Two World Epic Edition - Reseña

Buenas a todos, en este articulo les haré una reseña sobre uno de los RPG mas conocidos y jugados de todo Steam, se trata de Two World Epic edition, si nos tomamos un momento a leer un poco las reseñas de este juego en steam nos podremos dar cuenta que a diferencia de otros juegos estas son completamente divididas, demasiado, la mitad de ellas relatan que el juego es ''un RPG mas del montón'' mientras que la otra mitad relata que es simplemente ''el mejor RPG que se ha creado'' esto para un nuevo usuario seria demasiado para dudar al momento de decidir si hacer o no la compra, esa es la principal razón para traerles este articulo.

Historia / Trama

El juego comienza en la tierra de Antaloor, 300 años después de una guerra entre hombres y orcos. Estos orcos fueron dirigidos por su dios, Aziraal, quien fue encarcelado en una tumba mágica al final de la guerra. No hay nada particularmente especial en esta historia, pero, una vez más, no necesitamos que sea así. Interpretas a un mercenario que está más preocupado por encontrar a su hermana desaparecida que por los asuntos mundiales generales. Esto a menudo lleva a comentarios divertidos hechos por tu personaje, que a diferencia de tu personaje en Oblivion, tiene su propia voz durante las conversaciones.

Por supuesto, como en todo RPG a mundo abierto el decidir si cumplir las misiones o explorar el mundo abierto es decisión tuya.

Equipo / Botín

Two Worlds no impone ninguna restricción al jugador cuando se trata del uso de varias armas u objetos mágicos. Algunos elementos pueden tener requisitos de nivel o atributo, pero no está obligado a elegir entre un tipo de equipo u otro. Si quieres ser un maníaco bárbaro con hacha que anda con una túnica de mago, eres perfectamente capaz de hacerlo.

Otro buen detalle es que todo el equipo se puede "apilar". Esto significa que si encuentra dos o más elementos idénticos, puede fusionarlos para aumentar las estadísticas base. Esto se llama la "clase" del elemento: un elemento de clase 5 se relacionaría con 5 elementos básicos de este tipo que se han apilado. Puede crear elementos hasta la clase 50, lo que significa que rara vez encontrará un elemento que no puede usar de una forma u otra.

Creación de personaje

Tu personaje es un mercenario humano masculino, que es una parte importante de la historia principal y es algo que no puedes personalizar. Puedes cambiar aspectos relacionados con el aspecto de tu personaje, como el color de los ojos, el cabello, la altura, etc., pero en la práctica no hace una gran diferencia. Tu armadura y equipo tendrán un impacto mucho mayor en la apariencia de tu personaje. No eliges una clase, habilidades ni nada por el estilo: el personaje inicial es siempre el mismo.

Habilidades

El sistema de habilidades es algo diferente de lo que usted también podría estar acostumbrado. No aumenta las habilidades al usarlas una y otra vez, por lo que no es necesario moler artificialmente. (¡Uf!) En cambio, cada vez que ganas un nivel ganas 5 puntos de ''atributo'' y 1 o 2 'puntos de habilidad'. Hay 4 atributos: vitalidad, fuerza, destreza y fuerza de voluntad. Estos son bastante obvios. Hay una gran cantidad de habilidades pasivas y activas, lo que te permite personalizar tu personaje de la forma que desees. Podrías jugar a un nigromante con maza que lanza hechizos, o un arquero que incursiona en la espada con doble empuñadura, o cualquier otra cosa que desees.

Al comienzo del juego, estás algo forzado a tomar una espada y un escudo mientras pones puntos de habilidad para hacer que otras armas sean más viables, pero me pareció una experiencia bastante gratificante. Sentí que realmente estaba trabajando para algo.

Combate

El combate es extremadamente directo en Two Worlds, incluso más que en Oblivion. El bloqueo es automático y se maneja como un porcentaje como los juegos de rol clásicos, sin influencia real del jugador. Sin embargo, puedes retroceder, evitando los golpes de enemigos especialmente lentos. En general, las peleas cuerpo a cuerpo requieren poco más que hacer clic con el botón del mouse repetidamente hasta que los enemigos se caigan. Sin embargo, tiene algunas habilidades que le permiten realizar ''movimientos especiales'' que realmente pueden sacarlo de encuentros estrechos. Trucos sucios, aturdir, desarmar, tirar del escudo, etc. lo nombra y los desarrolladores lo han pensado. Incluso puedes equipar una antorcha con tu mano derecha y quemar a las personas con ella, dado que tienes la habilidad.

El uso del arco es bueno, aunque no es muy útil al principio del juego, ya que no obtienes muchos disparos antes de que el enemigo te alcance.

Enemigos

Dado el tamaño épico del mundo, siento que no hay suficiente variedad en los monstruos con los que te encuentras. Todas las cosas generales que esperarías están ahí; lobos, jabalíes, osos, esqueletos, orcos, etc. e incluso hay dragones y otras criaturas épicas más adelante. Simplemente parecen repetirse con demasiada frecuencia en ciertas áreas. Un poco más de variedad y mezcla de cosas habría llevado a un mundo un poco más agradable. No me malinterpreten, es una reseña, pero cuando luchas contra varios grupos de lobos seguidos, se vuelve un poco aburrido.

Lo que sí disfruté fue encontrar enemigos que a veces son increíblemente difíciles de vencer. Luego, regresar a esa área en una etapa posterior con armas y armaduras mucho mejores, y vengarse de ese monstruo específico que te causó dificultades mucho antes en el juego.

Opinión personal.

Disfrutó mucho jugando a este videojuego la verdad, lo que mas me gusta es el explorar su mundo abierto, es una de las cosas que mas me gustan de los videojuegos, añadiendo que este tiene un gran mapa pues ya se podrán imaginar que tanto pude divertirme, por supuesto, todo esto narrado subjetivamente, puede que a ustedes no les guste este aspecto y le den mas importancia a otro como la jugabilidad, enemigos, apartado gráfico etc.. Por lo que no puedo asegurar que les vaya a gustar, lo que si les puedo asegurar es que para mi es un gran juego.

Bueno, eso seria todo en este articulo, gracias por leer hasta el final, nos vemos en mi próximo articulo.