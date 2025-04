Wick - Que no te encuentre...

Buenas, acá traigo el ultimo de terror de momento, ya que quiero cambiar un poquito el genero del que haga artículos, como para que no canse, espero que les guste:)

Este juego es Indie de supervivencia horror desarrollado por Hellbent Games, ya con eso nos imaginamos un juego estilo Slenderman, Fnaf, Emily Wants To Play, y si, es bastante parecido la sistemática es la misma, trata sobre pasar horas y recolectar información en un bosque totalmente solos.Aunque es un poco antiguo, ya que fue lanzado en pc el 17 de diciembre de 2015 y ser un juego Indie, tiene bastantes buenos gráficos (se puede jugar a 1080p 60FPS).Nos situamos en un bosque, donde nuestros amigos nos vendan los ojos y nos dejan totalmente solos, mientras bromeaban con las historias y rumores que decían sobre el bosque con respecto a los niños desaparecidos que rodaban el lugar, los cuales no eran muy amigables que digamos, resumidamente es eso.Tendremos que ir por el bosque y buscar algo, ya que no sabemos donde estamos, ni sabemos que es lo que buscamos, empezaremos con una vela, la cual en este juego se convierte en un arma de doble filo, la luz ahuyenta a los niños, pero que a su vez se puede consumir, apagar con el viento o apagarla sin querer por correr.Es muy importante ir transfiriendo el fuego de una vela a otra cuando se este por consumir del todo, también tenemos unos fósforos o cerillos, pero muy pocos, solo para cuando estemos en una situación complicada.Bosque oscuro, que da bastante mala espina, con una neblina que no nos deja ver mas allá que un par de pocos metros, por lo cual los niños pueden aparecer sin que te lo esperes, hasta saltando de un árbol y atacándote.Como dije antes el juego se basa en diferentes horas, exactamente tenemos que sobrevivir de las 12:00 Am a las 06:00 Am, parece poco, pero es bastante complicado evitar a los niños, por suerte hay puntos de guardados, los cuales son el cada hora, el primero es a las 1:00 Am, donde si mueres comienzas a las 1:00 Am y no a las 12:00 Am, si es necesario repetiremos horas por nuestra cuenta, por si nos falta información.Mientras rondamos por el bosque sin saber que hacer, encontraremos documentos, pistas e información sobre los niños, que nos ayudara de algún modo a evitarlos, ya que en cada hora hay diferentes niños con una dificultad mayor.Si nos llegamos a quedar sin velas o no las podemos encontrar, en el bosque se distinguirán unos destellos sobre el suelo, donde se encuentre una vela cercana, ya que si nos quedamos sin velas básicamente nos atraparan, esto es mas complicado que una linterna a la cual le cambias baterías, donde te muevas brusco o rápidamente, se te apaga, o el mismo viento la apaga.La información tanto como saber cambiar de luz, es muy importante, la información nos brindan datos de cada niño, ya que son 6, uno en cada hora, los cuales son muy diferentes a los otros, y por lo tanto evitarlos es diferente en cada niño, por lo cual se empieza a complicar cada vez mas.Como siempre que la escribo, es positiva ya que no escribo articulos de algo que no me gusta, este juego creas o no da mala espina o miedo, ya que es desesperante no encontrar informacion, que te aparezca un niño y te corra mientras estes transfiriendo la luz, te la apague el viento o tu mismo al correr.Llega un punto donde estas tranquilo y de un momento a otro no sabes cuando te pusiste nervioso por no saber que hacer, la verdad lo recomiendo, es de muy pocos requisitos y ademas pesa poco.