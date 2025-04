¿Gamehag esta decayendo?

CatWhiteBasic Hola, abro este hilo porque quería saber su opinión acerca del estado actual de la pagina, veo trabajos muy sosos (la mayoría, no todos) en la parte de los artículos y es un poco triste saber que hay personas que trabajamos en la pagina constantemente para ver esta calidad en algunos artículos ¿que esta pasando? ¿donde quedaron los grandes escritores que nos entretenían y nos motivaban a seguir?

DiegojfGokuUI exacto lo mismo digo

spsayat no essta muy bien y esta 100% funcional

DiegojfGokuUI llevo mucho tiempo en esta comunidad ademas quiero saber como hacer un articulo me ensñarias?

Narber No creo que este decayendo, per osi creo que hay más usuarios estandar, que no sabe escribir bien un articulo, y un usuario troll que te rechaza cualquier articulo porque si, los buenos redactores sep ierden entre tanto sujeto asi.

andy_subero Espero yo aun subo articulos, ¿O mis articulos son malos?. :cry:

Yo soy Redactor y tengo muchos tiempo aqui, y no creo que vaya dejarlo de momento, conozco varios que tiene tiempo y aun no lo han dejado, sino que son un poco flojos para hacer articulos jeje o quizas no le dan tiempo. Sobre la pagina no creo que decaiga todavia, pero puede ser que en un futuro decaiga bastante si no mejoran bien el apartado de tarea de juegos, ya que es algo molesto que te rechacen un capture bien realizado, es un problema que se ha vuelto bastante grande en esta pagina y no solo ese, tambien las encuestas, las ofertas, entre otras cositas que debe mejorar en gamehag. Por esos detalles algunos usuarios se van de la pagina o quizas la mayoria, en fin espero no muera la pagina nunca. :,c

jvllyan1 bueno si te bases en la calidad de los articulos, para decir que la pagina esta decayendo, estas muy mal y eres muy superficial ( sin animos de ofenderte ni nada por el estilo), ya que para decir tales afirmaciones por lo menos basate en otros factores que verdaderamente son importantes, como la cantidad tan insignificante de ofertas que hay para poder ganar gemas, al menos para latam ( algo que vengo diciendo hace ya mucho tiempo, a los que somos de esa region sufrimos demasiado para poder ganar gemas jugando, ya que las ofertas de juegos nuevos no existe, siempre son los mismos, algo que perjudica mucho a las personas como yo, que ya no tengo nada que jugar, porque ya complete todas las tareas de ese catalogo), ademas si quieres leer articulos de calidad, vete a una biblioteca y amplia tu conocimiento, eso si es que realmentes lees los articulos y realmente te interesa la pagina y no es solo por crear hilos en los foros para hablar chorradas y rascar algo de XP.



LM21 En cuanto articulos no creo, mas bien he visto articulos de hace años que son bien malos que no se como hacian para aceptarlos. En donde puede estar decayendo gamehag es que cada vez hay mas personas que entran a solo trollear en la pagina rechazandote los articulos sin ningun motivo, o personas que te escriben para pedirte que le regales tarjetas de regalo o cosas asi en vez de esforzarse. En fin no llevo mucho tiempo en la pagina solo 1 mes y es una de las mejores que he visto.

rotvyk a mi me parece todo lo contrario cada vez hay mas gente y diria que mas participativa. aunque eso solo losaben los mismos operarios de gamehag

ElMachinaitor Será que esta app de pago tiene alguna oportunidad contra la economía de Venezuela porque en realidad dudo un poco pues hice algunas cuentas y... bueno para poder ganar 5 dolares visa bueno... dificil

IIICabazorroIII Yo llevo un largo tiempo sin subir artículos, como videos en mi canal xD, una de tantas es por muchas razones, factor tiempo mas que todo por que como soy bombero voluntario estoy muy ocupado en rescate, incendio o guardia de prevención y la otra es que me tengo que poner a analizar algún tema o juego que no sea muy conocido y que valga la pena darle un articulo (a mi me gusta hacer artículos sobre juegos que nadie le echa mucho el ojo).



No como esos que hacen temas de csgo, minecraft, fortnite, roblox todo el año todo el tiempo, es tiempo de variar

Narber @ElMachinaitor lq verdad es que en latam es difícil conseguir gemas, si estas para ganar dineeo te recomiendo otras páginas como GiftHunter o Timebucks, que están enfocadas solo en lo monetario, aqui se enfoca exclusivamente en juegos y el mundo más geek o gamer.