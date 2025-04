Cabe recalcar que es mi humilde opinión por precio beneficio, ya que aun las GTX es una gran opción, ya que varias tiendas intentan terminar el stock que les quedan.

El modelo Ti, con más memoria y algo más de velocidad, es ideal para disfrutar de los videojuegos por muy poco dinero. Nos permite disfrutar de todos los videojuegos a una resolución mentada y parámetros en medio para juegos algo exigentes y en medio-alto para títulos que no consuman tanto como un The Witcher 3, por ejemplo.Es una tarjeta para jugar con todos los filtros activados a 60 frames por segundo, o incluso sacrificar esa resolución y parámetros gráficos para conseguir tasas de refresco de 120 fps o 144 fps. Hay varios modelos de GTX 1060, pero el que nos interesa es el que cuenta con 6 GB de memoria VRAM. Y es que, cuanta más memoria gráfica, mejor calidad de texturas, entre otros parámetros, podemos conseguir.Gama media-alta la GTX 1070 es una tarjeta que cuenta con 8 GB de memoria GDDR5, estas tarjetas gráficas nos permiten jugar hasta en 4K con parámetros en medio, e incluso en alto, en algunos juegos.Se trata de una gráfica muy potente, al nivel de la GTX 1080, que rinde muy bien, sobre todo, en juegos que hagan uso intensivo de DX12 y Vulkan, como los Forza Horizon o Gears of War 4, por ejemplo, o DOOM. Eso sí, es una gráfica ''caliente'' y ruidosa. Pero la GPU muy veloz gracias a la impresionante memoria HBM2. Podemos jugar a 1.440p sin problema con todo activado, aunque es una gráfica que permite disfrutar a 4K sin muchos problemas.Me salto tanto la GTX 1080 como la GTX 1080 Ti para recomendar una gráfica muy, muy interesante. Y es que, la GTX 1080 no tiene sentido, pero la GTX 1080 Ti por mucho menos podemos comprar una RTX 2070. Si hablamos de rendimiento puro y duro, una GTX 1080 Ti rinde mejor que una RTX 2070, aunque hay que matizar esto. Y es que, esa mejora de rendimiento se traduce en unos 3-5 frames por segundo más en el caso de la GTX 1080 Ti.

¿por qué no ir a por lo mejor que hay en la actualidad? Ya que es una auténtica bestia tanto en lo que a rendimiento se refiere como en lo que a precio respecta, pero está claro que si el dinero no es problema, la RTX 2080 Ti es una inversión de futuro. Puede con cualquier juego a 4K en valores altos y una buena tasa de fps, además de poder con juegos compatibles con raytracing. Digo que es una inversión de futuro ya que, es una tarjeta gráfica que tendra que pasar un largo tiempo para que vuelvas a cambiarla.





Esto es una buena opción, ya que muchas personas actualmente están renovando sus tarjetas gráficas por las unas nuevas y lo suelen vender demasiadas baratas y es una buena opción aprovechar esas oportunidades. Pero deben tener mucho cuidado y hacer todo tipo de preguntas a la persona a la que vallan a comprarla.