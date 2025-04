En esta reseña les voy a hablar de un juego muy adictivo, así que traigan sus galletas y empiecen a aprender un poco de este juego(y por favor amor y comprensión porque e un juego viejo, y no hay muchas imágenes HD, muchas gracias ).

Reseña Worms World Party (GameBoy Advance)

Acerca del Juego

Worms World Party es un juego de estrategia por turno desarrollado por Team 17 y distribuido por Ubisoft, cuenta con 5 idiomas, inglés, español, el alemán, el francés y el italiano. También tiene una música en el menú que te dará ganas de bailar :3.



Jugabilidad

Como ya dije, se juega por turnos, ahora, cada jugador tiene 30 objetos distintos con que interactuar al iniciar la partida, 28 si no contamos el salto para pasar el turno y la bandera blanca para rendirse,27 en las partidas individuales por la falta del teletransportador, entre otras variables. El objetivo es eliminar a todos los enemigos de la partida (ya saben cosa de todos los Worms), pueden ocurrir todo tipo de cosas, esto hablando del modo multijugador que es lo más destacable de éste juego, ya que las partidas individuales no tienen ese factor humano que nos hace fallar, caernos accidentalmente, golpear algo que no queremos, entre otras cosas; esto lo digo porque la inteligencia artificial, no siempre falla, y si lo hace, lo hace muy ridículamente; por eso yo prefiero jugar con amigos la diversión es más y las risas no faltan (obviamente), pero si no tienes amigos, también puedes cambiar la dificultad en partida personalizada y darles tu propia “personalidad”. Los gusanos no tienen “Hitbox” por lo que las balas los atraviesan, aunque tus gusanos no puedan, dándole así más posibilidades en el juego. El viento también es bastante molesto y está muy bien hecho a mí parecer, ya que molesta bastante si tu enemigo está del lado contrario al viento.



Personalización

Este juego tiene opciones un poco amplias, aunque no tanto como en otras consolas, me parece que están bastante bien para lo que era la consola (aunque no hay que subestimarla), esto se extiende por:

Armas: puedes elegir la cantidad de armas y cuales quieres, no quieres, hasta cuales son infinitas.



Escenarios: entre estas cosas podemos ver los temas (si quieres que el mapa sea de dulce o en el espacio, entre otras), la superficie (la forma de tu mapa).



Juego: podremos aumentar nuestra vida, los objetos que caen, los botiquines, rondas, tiempo de turno, entre otras.



Modos de Juego

Si elegimos jugar en una Partida individual tendremos 3 modos de juego:

Partida Rápida: una partida en la que nos enfrentaremos contra la computadora en un duelo a muerte, rápido y sencillo.



Partida Deathmath: trata de ir jugando partidas y subir de clasificación, al subir de clasificación se volverá más complicado ganarles y aumentará el numero de gusanos enemigos (más difícil a pesar de que los gusanos no fallan una).



Misión: no hay mucho que decir de las misiones, excepto que nos dan unos objetos que hay que cumplir, entre estas misiones tenemos:

Apocalipsis: conseguir un cargamento antes de que el barco se hunda, y evitando las minas.

Doo-wop: intenta eliminar a tu objetivo (un gusano que nadie extrañara), apoyándote con las cajas que te dan otros objetos y dándole un buen uso a tus taladros, tu gusano tiene 1 de vida, así que si te explota una mina cerca pierdes.

Aguas turbulentas: es una partida sencilla acompañada de un mapa con tema pirata.

Impacto de proyectil: recolecta las cajas que contienen proyectiles y usa la munición necesaria en el Buque de Guerra. Después siéntate en el artillero para lanzar misiles contra el enemigo. Solo tienes 2 turnos así que trata de usar cada tiro sabiamente.

¡Llueven minas!: trata de conseguir las cajas con las minas para eliminar a tus enemigos mientras llueven minas, es una misión bastante complicada a mí parecer.

Saca la basura: tienes que recoger un arma especial para eliminar a todos tus enemigos (los enemigos no te atacaran durante la partida), pero primera tendrás que recorrer una calle para conseguir tu objetivo.

Base de misiles: consigue un arma extremadamente potente guardada en una caja que se encuentra al este de la base. La misión es bastante similar a la anterior.

Bosque: es otra misión de buscar un arma en una caja, pero esta misión es distinta, ya que tienes que utilizar mucho mejor las cosas que tienes a tu favor, y yo no recomendaría gastar la única bazooka que te dan en un enemigo, aunque estos sí te ataquen.



¿Qué me parece?

Me parece un juego bastante completo y que puede perdurar en una GameBoy Advance, osea no es el juego que te terminas en 2 semanas y luego no lo vuelves a jugar, sino que es un juego que se puede volver a jugar cuantas veces tú quieras, claro el juego no es perfecto, tampoco es el mejor juego de GameBoy Advance, hay algunas cosas que no me convencen pero se pueden pasar por alto, como la construcción que aunque es cómoda no me gusta demasiado, o algunos rebotes con las granadas, se que son cosas ridículas pero aunque también son parte de la diversión en ocasiones (solo en ocasiones) pueden ser molestas, le doy un 8.5/10.