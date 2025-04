Vecter - Reseña

Hola amigos de gamehag, hoy en este día tan especial les quería hablar sobre Vecter un jueguillo muy bueno y adictivo el cual está en constante crecimiento todos los días, tengo que decirles que me gusta traer juegos pocos conocidos a gamehag, esto con el objetivo que ustedes puedan obtener nuevos conocimientos y momentos divertidos todos los días, dicho todo esto podemos comenzar.

Videojuego

Vecter es un juego de disparos y corredores de ritmo rápido en el que tu objetivo es sobrevivir, crear un infierno en tu camino. Entras en tu nave, aceleras al máximo y luego intentas sobrevivir el mayor tiempo posible aniquilando todo lo que se interponga en tu camino.

Aquí toda la información:

Fecha de lanzamiento: 14 de noviembre de 2019

Género: Acción, Casual, carreras

Desarrollador: Taranasus

Editor: Taranasus

Idioma: Ingles









Pablaras del creador:

Vecter es y siempre será un juego 100% GRATUITO. Es mi hobby, mi pasión y mi donación al mundo para que todos disfruten, independientemente de su edad, sexo, ubicación, raza, riqueza y estatus social.

Si disfruta profundamente de Vecter y siente lo mismo, considere hacer correr la voz al respecto. Sin ningún ingreso, Vecter se basa completamente en el boca a boca para llegar a un público más amplio, por lo que debe correr la voz y dejar que otros lo sepan. Si desea apoyar el desarrollo financieramente, a pesar de que no tiene ninguna obligación de hacerlo, compre el DLC de Donación. Todos los ingresos van a café y pizza para que yo continúe agregando funciones y contenido.



Jugabilidad

Para empezar este apartado quiero decirles que este videojuego es muy árcade, que quiero decir con esto, pues que el videojuego se centra en una nave la cual es conducida por el jugador, su objetivo es llegar sobrevivir a todos los tipos de objetos esparcidos por todo el mapa, a la vez de esquivar objetos tienes que llegar a la máxima distancia posible, hasta allí tenemos la idea principal del video juego ahora quiero hablarle sobre los power ups, este video juego solo cuenta con 3 power ups los cuales son muy curiosos, a continuación les daré un poco de información sobre ellos.









Extra life: como el nombre lo dice este power up nos brinda una vida extra, este power up cuenta con tres niveles los cuales los podemos ver detrás de la nave, son unos cuadros verdes los cuales nos indican cuántas vidas tenemos, con vidas me refiero a veces que podemos tocar estructuras sin estrellarnos, este power up lo podemos encontrar con mucha frecuencia dentro del juego, lo podemos reconocer ya que es verde y spawnea con mucha frecuencia en el mapa.







Jump pad: este power up no hace saltar por los aires por un tiempo limitado, la función de este power up está en ayudar al jugador a saltar por los aires, luego de haber saltado la nave empezará a planear hasta caer al suelo de nuevo, este power up es muy fácil de encontrar por el mapa, ya que es amarillo y de igual manera que el extra life spawnea con mucha frecuencia.









Bonus Gats: este power es muy especial ya que es un camino especial sin obstáculos, este es un poco más difícil de encontrar, ya que lo encontramos en el cielo y para tomarlo debemos saltar con un jump pad para poder tomarlo, este power up nos brinda unos segundos de tranquilidad antes de continuar con la locura.









Con eso tendríamos todo lo que sería la jugabilidad, ahora pasemos a hablar de los modos de juegos.





Modos de juego

Pues por ahora solo contamos con pocos modos de juego, aparte del multijugador el cual no probé así que no hablare de él, el juego está en constante crecimiento por lo cual poco a poco se irá actualizando y mejorara, quien sabe y en unos meses haya más modos y más contenido, dejando eso de lado les mostrare que tipos de modo de juego tenemos disponibles por el momento.





Casual: en este modo de juego simplemente es avanzar hacia delante hasta que te mueras o te canses, pero aquí hay algo curioso ya que contamos con un contador de distancia arriba de la pantalla el cual es guardado constantemente, para ser publicado en el top de mejores jugadores mundiales, intenta hacer un buen récord quien sabe y terminas siendo el mejor.











Hardcore: este modo de juego es muy parecido al anterior, con el único distintivo de que aquí las cosas se ponen un tanto locas, entre otros cambios menores, la velocidad aumenta significativamente lo cual le da más dificultad, aquí no hay nada más que agregar simplemente un modo de locos, el cual consta de mucha dificultad.





Controles

Los controles de este videojuego son muy fáciles y sencillos de memorizar, para mover la nave hacia los lados basta con la tecla A para ir ala derecha y la tecla D para ir ala izquierda de igual manera, con W podemos aumentar la velocidad y con S podemos minimizar la velocidad, con esos simples botones podremos jugar tranquilamente, en el caso que no te guste jugar con WASD puedes optar por jugar con la flechitas del teclado, esto último no es necesario configurarlo ya que el juego directamente viene configurado para moverte con esas teclas sin necesidad de configurar nada más, ahora hablemos del menú ya que en ningún momento podremos ver el mouse en el menú principal del videojuego, para poder navegar por el menú del videojuego basta con W y S, de igual manera también podremos usar las flechas arriba y abajo, con eso terminamos el apartado de controles ahora podremos seguir con el siguiente apartado.







Música y sonidos

En este apartado quiero hablarle de la música y sonidos en sí, los sonidos están muy buenos no nos podemos engañar la verdad, aunque podría mejorar un poco más, hablando de la música es muy buena da muy buena ambientación, aunque para ser honesto son muy pocas las canciones que trae, ahora bien eh visto una opción que con la cual podemos jugar con canciones de YouTube, esta opción no la pude hacer andar pero tal vez ustedes si pueden, con eso terminaríamos lo que sería todo en esta sección.





Gráficos y optimización



Aquí me eh sorprendido mucho ya que los requisitos mínimos son muy elevados y mi pc no cuenta con ellos, pero me ha ido de maravilla nunca se me crasheo, es cierto que tuve un par de bajones al aumentar demasiado la velocidad de la nave, pero por lo demás estaba muy fluido, no les puedo decir los fps exactos por ahora pero ya les digo yo que me iba increíble, aquí les dejare la información de mi pc para que se hagan una idea si su pc se los mueve o no.











Al abrir el videojuego me salió un anuncio el cual me asusto, pero solo dice que no es recomendable jugar con grafica integrada que es recomendable jugar con una dedicada pero que va le di a que sí y seguí hacia delante y mira al final estuvo genial, lo corrió muy bien para tratarse de un pc con características menores.









Ahora hablemos de los gráficos en sí, la verdad me gustaron mucho ya que son estilo neón o por lo menos así lo nombre yo, los escenarios están bien hechos y bien detallados, también me gusto que puedes cambiar los colores del juego eso le da un punto gran punto a favor, que quieren que les diga nunca eh visto un juego de este tipo y tampoco también optimizado para que una pc tan de gama baja lo pueda mover casi sin problemas.









Requisitos del sistema

MÍNIMO:

SO: Windows 10 - Última versión

Procesador: Intel i5 - 2400 o más reciente

Memoria: 2 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GT 730 o AMD R7 240, las GPU integradas no son compatibles

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible



RECOMENDADO:

SO: Windows 10 - Última versión

Procesador: Intel i5 de cuarta generación y superior

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: GTX 760 funcionará bien

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible





Trailer







Cierre y conclusión





Vecter es un videojuego casual, no es el típico juego el cual puedas pasar 10 horas enteras jugando, yo se los recomiendo al máximo para pasar un rato divertido, ya sea solo en modo casual o en multijugador con amigos, les invito a descargarlo está disponible en la plataforma de steam, es totalmente gratis no hay que pagar nada en absoluto, no se arrepentirás eso si se los prometo.

Tengo que decir que ha sido un artículo un tanto difícil, ya que no hay mucha información sobre este videojuego, pero todo sea para que ustedes puedan descubrir nuevos videojuegos, un saludo amigos no vemos hasta la próxima.

Gracias por leer.