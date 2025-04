Terraria (Análisis)

Terraria, un juego producido por Re-Logic, es un juego de supervivencia en 2D similar a Minecraft, pero en muchos sentidos muy diferente.

Tenemos varios jefes que derrotar, armaduras, minerales y armas de varios tipos para descubrir gradualmente.

Es jugable en varias plataformas, incluyendo pc, ps4, xboxone, wii U, Android, ios, nintendo switch y mucho más!

Hoy hablaremos de ello:

-El lado de la supervivencia

-Estética y gráfica

-lado de la construcción

-NPC

Y mucho más....

En resumen, ¡conoceremos mejor este juego!

Prehardmode

Hardmode



Conclusión

El lado de supervivencia de este juego es muy interesante, de hecho, primero tenemos 2 modos:Como con otros juegos no es simplemente activar una opción, de hecho para entrar en el hardmode tienes que matar a un determinado jefe. Pero veamos las diferencias entre los dos.El primero es un comienzo, una introducción a Terraria en los que sólo encontramos ciertos jefes y ciertas turbas.En cambio, el segundo desbloquea a varias turbas y jefes cada vez más difíciles. Pero sobre todo, nuevos materiales con los que se pueden hacer nuevas armaduras o armas.La peculiaridad de este juego es la ausencia de fatiga o hambre, por ejemplo, esto se debe a que el juego habría sido demasiado difícil según los desarrolladores, ya que hay trampas y muebles muy fuertes, y para no hacer de este un juego imposible se han eliminado los últimos.Los gráficos del juego son muy especiales, de hecho es muy pixelados y a muchos no les gusta pero ami en lo personal me gustan juegos con esta estética, estos gráficos le dan un toque clásico al juego. Pero algunas personas no les gusta así el juego y por esta razón, hay varios mods que se pueden añadir al juego. ¡Un poco como los sombreadores de las minas!Sus gráficos, sin embargo, trae una desventaja, que el juego pesa poco y que es jugable en 20 fps en cada PC!En este juego eres totalmente libre! Podemos hacer innumerables estructuras gracias a los bloques que nos proporciona el juego. Castillos, fortalezas, casa japonesas y mucho más!Embellece tu mundo como quieras y con el estilo que más te guste.Los Npcs son varios en el mundo de Terraria y todos se pueden obtener de diferentes maneras, que matando a un tipo de jefe, que matando a un cierto jefe, o que teniendo un total de monedas.Pueden vender artículos, curarte o modificar tus artículos.Lo importante para que vengan a tu casa es que tengan una habitación con una altura mínima de 7 bloques y un ancho mínimo de 9, y que estén equipados con luz, silla y mesa.El mundo en Terraria es totalmente impredecible, con un sistema de cuevas, calabozos, etc. siempre diferente! Esto le permite jugar durante horas y horas sin aburrirse!Terraria es un juego realmente creativo, pero también muy difícil! Lo recomiendo para aquellos que aman 2D y la supervivencia, pero especialmente para aquellos que quieren jugar con amigos! de hecho el multijugador es bien manejable con la división de equipos! A mi en lo personal este juego me gusta porque puedes pasar el rato jugando con amigos y familiares de forma muy divertida.