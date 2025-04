viajando al pasado #1 : Plantas vs Zombies

PvZ o Plants vs Zombies es una franquicias mas iconicas de los videojuegos , mas bien el que popularizo los juegos tipos "tower defense" o defiende la torre. Bueno este articulo va a tratar de un repaso en la historia de los videojuegos y la primera edicion va a tratar de este juego, mas adelante voy a trear otras ediciones asi que recomendaciones abajo en los comentarios , sin mas hablar comencemos.

Plants vs zombies es un juego "Tower Defense" creado el 2009 por George Fan y distribuido por Pop Cap , el juego fue lanzado para Microsoft Windows, iPad, iPhone, Android, BlackBerry, PlayStation 3, Xbox 360, Windows Phone 7, PS Vita, Nintendo DS, Nintendo DSi, Nintendo 3DS y Mac OS X. El se trata sobre un tipo llamado El Loco Dave que tiene que defender su jardin de los zombies y del malvado Dr.Zomboss que es el jefe de los zombies , Dave para defenderse usa plantas extrañas , las mas iconicas son lanzaguisantes , girasol, planta carnivora , cactus y la papa.Esta entrega tiene 4 etapas con cada una 10 niveles , el juego fue un exito mundial , tuvo muchos comerciales promocionales en locales de comida rapida , juguetes , peluches ,etc.4 años despues sale la segunda entrega de PvZ , Plantas vs Zombies 2 para moviles o celulares como ustedes prefieran este juego no era de pago sino que completamente gratis , esta entrega tambien gusto mucho a los fans por la gran variedad de plantas y zombies , actualizaciones constantes y tres nuevos mundos (despues se van agragando mas durante el tiempo.) una gran entrega para la franquicia pero en ese mismo año se anunciaba otro juego mas Plants vs Zombies Garden Warfare en este punto de la historia EA ,había comprado Pop Cap.La llegada de Plants vs Zombies Graden Warfare nos tenia muy inquieto a todos los fans porque era un juego de estilo shooter en tercera persona y abandonaba el estilo Tower Defense , pero... Fue un rotundo exito mundial este fue distribuido por EA en 2014 para PS3 , Xbox 360 , PS4 , Xbox one y claro pc, tenia distintos modos de juegos , distintos mapas muy bien hechos y 4 personajes plantas y 4 zombies ,estos son:soldado , ingienero , cientifico y all stars por parte de los zombies , y las:guisantes , girasol , carnivora y cactus.2 Años despues llega el mejor juego de Plantas vs Zombies , Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 con nuevos tres personajes por cada bando , nuevos mapas , mas variantes de personajes , mas accesorios y mucho mas por descubrir sin duda es muy recomendable , pero no mucho de que hablar por que es una secuela del anterior y sigue teniendo las mismas mecanicas de juego pero sin duda uno de los mejores juegos de PvZ. Despues viene PvZ Heroes pero no hablemos de ese ya que era buena la idea pero fracaso y casi nadie lo juega.Estamos en el ultimo juego de esta maravillosa franquicia el Plantas Vs Zombies Battle for Neitghborville que no es un Garden Warfare 3 sino que trae un nuevo contenido mas mapas , modos de juegos variados , ya no trae variantes de personajes sino un sistema de estilo pase de battala pero no de pago sino que solo jugando puedes desbloquear recompensas legendarias , skins , un nuevo sistema de habilidades y lo mas importante un modo historia o campaña , muchos dicen que es repetitiva y si lo es pero te traerá muchas horas de diversión.Bueno déjenme en los comentarios que les a parecido y déjenme sugerencias de que otros juegos quieren , yo me despido y hasta la próxima bye bye