Cuantos videos se pueden ver por dia en la app

Betosdan Buenas si me podrian responder a esa pregunta y a que hora reinicia el dia doy de Argentina

Betosdan Mmmm se me hace que mas pero igual gracias

AhriStarGuardian son 100 videos lo equivalente a 100 gemas pero te recomiendo que esperas 24 horas exactas despues de haber hecho las 100gemas osea si empesaste a las 1 pm vuelve de nuevo a la 1pm y mantente en ese ritmo constante ya que al parecer la publicidad de la app se divide en 12 horas por eso hay dias en los cuales te da 50 gemas pero no es asi , en realidad no has esperado las 24 horas.

LM21 Como te respondieron arriba , tienes que esperar exactamente las 24 Horas para ver los 100 Videos. Ademas debes hacer otras tareas para ganar gemas o si no se te Bloquea la Zona App en un cierto tiempo.

migueltovar y ese cierto tiempo cuanto es o debo hacer una oferta a juro.

ATWELL750 Si les dan jemas cuandk prueban juegos? A mi no, solo con videos de publicidad

jorgeenriqueto1994 ahora te limita y te dice que tienes que realizar una tarea diferente para poder continuar viendo videos, que son de 30 o 20 por dia creo

theawakening El maximo diario es de 100. No obstante, si crees que todavia no has alcanzado el limite pero te aparece el mensaje de que si, reinicia la app o vuelve un poco mas tarde.



unsoldado Creo que hay que ver mas de 100 videos, ya me paso que veo la publicidad completa y no me dan nada, eso despues de ver 118 videos recien llegue a las 100 gemas en varias ocaciones.

YuliaR De 30 a 50

REDJOKER9526 Y eso de que ya no se pueden ver videos hasta hacer otra tarea, aplica con los cofres diaríos?

Betosdan Gracias por sus respuestas

fran31 son 100 videos pero luego deves hacer tareas

albert_garxia_gaona son 100 videos al dia