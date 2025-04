Top Juegos Más Esperados Del Año 2020

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando sobre varios títulos de videojuegos que se estrenaran en el año 2020 y que se consideraran juegazos por su mecánicas y dinámicas de juego, algunos de estos títulos que mostrare en este Top o lista de juegos son conocidos por tener popularidad y otros no tanto pero que llaman bastante la atención por su estilo de juego. En fin centrémonos en el título del artículo y hablemos sobre estos grandiosos juegos, espero les guste el artículo.

Aclaro que hablare de cada juego pero no lo hare muy extenso sino que iré al grano con cada juego que hable, ya que si le saco mucho contenido a cada juego el articulo saldría demasiado largo y no lo consideraría ni top ni lista si no hago de esa manera, espero entienda.

Ante todo me gustaría recalcar que pueden considerar este articulo como ustedes quieran ya sea como un Top o lista como gusten, tengan en cuenta que analizare cada juego y lo hablare lo más detalladamente que sea posible pero yendo más grano, también quiero que sepan que los juegos salidos de esta lista fueron por gustos personales, así que si tu juego deseado del 2020 no salió en este top es porque lo puse quizás en otro top anterior o porque personalmente no lo considere de mis gustos, después haber aclarado esto comencemos con el primero de la lista.



1. Synced Off Planet:



Un gran título del genero Shooter futurista online en tercera persona que trata de un apocalipsis zombis (Robóticos) al estilo Left 4 dead y un poco parecido al Word war z, realmente fue basado en esos títulos pero con una dinámica totalmente distinta…Este título nos da a conocer un mundo totalmente distinto donde la destrucción gobierna gracias al apocalipsis, así que tú y tu equipo deberán de sobrevivir a esta apocalipsis zombis y de otros jugadores que querrán matarlos, su objetivo será buscar suministros para sobrevivir al día, día y sobrevivir a esta plaga robótica y a los demás equipos, Sin embargo habrá un predeterminado tiempo en el cual deberán de buscar una nave de evacuación para abandonar el planeta tierra, pero no será tan sencillo escapar ya que las hordas de zombis atacaran constantemente. Dentro del juego también se abarca un poco el sigilo en algunas situaciones y en otras no tanto, pero todo será más agresivo, por otro lado los zombis no son para nada débiles, algunos corren muy rápido y otros son muy fuertes, por eso el objetivo principal no será para nada fácil.

Para concluir con este título se estrenara en el año 2020 y estará disponible para la consola Playstation 4, Xbox One y PC, me gustaría compartir una breve imagen del juego y un tráiler, y así sucesivamente con los demás título de juego que pondré en esta lista.





Tráiler:







2. Darkborn:

Es un título del género acción y aventura en primera persona en el cual promete un estilo de juego muy distinto y que no solemos ver actualmente, el juego se centra es una familia monstruosa parecida a las razas de los murciélagos solo que estos se alimentan de humanos, esto nos da a entender un poco, para ser más claro durante nuestra aventura utilizaremos a una de estas raza rara pero desde su inicio, ósea a temprana edad hasta edad adulta, dándonos a conocer un poco de su historia. El juego trata de un pequeño monstruo que vive con su familia felizmente hasta que un día despierta de un sueño profundo y descubre que toda su familia fue asesinada por la raza humana, así que esta criatura decide asesinar horriblemente a cualquier humano que se le atraviese y hasta comérselos, lo increíble de esta criatura es que tiene la habilidad de escalar y hasta volar, ya que posee una apariencia parecida a la de los murciélagos, no solo en tu aventura será matar ferozmente también deberás utilizar el sigilo en muchas situaciones, ya sea para escapar o asesinar a un objetivo.

Este título se ofrecerá para las consolas playstation 4, Xbox One y PC, y se estrenara en el año 2020, no se sabe la fecha exacta y tampoco se sabe si será mundo abierto pero tiene bastante pinta de serlo.

Tráiler:





Un juego bastante interesante del genero RPG, acción y mundo abierto en tercera persona en el cual trata de un tiburón, si como has leído mi amigo deberemos utilizar a un tiburón para arrasar con todo tipo de animales acuáticos y hasta personas para alimentarnos y así poco a poco desarrollando a este gran tiburón, mediante nos alimentemos más nuestro tiburón se hará mas gran y mucho más fuerte, claro en tu aventura oceánica encontraras presas difíciles y muy peligrosas que puedan causarte muchos problemas y hasta la muerte de tu tiburón, así que ten mucho cuidado. Se nota que será un juego bastante entretenido y hermoso de presenciar, y no lo digo por las desgracias que causaras con el tiburón si no por el mundo oceánico, ya que iras explorando unos entornos muy hermosos del mar, además de conocer mucho animales acuáticos. Se confirma que durante tu aventura además de cazar deberás de realizar tareas y otras cosas para sobrevivir.

Este título se estrenara en el año 2020 para mayoría de consolas y obviamente que para PC.

Tráiler:





Bandai Namco no se queda atrás trayéndonos una nueva entrega para este año 2020 de este título, y basado en la saga Dragon ball, este vez tratando de la historia de Goku y Gohan comenzando con la llegada del hermano de Goku a la tierra “Raditz”, tanto este ser maligno como los de la otras saga como la de Napa, Freezer, entre otros enemigos saldrán en esta grandiosa entrega. Este título representara el género RPG, acción y aventura en donde deberemos usar a Goku para explorar un mundo semi abierto ya sea para eliminar enemigo, recolectar objetos, completar misiones, pescar entre otras cosas aun no reveladas, hasta llegar a un cierto punto que deberemos de luchar con nuestro enemigo dependiendo la saga, por otro lado hay que tener mucho en cuenta la alimentación de nuestro personaje ya que podrá perjudicarte en la batalla, también deberemos equipar bien nuestro personaje para que drásticamente suban sus habilidades y así en la batalle no nos se complique.

El juego estará disponible en el año 2020 para todas las consolas.

Tráiler:





Es un título muy conocido por sus desarrolladores, en el cual crearon un juego basado totalmente en Resident evil solo que esta vez se centraron en un juego multijugador en línea, su dinámica sigue siendo la misma pero un poco cambiada y diseñada justamente para este modo de juego. Como ya saben este juego es del género Shooter y supervivencia en tercera persona en donde deberemos de utilizar uno de los 5 personajes disponibles, cada personaje con su respectivo armamento y habilidades distintas, esto quiere decir que habrán situaciones para el papel de cada personajes, por otro lado el juego trata que deberemos sobrevivir en equipo mediante una partida contrarreloj que además deberemos compartir con otro jugador que será el cerebro, el cerebro deberá de asesinar a este equipo ya sea invocando zombis con habilidades distintas, gracias a las cámaras del entorno el cerebro podrá lograr esto además de poder usar también a un élite, este élite está demasiado chetado así que si eres el superviviente deberás de trabajar en equipo y así poder lograr derrotarlo al peón del cerebro.

Es un juego que se enfoca totalmente en el “multijugador”, por esa razón fue muy criticado este juego por sus fanáticos, al parecer la mayoría no le gusto la temática del juego y estuvieron pidiéndole a capcom un remake de RS3, me parece que este juego no tendrá mucho éxito pero bueno.





Tráiler:







Para concluir espero les haya gustado mi artículo y hayan disfrutado mucho. De estos 5 títulos nombrados yo el que más espero es el primero que nombre del top, y es l juego que más me ha gustado por su género, ¿Y tú cual esperas más para este año 2020?. Sin más que decir me despido y les mando un gran abrazo a todos.

PD: Creo que el haré 2da parte a este artículo, quiero poner otros títulos que me encantaron.