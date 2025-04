Atelier Firis: T. A. A. T. M. J

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo al estilo anime que me ha llamado mucho la atención por su dinámica de juego y contenido, bueno les vengo hablar sobre “Atelier Firis: The alchemist and the mysterious journey”, por eso como ven en el titulo lo he abreviado por la razón de que el nombre del juego es muy largo y gamehag no me va permitir ponerlo, sin más que decir que comience el contenido de este grandioso artículo que lo disfruten.

Atelier Firis es un juego del genero Rol, Aventura y mundo abierto en tercera persona del estilo Anime, en el cual se estrenó el 7 de Marzo del año 2017 para las consolas de última generación en los cuales son Playstation 4, PS Vita y obviamente para nuestra quería PC. Se puede decir que el juego trata que usaremos una alquimista muy importante del juego y siendo también la protagonista llamada “Firis”, también siendo una chica con poderes y habilidades especiales, en este juego nos encargaremos en recolectar todo tipo de objetos por el mundo del juego, para desarrollar nuevos ítems con nuestra habilidad de alquimia, en el cual aunque sea el único objetivo a seguir además de aprender nuevas recetas de esta profesión deberemos realizar variedad de misiones que se nos darán en un pueblo o ciudad, ya sea principales como secundarias, estas misiones no solo serán recolectando materiales para nuestras recetas si no también luchando con todo tipo de creaturas por el mundo y obtener recompensas bastante beneficiosas en el juego, para nuestro beneficio o para nuestro equipo que nos acompañan y se vayan fortaleciendo cada uno de estos personajes. Por otro lado el sistema de combate del juego es algo distinto a lo que solemos ver en los juego de rol o también conocidos como RPG, ya verán porque se lo daré a conocer más adelante. Un juego muy recomendado aunque no esté en español, pero podremos encontrarlo tanto en inglés como en japonés.





Comenzando este grandioso juego no da a conocer que nuestra protagonista tiene el sueño de conocer y explorar todo el mundo, pero para lograr eso debe pasar una clase de examen de alquimista del año, ya que en el supuesto juego anterior conoció 2 personajes importantes también siendo los personajes principales del juego anterior, que le enseñaron todo lo que debía saber de esa profesión a Faris, así que deberás un año explorando y conociendo nuevas cosas como recetas de esa profesión y lograr pasar el examen a finales de año para lograr así su gran sueño, sin embargo mientras en su aventura con sus amigos recolectando materiales para dicha profesión deberá también luchar o enfrentarse a las criaturas que vagan en las zonas donde recoges materiales, además habrán misiones que realizaras para ayudar a tu pueblo.





Bueno lo que estaban esperando les hablare del sistema de combate que abarca este juegazo y porque lo hacen tan divertido e interesante. Ante todo antes del combate para poder enfrentarte a cualquier criatura debes acercártele o dejar que te agarre, si quieres evitarlo podes stunearlo (marearlo) con un golpe, como verán después comenzara la batalla en el cual será por turnos, no verán un combate libre por así decirlo como lo que ven de costumbre, será todo estrategia durante el combate. Verán una barra en la derecha que nos indicara quien será el que atacara de primero, ira subiendo y al atacar ya sea un ataque normal o un poder bajara tu turno y seguirá el personaje siguiente que estaba debajo antes de atacar o el enemigo ósea la criatura. El sistema de combate es algo único de ver y muy sencillo de aprender.





Deben tener en cuenta que tu MP bajara rápidamente o lentamente dependiendo las habilidades que uses para causarle un gran daño a tu enemigo, al acabarse no podrás realizar más poderes y deberás subirlo con algún Ítem o volver a tu hogar para que se reinicie.





Por otro lado a la hora de recoger materiales, ya sea minerales, plantas, tierras, etc. Notaras que ir cambiando el clima del juego que es algo sorprendente, y cambiara demasiado rápido sin que te des cuenta, ya sea si es de día o de noches, o también puede llover, todo dependerá el lugar en el que estés, también dependiendo el clima encontraras otros tipos de materiales en la misma zona y además los monstruos que vagan por esas zonas se volverán más fuertes dependiendo el clima.





El juego nos ofrece también tiendas en donde podremos comprar todo tipo de ítems que nos beneficien a la hora de combate ofensivo o defensivo.

Después de recolectar materiales podremos realizar una clase de puzzle para mezclar y crear las recetas en la profesión de la alquimia, y crear pociones muy poderosas y cosas así que se relacionen a esta profesión.

Gráficos: El juego posee unos gráficos estupendo, ya sea el diseño de los personajes del estilo anime que me han encantado del todo, y además posee unos entornos muy hermosos y coloridos, Además los efectos de los poderes está realmente bien diseñados. El juego esta 10/10 mis panas.





Para concluir les recomiendo mucho este juego, puede que tenga sus errores ya sea en la animación por ejemplo que he notado que está muy robotizado y no encontraran un guion de voz si no de bocas moviéndose si escuchar palabras, eso si no me gustado del todo, pero claro habrán partes que si se escucharan, yo diría las cinemáticas más importantes del juego, pero eso es lo de menos ya que podrás disfrutar mucho este juego por su dinámica e historia muy interesante. Sin más que decir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran mucho.

