siempre en paz, no han generado destrozos en el mundo. De repente la situación cambia, pues los piglins, las criaturas nativas del Nether, han comenzado a invadir el overworld, y van ganando en su invasión, principalmente porque los habitantes de la superficie no están organizados militarmente, por lo que no tienen manera de defenderse de los asaltos enemigos. Los dioses de Minecraft deciden que, si la situación continúa, los piglins terminarán ganando y arrasando con la dimensión entera, por lo que, para equilibrar la situación, deciden traer a esta época pasada a un héroe del futuro, es decir a un humano (un jugador del Minecraft normal), este héroe ha sido escogido porque los dioses han visto que es bueno en el combate, en la exploración y la construcción, por lo que es perfecto para combatir contra el Nether. Es por esto que tú, tendrás que manejar a este héroe, formando alianzas entre los diferentes habitantes del Overworld para poder salvarlo y contraatacar a los malvados piglins.







JUGABILIDAD

Minecraft Legends es un real time strategy, es decir, con una jugabilidad similar a la mítica saga Total Wars. Esto debido a que en este spin off de Minecraft la jugabilidad principal consiste en ir recorriendo todo el Overworld en busca de asentamientos piglins para derrotar a las tropas que allí residen y destruir los portales de donde llegan nuestros enemigos. Pero esta hazaña no podremos realizarla en solitario, ya que en dicho caso seríamos solamente uno en contra de cientos de enemigos. Es por esta razón que el videojuego nos da la opción de formar nuestro propio ejército, esto por medio de ir sumando a diferentes criaturas del Overworld a nuestra causa, así aumentando las posibilidades de salir victoriosos en la guerra contra el Nether.

Como principal aspecto a destacar se tiene que nuestro personaje irá siempre encima de un mob domesticado, el cual nos servirá como montura para recorrer todo el Overworld, esta dimensión tiene muchos rincones por explorar y en cada región nueva que visitemos podremos encontrar a una criatura diferente a la cual reclutar para la batalla, la forma en que podremos reclutar nuevos aliados será si los salvamos de los invasores piglins, pues estos en señal de agradecimiento aceptarán unirse a nuestro ejército con tal de vencer a la amenaza en común. La cuestión es que no podremos reclutar nuevas tropas sino encontramos recursos suficientes para el sostenimiento del equipo. La ventaja que nos ofrece el videojuego, a diferencia del Minecraft de toda la vida, acá no necesitaremos recolectar los recursos nosotros mismos, pues tendremos unos ayudantes Allays que se encargarán de recolectar lo que les señalemos, no importa qué clase de recurso sea. Los recursos que recolectamos también nos servirán para la construcción típica de toda la vida en Minecraft, aunque al igual que con la recolección de recursos, los ayudantes serán los encargados de construir lo que les indiquemos. Esto será especialmente útil cuando busquemos proteger nuestros asentamientos o bases aliadas, ya que con los recursos recolectados podremos ordenar la construcción de muros de protección, la fabricación de torres defensivas, herramientas mejoradas para nuestros soldados o incluso armas de defensa medievales.

En el apartado de los combates tenemos que nuestro personaje controlable será el encargado de comandar el ataque y la defensa que realicen nuestros soldados, ya que, en términos generales, cada especie nueva que encontramos y que se suma a nuestra causa tiene una habilidad especial que nos puede ser bastante útil en la batalla. Por lo que saber ser un verdadero comandante será más importante que tener a nuestro personaje muy poderoso, ya que algo que si nos enseña el videojuego es que la guerra entre el Overworld y el Nether no la podemos detener nosotros solos. Pues tal y cómo nosotros, los piglins son capaces de organizarse y mandar patrullas a buscarnos para derrotarnos, si no contamos con un buen equipo que nos ayude a sobrevivir, es muy posible que terminemos perdiendo la batalla.







PERSONAJES ALIADOS

Algo que Minecraft Legends hace muy bien es el hecho de que casi todas las especies que encontramos en el juego serán posibles aliados, esto demuestra la gran amenaza que representan los piglins para la dimensión entera, ya que ver una colaboración entre aldeanos y zombies (aunque los Aldeanos no pueden atacar, solo recolectar recursos) era algo imposible, pero por circunstancias mayores se tuvo que dar. Entre los miembros potenciales de nuestro ejército se encuentran:

Zombies : Funcionan como nuestra primera línea de defensa, solamente encontraremos aldeanos zombies porque hasta ese momento no existían los humanos. Los zombies son como en el minecraft convencional, pelean de cerca y tienen resistencia media.

: Funcionan como nuestra primera línea de defensa, solamente encontraremos aldeanos zombies porque hasta ese momento no existían los humanos. Los zombies son como en el minecraft convencional, pelean de cerca y tienen resistencia media. Esqueletos : Son similares a los zombies en cuanto a durabilidad, muy parecidos a su contraparte del Minecraft clásico, pues cuentan con un arco y flechas para atacar a distancia, lo que los hace útiles.

: Son similares a los zombies en cuanto a durabilidad, muy parecidos a su contraparte del Minecraft clásico, pues cuentan con un arco y flechas para atacar a distancia, lo que los hace útiles. Creepers : Nuestra peor pesadilla del Minecraft original, solo que aquí son buenos, cuentan con la misma capacidad de explotar, por lo que son indispensables si queremos ir destruyendo fortalezas enemigas.

: Nuestra peor pesadilla del Minecraft original, solo que aquí son buenos, cuentan con la misma capacidad de explotar, por lo que son indispensables si queremos ir destruyendo fortalezas enemigas. Los muchos golems: Realmente hay muchos tipos de golems en el videojuego, todos estos cumplen una función similar que consiste en ser los tanques andantes, especializados en aguantar muchos ataques y servir de escudo para tropas más débiles.

Realmente hay muchos tipos de golems en el videojuego, todos estos cumplen una función similar que consiste en ser los tanques andantes, especializados en aguantar muchos ataques y servir de escudo para tropas más débiles. Guerreros: Estos mobs son algo así como illagers del Minecraft clásico, pero sin ser malvados. Por lo que podrás reclutarlos en tu lucha, y a diferencia de los aldeanos, estos si que pueden atacar y defenderse de los piglins, son bastante poderosos en el cuerpo a cuerpo.



ASPECTO GRAFICO

El videojuego realmente llega a verse bastante bien, para ser un videojuego RTS que no debe centrarse mucho en los gráficos, tiene unos gráficos de maravilla, bastante bonito y brillante, en general las texturas son muy similares al texture pack Bare Bones, el cual es el que los desarrolladores de Minecraft siempre utilizan en las cinemáticas que suben al canal de YouTube. Esto es un plus bastante amplio para el juego, pues de utilizar las texturas que el Minecraft original posee, realmente se vería muy poco atractivo. Realmente los gráficos de este estilo están tan bien hechos, que, si crees estar jugando en el universo de Minecraft, además de eso, los nuevos mobs agregados en esta entrega se ven bastante bien, pudiendo llegar a creer que si son criaturas que podrían estar en el Minecraft vanilla.







CONCLUSION

Minecraft Legends es un gran videojuego spin off de Minecraft, es realmente interesante lo que llega a innovar, tal vez no en jugabilidad, sino en el lore de la franquicia, pues la historia de Minecraft siempre ha estado llena de misterios, y este videojuego logra traer complementos a la historia principal, lo más interesante vendría siendo el cómo se explica el nacimiento de la raza de los humanos, siendo traídos desde el futuro, el cómo los guerreros se vuelven malvados. Sin embargo, el título está lejos de ser perfecto, sobre todo porque más allá de explorar el mapa en busca de posibles aliados, no hay mucho por hacer, el juego no te incentiva a explorar las ubicaciones o biomas, y en general se siente muy vacío, al menos en Minecraft clásico tienes minas abandonadas, aldeas, fortalezas, templos, pero al parecer en Legends estas estructuras no existen y solo observas fortalezas enemigas y terreno vacío.