Zombie Driver HD – ¿Un indie que vale la pena?

Hace poco decidí probar uno de los tantos juegos que conseguí mediante “Random Key” o de forma gratuita en diferentes páginas durante tiempo limitado… y aun con la mala fe que se le tenía a la mayoría de estos títulos, tengo que decir que Zombie Driver me sorprendió gratamente. (Al menos lo suficiente como para hacerle un artículo y darlo a conocer en la comunidad).

Estamos frente a un juego de Zombies, en el que tú eres un conductor de diferentes vehículos y debes cumplir misiones de rescate, exterminio e investigación para el Estado, con el objetivo de descubrir la causa del desastre y ponerle un freno lo antes posible.

Información básica… ¿Abuso del Genero?

De plano nos encontramos con un juego con perspectiva aérea, en el que de forma básica, manejaremos distintos tipos de vehículos con armas y con la única misión de “destruir zombies”. Pese a que haya más objetivos, a la larga todo se convierte en una masacre de Muertos vivientes y un juego enfocado más al “Arcade”, que a contar una historia seria con grandes desenlaces.

El título salió en 2012 y ofrece unos gráficos más que decentes para aquel año, pero que lastimosamente, carece de varios aspectos importantes, tanto si hablamos de la historia como de su jugabilidad en general.

No me malentiendan, el juego cumple con la función de entretener, pero teniendo tantos juegos de zombies y tantos juegos de coches en general, hace que no llame la atención y pase desapercibido para la gran mayoría de personas. Sin contar aquellos títulos que ofrecen un buen contenido para ambos géneros (Aunque sea por separado).





Historia/Trama

Realmente, quitando las escenas iniciales y finales en las que se muestran pequeñas cinemáticas poco trabajadas, podemos encontrarnos con que… la mayor parte de la historia se muestra en las misiones del juego. Al iniciar cada partida lo primero que se ve es, una pantalla con un mapa marcando tu destino y una sinopsis en los que te explican las razones de tu misión.

Al principio no molesta en lo absoluto, pero se vuelve increíblemente repetitivo a la larga, ya que es aceptar la misión, jugar la partida, cumplir la misión y repetir ese proceso unas 30 veces más.

Lo que más se puede destacar de esta manera de relatar la historia es… que en muchas ocasiones, es el jugador el que debe estar atento a lo que sucede para darse cuenta del trasfondo de la situación… Ya sea el final del protagonista, las decisiones de los militares, los objetivos ocultos de los científicos que desataron esta epidemia, entre otras cosas. Esto es lo único que podría rescatar ya que a efectos prácticos, la historia es bastante sencilla…

“Explosión en un laboratorio que empieza a liberar una gran cantidad de zombies y tú te propones como conductor a rescatar personas, exterminar zombies e intentar encontrar una cura que resuelva esta situación”.





Jugabilidad general

Luego de aceptar dichas misiones, disponemos de un abanico jugable “impresionante”… Realmente, conducimos por la ciudad con un vehículo terrestre, con la idea de rescatar a sobrevivientes o destruir zombies. Fuera de eso, no hay mucho más que ofrecer en la campaña. Al tener una vista aérea, no tenemos una gran visibilidad del mapeado y la mayor parte de las veces, llegaras a tanta velocidad que no podrás evitar chocarte y solo te ocasionara problemas en escenarios con tiempo límite. (Aunque luego de varias partidas, logras acostumbrarte un poco, pero no la gran cosa).

A lo largo de la trama principal, podremos encontrarnos con 4 tipos de misiones:

Rescates: Estas misiones consisten en rescatar todo tipo de sobrevivientes (Valga la redundancia). Llegando hasta casos en los que tienes un tiempo límite y debes decidir qué tipo de vehículo usar, (Ya que afecta la capacidad de personas que puedes llevar), además de exterminar a todos los zombies de la zona antes de poder llevar a cabo el rescate.

Estas misiones consisten en (Valga la redundancia). Llegando hasta casos en los que tienes un y debes decidir qué tipo de vehículo usar, (Ya que afecta la capacidad de personas que puedes llevar), además de antes de poder llevar a cabo el rescate. Exterminio: El más común a fin de cuentas, en estas debes utilizar armas a tu disposición para destruir una gran cantidad de zombies , hasta bajar su contador a 0. (El mayor problema que tiene es que… es mundo abierto y el contador puede ir en aumento a medida que vayan llegando más zombies, lográndose “exterminios” de más de 5 a 10 minutos ).

El más común a fin de cuentas, en estas debes a tu disposición una gran cantidad de , hasta bajar su contador a 0. (El mayor problema que tiene es que… es mundo abierto y el contador puede ir en aumento a medida que vayan llegando más zombies, lográndose “exterminios” de más de ). Bosses: Similar al anterior pero en estos casos, nos encontraremos con criaturas mutadas que deberemos derrotar para cumplir con nuestra misión.

Similar al anterior pero en estos casos, nos encontraremos con que deberemos derrotar para cumplir con nuestra misión. Temporales: En este caso… se dividen todas las misiones que tienen tiempo para completarse, pero por lo general, la mayoría se trata de llegar a cierta zona y defender un punto hasta que se lleve a cabo una acción. (Cómo liberar un gas que destruye a los zombies a largo plazo).

Compra/Mejora/Recompensas

Algo que si me llamo la atención, fue la forma de comprar mejoras para los vehículos y la forma de Conseguirlos. Para esto debo explicar el funcionamiento de los objetivos primarios y Secundarios de las misiones.

En principio, cada misión dispone de 2 objetivos, el inicial es el obligatorio para cumplir con la trama y el secundario por lo general, te ofrece recompensas extras pero implica mayor dificultad. (Estamos hablando de derrotar una gran cantidad de zombies, liberar una zona de ellos, rescatar cierta gente en un tiempo determinado, etc). Sin embargo, el punto a favor es que en ciertas misiones puedes conseguir vehículos que te ayudaran en el futuro. (Colectivos/buses, Supercoches, ambulancias, coche de policía, etc).

De esta manera, aumentas el abanico de vehículos disponibles y pueden resultarte en una mayor facilidad para cumplir con tus tareas. Pero, aún hay más, ya que cada coche tiene sus propias estadísticas que puedes aumentar con el dinero ganado en cada misión.

Blindaje: Aumenta la resistencia, rebajando el daño recibido y por consecuencia, el aumento de “vitalidad”.

Aumenta la resistencia, rebajando el daño recibido y por consecuencia, el aumento de “vitalidad”. Aplastamiento: Mientras más alto sea el nivel del aplastamiento, más fácil será el avanzar por grandes hordas de zombies, sin disminuir tanto la velocidad del propio vehículo.

Mientras más alto sea el nivel del aplastamiento, más fácil será el avanzar por grandes hordas de zombies, sin disminuir tanto la velocidad del propio vehículo. Velocidad: Como es evidente, aumenta la velocidad del coche…

Además de las estadísticas del propio coche, tenemos unas más generales para cada arma que dispondremos dentro del juego, desde “Lanza misiles, Ametralladoras, lanzallamas, etc”. Las cuales aumentaran la potencia y la munición por cada nivel.





Aspectos Positivos

Hasta ahora, está claro que no tengo una opinión muy positiva sobre el juego, pero como saben, me gusta ser bastante objetivo en mis artículos y encontrar datos que les puedan interesar a cada uno de ustedes. Es por eso que decidí enfocar los aspectos positivos en los modos de juegos que hay.

En total, son 3 modos de los que podremos disfrutar y sacando la historia o trama principal, disponemos del modo “Carreras” y “Carnicero”. 2 extras que me resultaron cuanto menos interesantes para sacarle un par de horas de entretenimiento al título.

En las Carreras como es evidente, podremos competir contra la maquina (No halle un multijugador), pero con la posibilidad de usar armas para destruir los vehículos enemigos y obtener bonus de tiempo por la cantidad de muertos vivientes y objetos que destruyes. Pero, el modo que más me agrada es el de Carnicero… un extra que quizás, debería ser la “función” principal del título.

En el cual nos dejaran en un área cerrada en la que deberemos sobrevivir oleadas de zombies cada vez más resistentes y en mayor cantidad, con distintos tipos de armas y bonus que iremos ganando a medida que pase el tiempo.





¿Merece la pena?

A grandes rasgos… diría que NO, el mayor problema que presenta Zombie Driver HD es su repetición, al principio puede enganchar y hacerte gracia el destruir a cierta cantidad de zombies y romper todo tipo de objetos… pero a la larga, pierdes las ganas de seguir jugando. Aun contemplando los modos extras, no te darán tantas horas de diversión y no porque sean cortos precisamente, sino porque te aburrirán a no ser de que seas gran fan de este tipo de juegos.

Luego de las primeras tres partidas, podrás encontrarte con la mayoría de zombies que veras a lo largo de la partida (incluyendo las mecánicas jugables del propio título). Llegados al punto en el que hasta los Jefes/Bosses, se vuelven repetitivos (Y ya es algo complicado hacer eso).

Estos muestran una barra de vida total que deberas ir bajando con las distintas armas que dispongas y sus ataques son bastantes predecibles, es casi imposible perder una partida debido a su baja dificultad.





Opinión y Cierre

Por lo general, intento ser lo más objetivo posible en mis artículos, ya que doy a conocer juegos que podrían resultar interesantes… pero créanme cuando les digo que hay que ser realmente fan de este tipo de juegos… como para que desees comprarlo y ya de paso, jugarlo.

Hay muchas opciones mejores, desde emuladores de juegos antiguos hasta grandes clásicos como L4D2, Need For Speed, etc. Juegos que tienen un género similar y los utilizan mucho mejor que en el respectivo Zombie Driver HD. (Aunque no niego que para echar una partida puede estar bastante bien… pero solo eso, una partida).

Para finalizar, me gustaría que me dijeran si les gusto el artículo y que pasen un muy lindo día.

Se despide, Tzuricu.