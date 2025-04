TWO WORLDS II ( UNA AVENTURA EN ANTALOOR )

Hola gente de la comunidad, hoy he venido a hablar acerca este juego, Two Worlds II, a mi parecer fabuloso, si te gusta los juegos de aventuras en un mundo abierto, sin limitación de exploración, realizando un arduo viaje por todo el reino de Antaloor, encontrando diversas aventuras con cada misión que conlleva el desarrollo del juego e ir recorriendo y explorando cada lugar, mazmorra, islas y mucho mas por descubrir en este juego que nos trae Reality Pumps Studios, un juego RPG de fantasía en tercera persona, un juego interesante tanto en campaña singleplayer como en multijugador debido a la originalidad del juego, teniendo gran acogida para quienes disfrutan de los juegos en mundo abierto.

Después de la caída de Aziraal, dios del fuego y rey de todo Antaloor, Gandohar el señor oscuro intenta interrumpir el control y equilibrio de los elementos (agua, aire, fuego, tierra y necromancia) con ayuda de su magia oscura, haciéndola surgir sobre la faz de la tierra y así contaminando todo a su paso, obteniendo así el potencial necesario para dominar completamente las artes oscuras, así mismo pasa el tiempo hasta que llega el momento de actuar y enfrentar a este aterrador poder de Gandohar ya que para lograr completar su objetivo, necesita de nuestra hermana melliza ( Kyra ) y nos secuestra ya que ella es la única que puede contener y dominar dicho poder.Entonces bien la aventura empieza cuando con ayuda de los pocos orcos que aún siguen con vida, lo ayudan a escapar del castillo de Gandohar, lo gracioso de esto es que nuestro héroe odio toda su vida a dicha raza y nunca espero de quienes más el odiaba lo ayudaran a escapar, para así ponernos en marcha a un mundo desconocido y averiguar el oscuro pasado de Gandohar para lograr vencerlo y restaurar el control de los elementos y la paz sobre el reino de Antaloor.Un juego bastante genial ya que podremos elegir variedad de maneras de luchar, nosotros decidiremos lo que queramos ser, guerreros, asesinos, arqueros o magos, en magos con una amplia opción a escoger, dependerá de ti si quieres ser mago con poderes de agua, aire, fuego, tierra o la genial nigromancia, esta última mi favorita junto con fuego.En tanto a jugabilidad puedo decir que es una combinación perfecta de flexibilidad, creatividad y tecnología de vanguardia "Two Worlds II" es una combinación perfecta de características, atmósfera y tecnología RPG clásicas y muy sencillas. Con un complejo sistema de búsquedas y una emocionante historia principal que te llevan al mundo de Antaloor, enriquecido por los escenarios de misiones principales y secundarias. La jugabilidad rica y la atmósfera cautivadora impulsan la historia y captarán tu atención, prometiendo peligros y exploración a lo largo de las muchas misiones y secuencias cinemáticas. Con una inteligencia artificial mejorada, los estándares de equilibrio, los autores experimentados, un sistema de combate activo, la innovadora gestión de magia en todo su esplendor, incluido también un excelente sistema de alquimia que nos hará disfrutar mucho más de este juego, sin dejar a un lado lo importante de la metalurgia, ya que con esta habilidad podremos mejorar nuestras armas, armaduras y bastones de magia, incluido también una pequeña habilidad de fusión la cual permite mejorar aún más todo nuestro arsenal tanto en ataque como en defensa, utilizando diversos cristales que iremos encontrando a través del juego, claro primero deberemos encontrar o comprar los skillsbooks para desbloquear todas las habilidades. También implementado un árbol de habilidades con fuerza, vitalidad, precisión y mana, según vayas subiendo cada habilidad esto incrementara su poder, salud, puntería y mana, lo que necesitarás si decides convertirte en un mago.En esta modalidad o estilo de batalla, nos tocará combatir con diversa armas, esta modalidad dependerá mucho de la fuerza que tenga tu héroe, esto ya dependerá de ti, tú decides si quieres luchar con espadas, hachas, lanzas, porras, martillos, alabardas, etc.Debes tener en claro que para cada arma diferente que elijas, tendrás varias opciones de habilidad para utilizar, desde lanzar tierra a los ojos hasta girar tu arma en 360 grados y golpear a todos los enemigos que te están rodeando, o bien utilizar un battle cry, esto hará retroceder y aturdir a tus enemigos, recomendable cuando estás rodeado de enemigos.Y bien como su nombre lo indica, en esta modalidad de batalla nos tocara enfrentar enemigos usando distancia por medio de nuestro arco, este modo de batalla dependerá de tu precisión que hayas asignado en tu árbol de habilidades, para esta modalidad podremos usar diverso tipos de arcos simples hasta arcos completamente complejos y con una gran capacidad de daño, tambien dependera de tu habilidad de metalurgia para mejorar tu armamento, mientras más lo mejores mayor sera la eficacia de precisión y el daño que este cause. también tendrás disponible varios segmentos de habilidades como flechas múltiples, flechas con fuego, flechas de distracción, también podrás disparar tus flechas en modalidad primera persona usando marksman, esto hará que el daño de tus flechas sea aún mayor ya que podrás obtener disparos críticos usando dicha habilidad, aunque para esto deberías equipar flechas con daño por cuchillada, ya que hay dos tipos de flechas, flechas con daño por porra y flechas con daño por cuchillada, esto iras conociendo a medida que vayas avanzando en el juego.Como ya lo dije antes, para jugar como mago, dependera los puntos de habilidad que hemos adjuntado en mana, y lo grande y fantasioso de este juego es que siendo mago puedes dominar todos los cinco elementos mencionados al inicio de este articulo, fuego,aire, agua, tierra y la necromancia. Para este modalidad de juego es necesario aprender y dominar todos los cinco elementos que conlleva a un gran poder. Con el cual podremos combinar diversas magias, las que tu mas gustes, esta parte es lo que mas me gusto de este juego, ya que como dije puedes combinar de todo, lo que se te antoje, desde un simple rayo mágico hasta lograr hacerte invisible, algo genial que trae este juego de fantasía incluida.Estas habilidades puedes utilizarlas en cualquier parte, de cualquier manera (no hay límites), deberían probarlo para notarlo. Imagina caminar en medio de una lluvia de fuego con un escudo resplandeciente de energía necromancia y haciendo levitar todo lo que encuentres en el camino, o bien resucitar criaturas que ya asesinaste, algo fantasioso pero genial.Para esta habilidad alquimia, necesitaremos ingredientes de cocción, estos ingredientes los podemos obtener explorando el amplio mundo del reino de Antaloor, desde plantas curativas hasta órganos de animales que hayamos eliminado anteriormente, como lo dije antes para cada habilidad es necesario haberlas aprendido antes con los skillbooks, estos son sencillos de obtener, ya que los podemos encontrar realizando misiones o bien podemos comprarlos a los distintos mercaderes que habían dentro de el reino y sus alrededores.Dichas pociones obtenidas de la alquimia realizadas no ayudarán a mejorar por un corto tiempo cualquier habilidad desde aumentar tu fuerza hasta obtener protección por daño de fuego, algo genial ya que si las aplicas empezarás a resplandecer o verte como si te estuvieras quemando vivo, fantasía en todo su esplendor.Para la metalurgia necesitaremos varios elementos como acero, hierro, madera, tela, piel, estos los podemos obtener al destruir diversas armas las cuales las obtendremos de los enemigos derrotados o al abrir los cofres que encontraremos en todo el trayecto del juego y uno que otro pigmento para colorear y darle más vida (colorido) a tu armadura.Y bien ahora en modo multiplayer, el juego es básicamente la misma mecánica de juego con las mismas habilidades pero a diferencia de que en este modo, como su nombre lo indica (multiplayer) estaremos en compañía de otros jugadores para poder realizar las misiones distintas que trae cada mapa en el modo multiplayer, cada mapa tiene una misión distinta, lo ideal para seguir realizando aventuras en compañía de otros usuarios.Para jugar al multiplayer también nos tocará crear un héroe con una habilidad única, esto te llevará a desenvolverte definitivamente en el aspecto de batalla que elijas para el modo multiplayer, podrás disfrutar de once mapas diferentes en este modo, pero si decides obtener algunos DLC que también están geniales podrás disfrutar de más aventuras y horas de diversión en una fantástica fantasía, esto lo que nos ofrece Two Worlds II, una variedad de habilidades distintas con un jugabilidad compleja para el deleite de cada jugador.Two Worlds II es uno de los juegos de rol más divertidos que he jugado en años, aunque claro, tiene algunos defectos como todo juego. Entiendo las quejas que tiene la gente, pero no merece tantas críticas negativas (especialmente de los jugadores que jugaron solo una hora o dos y no le dieron una oportunidad) supongo por la complejidad que tiene sobre las habilidades con la magia, o quizá sea por que los servidores en multiplayer están un poco olvidados.En si Two Worlds II es un buen juego lleno de aventuras en un mundo de fantasía, ¿Lo recomiendo?. Si es un gran juego en el cual obtendras diversion sin restriccion debido a la amplia habilidad de hechizos que puedes crear con todos los cinco elementos mencionados anteriormente.Saludos a todos, este es mi aporte sobre de este juego, espero sea de su agrado.No olviden valorar y calificar adecuadamente el trabajo realizado.Este trabajo fue realizado el 5 de julio y fue rechazado por no tener la imagen de portada, como lo dice los administradores ``sin importar que un articulo sea excelente, si no tiene imagen de portada, no será aceptado`` así que intente resolver el problema ya que al enviar los artículos no sube la imagen de portada, ojala y al enviar este trabajo se haya resuelto ese pequeño detalle.Sin mas que desir me despido, un saludo a todos y disfruten de este verano.