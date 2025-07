Salvar el Mundo saldra gratis?

pues la verdad no creo que salga gratis y si sale no te dara gratis,yo lo tengo pero en xbox y si te metes con otra cuenta y te deja entrar hace poco lo actualizaron y no te da pavos ya te da uno boletos que se usan para comprar una llamas

Hay mucha gente que dice que saldra gratis, pero por ahora no lo tienen planeado asique por ahora no saldra gratis

no soy bueno con el tema de juego agresivo el modo de juego de salvar a la tierra me gusta pero quisiera que fuera gratis segun saldra gratis cuando lo terminen

ese tema hm... pues llevan diciendo como no se 2018? que lo sacaran gratis y los creadores de fortnite osea Epic minigames creo que respondieron con algo de "saldra a los comienzos del 2020 gratis" pero hasta ahora no lo veo y ni si quiera esta el salvar el mundo en nintendo :'u xd

no se pero no recuerdo bien que eso lo dise fortnite desde no se creo que 2 años o menos no me acuerdo bien :I