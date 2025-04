Fate - Reseña

Hola gente de gamehag en este articulo voy a hablarles sobre un juego de aventuras tipo MMO. El juego cuenta con varios niveles en el que se tendrá que luchar con distintos jefes utilizando magia, pociones, hechizos etc.



Sinceramente espero que les guste el articulo, me he esforzado mucho en hacerlo para ustedes :). Sin mas que decir empezamos.



Mecanismos del juego



Jugabilidad





Los habitantes del pueblo de Grove





Dreya la curandera





Jin la vidente





Zim





Opinion y cierre

Fate es un juego de aventuras y fantasía creado por la compañía de videojuegos WildTanget, este grandioso juego fue lanzado en el año 2005, en el que somos un chico que vive en el pueblo de Grove y que se llena de valor y va a explorar la mazmorra, nuestro objetivo principal en el juego es completar las misiones de los aldeanos de la ciudad de Grove, derrotar a los monstruos y jefes que habitan en lo profundo de la mazmorra, salvando así a la gente del pueblo de Grove, en el transcurso de exploración de la mazmorra nos vamos encontrando diversos tipos de armas como por ejemplo: La Guadaña, Martillos encantados, Objetos que se utilizan para hechizar como el lapislázuli etc.La esencia de este juego es ir a la mazmorra y luchar con los enemigos, mientras mas te introduzcas en la mazmorra, mas fuertes se volverán los enemigos y los jefes, al matar a un enemigo estos soltaran su arma y su escudo lo que te ayudara bastante a protegerte y tener armas mas poderosas y si las encantas se volverán mucho mas poderosas y eficaces a la hora de combatir contra algún enemigo o jefe, si mueres en la mazmorra tendrás una oportunidad de elegir tu destino, así como se muestra en la imagen.Hay que elegir uno de esos tres destino para poder continuar, si eliges el primer destino tu salud sera regenerada y podrás continuar en la mazmorra actual, si eliges el segundo destino podrás seguir jugando pero en una mazmorra superior con enemigos mas fuertes y si eliges el tercer destino no podrás seguir en la mazmorra si no que seras enviado de vuelta al pueblo de Grove y todo tu oro se quedara perdido en la mazmorra.Si bajas a una mazmorra siempre habrán muchos enemigos alrededor de ella, desde arañas hasta goblins gigantes estos intentaran asesinarte para que no te introduzcas a la mazmorra.El juego en realidad parece ser que tiene malos gráficos, pero en realidad a la hora de introducirte en la mazmorra ni si quiera notaras que el juego tiene malos gráficos, ya que sus partículas y enemigos tienes gráficos increíbles, lamentablemente el juego no tiene el modo de jugar online (multiplayer) pero seria muy interesante si se pudiera jugar en linea, la mazmorra también es bastante iluminada y es agradable a la vista y no te hace pensar que estas jugando un mal juego, si no que al contrario, es un gran juego, a medida que te adentras en la historia del juego, este, se torna divertido y interesante, pero si en realidad el juego no es de tu agrado, no sentirás emoción y tampoco te interesara la historia (lo digo por experiencia personal).A continuación mostrare algunos habitantes del pueblo de Grove, estos son gente tranquila y que están dispuestos a ayudarte si lo necesitas a cambio de oro.Ella es una aldeana muy humilde, ella no te pide oro, ella solo quiere curar tus heridas, su utilidad en el juego es que cuando usas un pergamino de portal, regresas muy herido a al pueblo de Grove es muy útil porque así no tienes que gastar tus pociones de salud.Jin la vidente es una aldeana que vive en el pueblo de Grove, ella te ofrece armas mágicas y pergaminos que te servirán mucho cuando vas a la mazmorra ya que si estas en apuros puedes usar tu mana y destruir a los enemigos con tu arma mágica y con tu mana o fuerza vital (Qui).Es un joven aldeano que te invita a hacer apuestas en donde podrás ganar desde oro hasta poderosas armas y armadura, obviamente son apuestas así que deberás de sacrificar algo de tu inventario para apostarlo y ganar algo mejor.Fate sin duda alguna no es un juego tan conocido, pero es un buen juego, este es un juego de pago, pero no es un "Pay to Win" si no que acá debes jugar para comprar armas, armaduras y objetos mágicos la verdad es que la trama de este juego es muy interesante y emocionante, considero que de ser un juego muy divertido de acción y fantasía este mismo debería ser muy conocido y popular, la verdad es que te invito a que lo pruebes, no incito a la piratería pero podrías intentar descargarlo gratis. Gracias por leer el articulo!!.