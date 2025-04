Overwatch es un videojuego shooter en primera persona, desarollado por Blizzard vió la luz el 24 de Mayo de 2016, con la comunidad divida en dos, este juego cartoon hoy en día se ha ganado un espacio en el mundo de los E-Sports.





Aquí te cuento toda la historia sobre este juego.

Historia

Overwatch tiene una historia un tanto peculiar, ya que está no se nos cuenta en un modo que viene con el juego si no en eventos que van apareciendo en el juego de cada tanto en tanto.

Nuestra historia comienza en el planeta tierra, la humanidad estaba avanzando a pasos agigantados con la tecnología.

Habían sidos construidos los robots, llamados omniums, los robots comenzaron a vivir con los humanos como iguales.

Peró su empresa creadora, empezó a hacer omniums para la guerra, los cuales intentaron aniquilar a la raza humana.

Esto hizo que la raza humana entrar en una crisis, la Crisis Omnica.

Los humanos tenían pocas cosas que hacer ya que los robots eran más fuertes y tenían acceso a toda la tecnología creada por los humanos. Esto llevó a las naciones unidas a llegar a un acuerdo, conseguir crear un ejército de héroes, los cuales ayudarán a acabar con esta crisis.

Este grupo fue llamado Overwatch. Este grupo necesitaba a un líder excepcional, que supiese mantener el orden del grupo el elegido fue Gabriel Reyes (Reaper) ex soldado de una milicia de Los Ángeles, pero no fue el único también fue un gran amigo suyo John Jack Morrison (Soldado 76).

En este momento en el grupo habían 5 heroes:

Gabriel Reyes ( Reaper ). John Jack Morrison ( Soldado 76 ). Torbjorn Lindholm ( Torbjorn ). Ana Amari ( Ana ). Reinhardt .



Este grupo de héroes salvó a la tierra de la destrucción inminente, se ganaron el respeto de toda la humanidad. Estos consiguieron que Overwatch se convirtiesen en un nueva fuerza de élite, la cual luchaba por el bien de todos los individuos del planeta.

Poco a poco el grupo fue creciendo con héroes, más jóvenes que cogian el relevo de los que se retiraban. Nuevas incorporaciones como :

Angela Sigler ( Mercy ). Winston . Lena Tracer Oxton ( Tracer ). Jessie Mcree ( Mcree) . Genji Shimada ( Genji ). Mei Lee ( Mei ).



Declive de Overwatch



Esto hizo que el grupo llegase a sus días de oro, eran respetados mundialmente, tuvieron varias misiones en las que salvaron al mundo de grandes amenazas, la humanidad tenia un grupo de héroes que les hacían no temer a nada. Pero estos días llegaron a su fin...

Pero las cosas dejaron de ir tan bien. Gracias a sus méritos John Morrison fue ascendido a primer lider, lo que hizo que la relación que tenían él y Gabriel Reyes. Esto acabo desenlazando en que el equipo se dividiera en dos los que apoyaban a John y los que apoyaban a Gabriel estó provocó la ruptura del grupo. Poco después de esto empezaron a aparecer rumores sobre ciertas “actividades ilegales” que presuntamente el grupo cometía, las cuales eran totalmente falsas.

Esto provocó protestas masivas en todas las partes del mundo contra el grupo de superhéroes.

Las naciones unidas empezaron a investigar al grupo, pero antes de averiguar nada, pasó, las sede de Overwatch había explotado, a causa de un accidente.

Allí murieron sus dos líderes, John Morrison y Gabriel Reyes.

Las sospechas de sí la explosión había sido realmente un accidente aumentaron la tensión entre los actuales héroes del grupo. El grupo acabó siendo desmantelado, los héroes desaparecieron del círculo mediático, a causa de las sospechas.



Peró años más tarde, la humanidad llegó a uno de sus peores momentos. Entonces Winston, hizo un llamado a todos los héroes del grupo. Aquí es cuando llegamos al “presente” el momento en el que nosotros comenzamos en el juego.









Realmente no sabemos si el grupo conseguirá salvar a la humanidad, pero esta ya tiene una esperanza para el día de mañana.

Dejo por aquí este artículo, espero que os haya gustado. Me ha costado bastante trabajo recopilar todos los puntos de la historia.

By: SSuareZZ