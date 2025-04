tu juego favorito

pregunto cual es su juego favorito como minecraft fornite :v e castle crasher the bindig of isaac roblox la vara de la verdad alguna serie nose al gun youtuber es algo que nose quiero saber que opina la comunidad

para mi fortnite es bastante entretenido, ahora bien armate de paciencia que al principio no haces mas que morir en 2 min. luego poco a poco vas aguantando, solo que la gente tiene ya mucho nivel y los nuevos como yo como conejillos caemos, aun asi es divertido luego el battlefield 3 a mi me sigue pareciendo de lo mejor y aun lo juega gente

como me creo un grupo con el juego legend online 3

A mi me gustan muchos juegos por ejemplo roblox que estoy aqui para conseguir robux

A mi me gusta el free fire, fornite, pubg, call duty mobile

Som muy buenos en realidad pero me gustaría jugar rules of survival es muy bueno ese juego pero no lo puedo jugar x que necesito una conexión 4G y la mia apenas logra agarrar la 3G