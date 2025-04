Un RPG Imparable

Un juego que representa la mejor versión de los Free To Play RPG, que aun a pesar de los años, sigue agregando mejoras y mucho contenido muy atractivo para sus usuarios, sin duda una de las mejores opciones para darle una buena oportunidad dentro de tu Biblioteca de Juegos.

Path of Exile es un titulo que ha ganado el corazón de muchos de sus seguidores y es que no se ha dado de manera fácil o rápida, se la ha ganado con un trabajo constante desde su salida en Octubre de 2013, seis años ya desde ese punto hacia aquí, su impresionante diseño y gráficos deslumbran al primer contacto, basado en RPG, que dentro de términos generales, se sigue un pequeño roleo dentro de la partida, ya que tiene sus propias clases, aun así estas no son necesariamente definitivas, ya que muchas de las ocasiones aun que se elija un personaje en particular (clase), esta adquiere unos cuantos puntos de habilidad dentro del árbol de habilidades, pero más sin embargo estos no son definitivos, ya que puedes especializar a tu personaje en cualquier clase posteriormente, subiendo puntos en el árbol de habilidad y con ello nuevas habilidades, es por esta razón que las cases son abstractos.Es un juego poco lineal y nos referimos a poco lineal, ya que nos permite una vez explorado las mazmorras regresar a cada Episodio que ya hubiesen cumplido, tanto puedes retroceder como avanzar, con esto viene de la mano, las funciones de las misiones, si bien cada una de ellas tiene la finalidad de que avances en los Episodios y descubrir cada ciudad, para al final enfrentarte al Boss, aun que algunas de ellas son alternativas, te ofrecen al completarlas mayor XP y algunas recompensas especiales que puede ir desde armas especiales, hasta conseguir Orbes, que es el ítem con mayor valor de todo el juego.Las funciones de cada Ítem del juego tiene diferentes finalidades y todas ellas funcionan como moneda de cambio dentro del juego, todo esto funciona por medio de un mercado interno del juego, el que te permitirá intercambiar algunas Orbes, por otrSi te llamo la atención jugar a este titulo Free To Play RPG, aqui te dejo algunos consejos, para que inicies de buena forma y tengas que decidir porque es un juego que vale la pena.1.- el primero de estos pero no menos importante es elegir un personaje, en los que te encontraras siete totalmente distintos uno del otro en lo visual, en este apartado recomiendo no prestar tanta atención a las ventajas que tenga cada uno, ya que en Path Of Exile las clases o personajes no definen su avance, ya que cuenta con un Árbol de Habilidades en el que podrás modificarlo, por esta misma razón elige el que más te guste y conforme a tu gusto.2.- para iniciar te propongo utilizar o elegir la liga Standar, que esta te permitirá avanzar por cada uno de los episodios del juego, aun que dentro de este avance tu personaje muera, siempre tendrá la oportunidad de revivir en el guardado más próximo y lo más importante que aun conservaras todos tus items,piedras y orbes, he incluso las que tengas en tu cofre, con mayor experiencia y que entiendas muy bien el juego, puedes aventurarte sin ningún problema con la Liga Hardcore que pondrá aun más adrenalina en tu juego, ya que en esta liga los items y tu personaje, se pierden por total, regresando así este, a la Liga Standar, pero no te preocupes poco a poco iras entendiendo el juego.3.- Dentro de lo importante encontramos el Árbol de Habilidades, este es muy importante ya que solo tendrás la oportunidad de regresar algún punto de habilidad en cierto tiempo, que ya sea por confusión o por experimentar apliques a tu personaje, pero presta atención a las habilidades que quieres designarle a tu personaje, ya que solo podrás regresarlo hasta cierto punto, pero si dentro de todo sientes que has cometido errores desde el inicio, tienes dos opciones, la primera de ellas es reiniciar el Árbol de Habilidades o crear nuevo personaje.4.- La ventaja y desventaja que representa crear o tener varios personajes, son importante, dentro de las primeras encontraremos la oportunidad de ir experimentando con el árbol de Habilidades, creando mejores guerreros por cada creación, ya que ira de la mano con la experiencia que tendrás dentro del juego, podrás ponerte retos personales, como el jugar en Liga Hardcore y sobrevivir lo más que puedas, ahora si bien mencionaremos un punto importante que representa la desventaja más grande de este juego y viene de la mano de crear muchos personajes, y hablamos del aburrimiento o fastidio, llagara un punto en el que, ni con uno ni con otro llegas al final del juego y este mismo te ara sentir que no avanzas más dentro de la historia, si te encuentras en este punto recomiendo siempre tener un personaje principal al que le prestes más tiempo y enfoque en su avance personal, crea los que consideres necesarios, sin caer en la exageración.5.- Mucho cuidado con los Items dentro del juego, aun que sonara un poco absurdo, pero muchos desconocen de esto, y nos referimos al poder trasferir items de un personaje a otro, que en definitiva NO se puede, ojo si encuentras algún articulo exclusivo del juego en un personaje, este solo podrás utilizarlo con este, no podrás en ningún momento traspasar a otro personaje, más sin embargo lo que si podrás hacer con este es venderlo dentro del mercado y de esta forma traspasarlo a un amigo que tengas, claro este tendrá que comprarlo, pero presta atención ya que una vez puesto dentro del mercado cualquiera que cumpla con el Orbe o Orbes pedidos por ti, podrá adquirir el articulo.6.- Como ultimo consejo recomiendo NO malgastar las Orbes encontradas de manera aleatoria dentro de cada uno de los Episodios, trata de almacenarlos, ya que posteriormente en niveles más altos, te permitirá crear o modificar algún arma que tengas y que sea de buen nivel, como por ejemplo: Crearle más espacios para los engastes, combinar el color de los espacios para las gemas, convertir un articulo mágico en súper raro, etc., miles de combinaciones que iras aprendiendo poco a poco.7.- Trata de guardar y utilizar las armas con mayor nivel, no trates nunca de convertir un arma normal en mágico, si no vale la pena, ya que cuando subas de nivel y Episodio te iras encontrando más objetos muchos mejores a las antes vistas, con el tiempo podrás obtener artículos raros que podrás aplicarle Orbes para mejorarla aun más.8.- Y como ultimo punto es Divertirse y Disfrutar de cada Episodio.Algunas especificaciones que puedo recomendarte para que valla bien el juego son: contar como mínimo con un Windows 7 u 8, aun que puede correr desde un Windows XP, pero no te garantiza una buena experiencia de jugabilidad fluida, por sus mismas limitantes, recomiendo cual quier procesador sea AMD o Intel, pero que corra a 1.5 Ghz, no menos, en el apartado de la RAM considero un mínimo de 4 Gb, y un mínimo de espacio duro de 50 Gb, por las actualizaciones que aun sigue teniendo el juego, incluidas en ellas las nuevas Ligas, creo es necesario tener una tarjeta grafica independiente, ya que si quieres puedes correrlo con las integradas, pero siempre y cuando tengas un buen procesador, pero aun así la mejor recomendación es tener una aparte.Espero disfrutes del juego y apliques algunos de los consejos que te presente, puedes acceder a este titulo por medio de la plataforma de Steam, totalmente gratuito. Gracias por pasarte por el articulo y se agradece sus comentarios.