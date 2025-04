Minecraft-¿Por qué tanto éxito?

Minecraft es un juego de mundo abierto desarrollado por Mojang el 2009 (El Alpha) para ser lanzado con su versión completa el 2011, y en la comunidad ha tenido mucho de que hablar puesto que al principio se convirtió en uno de los juegos más jugados ya que sus características lo llevan a ser un juego muy exitoso y por eso he decidido hacer este artículo para adentrarse al Por qué del éxito de Minecraft







Por los creadores de contenido, estas personas por así decirlo le dan publicidad gratis al juego, ya que al un youtuber ´Grande´´ subir un vídeo jugando este juego está atrayendo nuevos jugadores constantemente. Por su originalidad, ¿un Vídeo Juego de cubos con gráficos sencillos? donde más encuentras esto, claro hay juegos parecidos pero normalmente son una mala imitación (esto no incluye terraria, los dos son guays). Porque te da la posibilidad de hacer lo que te guste y como gustes, puedes hacer casa, bases, etc. También puedes luchar contra monstruos que le agregan una pizca de dificultad (No mucha) (Esto es algo que se me acabó de ocurrir y no lo he mencionado), Por los Mods, Minecraft al ser hecho en ´´Java´´, se puede ´´Moddear´´ fácilmente, y obvio hay miles de Mods cada uno diferente al anterior.

Minecraft tiene muchas razones del por qué de su éxito pues Minecraft es una idea sumamente original y brillante, a tal punto que Microsoft, una empresa Multimillonaria COMPRO Mojang en 2014 por, en ese entonces ya se contaba con la versión de Android y la de IOS además de la de PC.Pero,Bueno esta respuesta varía según el juego del que estemos hablando, pero en general hay muchas respuestas, como podría ser una gran cantidad de actualizaciones y la posibilidad de poder escoger en cual estar.Como se puede saber, desde el principio de Minecraft hasta hoy sigue siendo un juego top y es que esto en el mundo de los Vídeo Juegos es bastante complicado porque la mayoría de las veces el usuario termina aburriéndose del juego, pero Minecraft en cambio te deja enganchado un par de horas para que al siguiente día te vuelvas a viciar un poco, Minecraft es uno de los pocos juegos en los que el único límite es tu imaginación, simplemente déjala volar, por que aquí es necesaria,pues verás, en Minecraft para sobrevivir hay que construir casas, bases, etc. Pues esa es una de las características de Minecraft, pues Minecraft te da la posibilidad de ser Tremendo arquitecto haciendo una casa durante muchas horas o bien simplemente optar por algo más fácil y rápido ¡Tú puedes escoger! esa es una de las características Originales que dejan a los jugadores totalmente fascinadosPero eso no es todo porque tendrás que equiparte con lo mejor de lo mejor para poder combatir contra los enemigos los ´´Mobs´´ estos ´´Mobs´´ son enemigos generados aleatoria mente por el juego, algunos Malos con el simple objetivo de acabar contigo, claro estos solo se generan en la noche pero algunos pueden llegar a ser muy peligrosos como los temidos ´´Creepers´´ los monstruos verdes de 4 patas al que todos le tenemos miedo porque son resistentes al sol, lo que les deja vivir de día y también porque explotan lo que puede arruinar trabajo de días en casas, yo me identifico como una victima, F en el chat, pero ypues verás los ´´Mobs´´ le agregan dificultad al juego lo que le hace mucho más interesante, aunque claro sí te gusta estar tranquilo puedes desactivar los ´´Mobs´´, lo que deja a Minecraft como un juego en el que tú eliges como jugar, y eso lo hace de lo mejor y claro, hay muchos juegos parecidos a Minecraft pero estos son una simple imitación o al menos no le llega ni a los talones a Minecraft porque Minecraft no fue una decisión fácil de tomar, porque en la época que fue creado crear un Vídeo Juego sencillo y con gráficos no realista era un riesgo muy alto que no cualquier lo aceptaría, pero ´´Notch´´ (El creador de Minecraft) tomo esa decisión, porque el busca un Vídeo Juego bastante sencillo, eso es uno de los puntos altos de Minecraft, su sencillez, la cual lo hace un excelente juego en el que no necesitas una PC de 1000$ para poder jugarlo y eso se agradece, o sea, en aquella época eso era todo un riesgo, pero Notch supo manejar la situación con un método totalmente inteligente, porque puso su juego en ´´early acces, esto te ofrece la posibilidad de jugar un juego aún no acabado por cierta exclusividad de jugarlo esta estrategia fue muy brillante por que esta le permitió acercarse a sus futuros clientes y aprender de ellos, pero eso no es todo porque el escuchaba a la audiencia arreglando Bugs y respondiendo a ciertas incertidumbres en los foros de Minecraft, eso ayudo a que las personas se empezaran a encariñar con Notch otra de las formas en la que logro conseguir muchos jugadores fue porque supo aprovechar su tirón en las redes sociales, Además Minecraft es un juego que nunca pasa de modaPues desde que salió hasta hoy no han gastado ni un 1$ en publicidad siendo que la misma comunidad se encarga de darla publicidad gratis a Minecraft al que Youtube está lleno de personas que ven Minecraft, siendo que fue el Vídeo Juego más visto del año (2019) con 60 Billones de reproducciones a vídeos de Minecraft esto atrayendo a nuevos jugadores todo momento, pero a pesar de que existe la Piratería en Minecraft,pues Minecraft ´´Premiun´´ ofrece muchos beneficios que los pirata no, como los servers ´´Premiun´´ que no se pueden jugar en Minecraft Pirata, un ejemplo de este sería 2B2T, este es un server (Premiun) sin reglas el cual tiene su historia y una cola que ha llegado a 24 horas, aunque hay más servers Premiun además de este otra ventaja es que con el Premiun te puedes poner trajes que estén en la página de Minecraft, con el pirata también pero solo tu vas a ver el traje.hechoenpaint.jpgPor eso quiero aclarar que tener Minecraft pirata no está mal porque no hay que juzgar las situaciones económicas de las demás personas, uno nunca sabe la situación de alguien, si lo tienes pirata no te juzgare pero si te puedo darEn conclusión Minecraft ha tenido mucho éxito por su originalidad, y sus frecuentes actualizaciones y muchas más cosas como podría ser:Gracias por llegar hasta aquí estuve todo el día en en artículo y me encantaría tu opinión para seguir mejorando y haciendo artículos, nos vemos en un próximo artículo ¡ELIGAMER02 se despide! (Este artículo es re subido, puesto que se me olvido agregar un par de cosas y se buggeo el vídeo de la actualización)Aquí puedes ver la última actualización