Warhammer: Vermintide 2 (Reseña)

Hola bienvenidos a mi articulo, hoy quiero hablarles del Warhammer Vermintide 2, este juego fue desarrollado por Fatshark y publicado en 2018.

Antes de empezar quiero decirles que este es un juego muy curioso y que me llama mucho la atención, porque tiene como un estilo "medieval" y un modo de juego "left 4 dead/Mordhau" es algo bastante difícil describir lo que es exactamente, ya que no se relaciona a lo medieval en si, podría decirse que solo las armas. Ni tampoco se relaciona a la temática left 4 dead tampoco, pero el modo Co-op seguramente te va a hacer acordar a el, aunque de zombies no se trata, mas bien de ratas mutantes, por mas raro que suene.

¿De que trata warhammer vermintide 2?

El warhammer vermintide 2 como dije en la introducción es uno de esos juegos que te hace acordar a otros, pero no son exactamente iguales o el mismo genero al que te hace acordar. Personalmente es algo que me pasa bastante con muchos juegos, este en especial no solo ami si no que a la comunidad le hace acordar al juego Left 4 dead por su modo Co-op, la reseña que tiene en steam incluso es bastante similar a lo que digo "vermintide 2 is the best 4-player co-op since left 4 dead" -Kotaku

En el warhammer vermintide 2 tienes 5 personajes para elegir,

El mercenario, el explorador, la arquera, un cazador de brujas y una hechizera.

El juego se trata de ir por diferentes mapas y matar monstruos que vienen por hordas, la mayoría son ratas mutantes con espadas serian como los más casuales que se matan más rápido, (algo así como los zombies neutros de left 4 dead), luego están los jefes de cada nivel, y enemigos élites que aguantan muchos golpes. Los ataques son cuerpo a cuerpo, a veces también puedes usar una escopeta o demás armas de fuego, pero en su mayoría son espadas, lanzas, arcos etc…



Eso hace que le dé el toque medieval, aunque si lo tuviéramos que poner en un género no sería para nada medieval, sería un género de acción y aventura.

Tiene una respectiva historia del por qué hay mutantes que te atacan, pero sinceramente es demasiado largo para explicar, hasta hay libros que explican la saga y una fanpage de Warhammer, si quieren profundizar sobre esto pueden leer por internet "la historia del imperio de Warhammer" para resumirlo es tener que pasar por varios niveles con diferentes hordas y jefes. Paso a poner imágenes sobre el juego





Otra cosa que no mencione son los poderes especiales que tiene cada personaje.



Poder del mercenario: Aumenta su barra de vida y aumenta su velocidad de ataque ya que es lento por las armas pesadas como espadas. Algo parecido al cazador de brujas

Poder del explorador: Tira una bomba de humo que lo hace invisible para los enemigos, eso le da ventaja cuando tenga poca vida pueda curarse tranquilamente

Poder del cazador: Este personaje usa un mazo, lo que lo hace un personaje lento, aunque este también puede usar armas de fuego , su habilidad especial es un golpe al piso que hace que los enemigos cercanos caigan inconscientes

Poder de la arquera: Dispara automáticamente 3 flechas que son letales para los enemigos

poder de la hechizera: Este personaje usa un lanzallamas lo que hace que su poder especial sea dejar fuego alrededor de sus enemigos.

Únicas desventajas del juego que mas note:

es un tipo de juegos en los que si uno esta avanzado a lo largo de la historia (o sea si pasaste muchas misiones) no vas a poder jugar con alguien que no haya hecho esas misiones, algo parecido pasa con el Monster Hunter World, que hice una reseña anteriormente.

No se por que hacen esas cosas, y mas en estos juegos que son Co-op, ya que eso implica a que tus amigos tengan que jugar si o si desde el principio o si estas mas avanzado esperar a que tus amigos hayan pasado las mismas misiones que las tuyas.

Mas allá de eso es un titulo bastante completo que combina y te recuerda los títulos mas clásicos y nostálgicos.

Para ir terminando este articulo quiero saber si a ustedes les hace recordar a otro juego este titulo, a mi personalmente los gráficos se me hicieron un poco similares al Sea of Thieves, en jugabilidad me hizo acordar al For Honor y al Mordhau o Chivalry

Sin nada mas que agregar. Gracias por leer mi articulo