Un pequeño vistazo a Spelunky

Spelunky es un videojuego de plataforma independiente, creado por Derek Yu y lanzado para las plataformas: Pc, Ps3, Ps4 y Xbox 360el 21 de diciembre del año 2008.¿Estas listo para adentrarte a esta aventura ? Las cuevas en este juego se generan de forma totalmente al azar, lo que hace que cada recorrido a través del juego sea único y muy divertido.Spelunky es un roguelike en toda regla, tiene muchos factores relacionados a este género.En cuanto a la historia del juego: Eres un espeleólogo que trata de conseguir el tesoro que hay tras el poderoso Olmec, superando todo tipo de niveles para lograr el objetivo.Apartado técnico: Pocas veces nos sentimos impotentes ante este apartado, y es que por mucho que os acompañemos con capturas del juego, no podemos ni acercarnos a como realmente es Spelunky en cuanto al apartado visual, por ese motivo los quiero invitar a que vean vídeos del juego para que sepan bien de lo que hablo.En Spelunky nos encontramos ante un juego con un diseño 2D con un aspecto visual y artístico que deja boquiabierto, la ambientación de los niveles son muy coloridos y con mucha variedad.Jugabilidad: La historia no es mas que una excusa para dar un sentido al juego, consistente básicamente en reunir la mayor cantidad de dinero posible (esta afectara en nuestra puntuación total al terminar el juego) evitar trampas, matar enemigos ya sea golpeandolos con nuestro látigo o saltándoles en la cabeza.Tenemos un suministro limitado de bombas y cuerdas.Los niveles se agrupan en 4 áreas distintas, las minas, la jungla, la nieve y el templo, cada una con enemigos, tipos de terrenos y trampas distintas. También todas las áreas contienen un nivel extra (El gusano, la madre nodriza y la ciudad de oro) a excepción de las minas que estas no tienen ningún nivel extra.Si el jugador pierde todos sus corazones o se encuentra con una trampa de muerte instantánea, tendrá que comenzar desde el principio.Puedes comprar o encontrar en cajas distintos tipos de armas y objetos que te ayudaran en tu aventura.Personajes: Hay muchos personajes desbloqueables, estos simplemente son skins ya que no otorgan al jugador algún tipo de habilidad distintiva.Los personajes se encontraran en ataúdes en niveles completamente al azar.Cuando abres el ataúd el personaje cobrara vida y te ayudara hasta que muera, personalmente recomiendo matarlo ya que es una molestia bastante grande.Estos son todos los personajes por si les interesa:Tienda: Cada tanto en los niveles encontraremos una tienda con un tendero, este nos venderá items, solo hay 4 espacios en la tienda por lo tanto solo habrán 4 items por cada vez que visitemos la tienda.Cuidado con golpear al tendero o robarle algún objeto, de lo contrario este se enojará y te empezará a disparar, a demás de que va a estar al final de todos los niveles y no podrás volver a comprar en la tienda hasta comenzar una nueva partida.Datos curiosos del juego:Altar de kali: Kali al parecer es un tipo de dios que le puedes ofrecer sacrificios en su altar, este aparece completamente al azar.Los sacrificios pueden ser:Damiselas.Tenderos.Enemigos que dejen su cuerpo tirado al morir.Al hacer 1 sacrificio conseguiremos un ítem completamente al azar.Al hacer 2 sacrificios conseguiremos Cuenco de Kali, este nos proporcionara un corazón al llenarlo de sangre enemiga.Luego de hacer estos 2 sacrificios no se pueden conseguir más items al sacrificar algo.Final alternativo:Esto es una mini guía de como completar este final.1-En las minas obtener una llave que se puede generar en cualquier lugar (la llave la deberá de portar el jugador hasta encontrar un cofre en el mismo nivel)2-Cuando abrimos el cofre y obtuvimos el contenido del mismo, debemos ir a la jungla y esperar a que este objeto haga un sonido peculiar (esto puede ser en cualquier nivel de la jungla) cuando notamos que el objeto no para de hacer ese sonido, debemos de localizar el lugar exacto para colocar una bomba y descubrir una entrada secreta a "el mercado negro"3- Ya en el mercado negro debemos de haber juntado 50.000 de dinero para comprar un Ankh, este objeto se encuentra al final de toda la tienda.4-Con el ankh en manos debemos ir hacia la nieve y buscar una cabeza gigante en la nieve, a partir del nivel 2 de la nieve se puede encontar, cuando encontramos esta cabeza debemos morir de la forma que sea en ese nivel, resucitaremos gracias al ankh, y obtendremos un ítem.5-Ya con ese ítem iremos hacia el templo donde en el primer nivel debemos matar a "Anubis" cuando lo logremos matar, soltara una especie de cetro el cual debemos de agarrar. (recomiendo usar bombas pegajosas para matar a Anubis) ahora iremos al segundo nivel del templo, en el buscaremos una puerta con una cerradura, con los items que conseguimos, esa puerta se va a abrir y entraremos a la ciudad de oro, ya ahí iremos hacia una especie de recamara y agarraremos el objeto que esta ahí dentro (importante saber que al agarrar el objeto saldrá Anubis 2, lo debemos de matar para que no nos persiga el resto de niveles)6-Llegaremos al jefe final, ahí debemos de fijarnos en el ítem que conseguimos gracias a la ciudad de oro. Este ítem va a abrirse y cerrarse, nos daremos cuenta de donde es la ubicación exacta cuando se abra y cierre rápidamente. Ya localizada la ubicación exacta tenemos que hacer un hueco a la lava para que caiga el jefe final, cuando cae debemos de usar su cabeza para usarla de plataforma a la puerta que hay debajo. (esta la encontramos gracias al ítem que se abre y se cierra)Ya llegados a la puerta, entraremos en el infierno, el último nivel. Ahí es cuestión de pasarnos los niveles y llegar al épico jefe final.Imágenes de los objetos a encontrar:Duración del juego: Si somos rápidos y hábiles la duración del juego no va a ser muy larga, entre unas 20-22 horas. Es una duración que a priori puede parecer suficiente. Sin embargo si nos dedicamos a completarnos el juego al 100% nos tomara días completarlo.En conclusión: Creo que estamos sinceramente ante uno de los mejores juegos de estilo Roguelike de todos los tiempos... Spelunky tiene una serie de fallos que no podemos negar, pero es que a su vez está todo tan bien pensado para complementarse junto a una parte jugable que llegamos hasta el punto de tener una sensación adictiva. A esto hay que sumar un acabado visual digno de quitarse el sombrero.Eso fue esta pequeñita reseña de uno de mis juegos del género roguelike favoritos. Spelunky se llevo un lugar en mi corazón sin lugar a duda. Un abrazo, hasta pronto.