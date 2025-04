Hola comunidad de Gamehag hoy les traigo un juego con una increíble historia sumado a unos gráficos en píxeles. Su nombre es Distraint y pertenece al género pixel-horror (se recomienda usar auriculares al jugar). En este juego haremos el papel de Price, un personaje cuya función es embargar las casas de ciertas personas por razones diversas. El problema es que Price no es una mala persona y siente cada vez más remordimientos a medida que va dejando a sus clientes sin un techo a donde vivir. Lo que hace que sus remordimientos sean más grandes es el hecho de que hace esto por motivos ambiciosos y que las personas que están detrás de que él haga este trabajo son desconsideradas y crueles con los clientes.

Historia

La historia de Price comienza cuando tiene que embargar de casa de la señora Goodwin. En el caso de ella, Price debe embargarle la casa porque no ha pagado la renta de la vivienda. Price se encuentra con 4 puertas y está muy seguro de la dirección de la señora. Toca puerta por puerta preguntando por la señora Goodwin. En cada puerta recibía la misma respuesta de que Goodwin no vive aquí (aunque claro lo expraban de diferentes maneras). Pero en una de las puertas nuestro personaje recibe la respuesta de Goodwin vive en la puerta de al lado. Price toca la puerta de al lado y se da cuenta que a quien él busca no vive ahí. Significa que la señora Goodwin vive en la puerta anterior y le mintió a Price para que se fuera. Después de confrontar a la persona de la puerta anterior y dar por fin con la señora Goodwin, comienza una conversación entre ellos. Price la trató con mucha amabilidad, aunque al final persistió en su labor de embargarle la casa.







Luego de haber cumplido con su labor Price sigue su camino y tras haber pasado por una serie de eventos extraños en su trayecto se encuentra con los verdaderos villanos del juego McDade, Bruton y Moore. Ellos son los que están detrás de todo lo que hace Price en la trama del juego y a diferencia de éste; ellos no son nada amables con ninguno de los personajes a los que se les embarba la casa, a ellos sólo les importa el dinero y nada más. También hay que notar que Price vive en un apartamento cuyas condiciones son tristes y pésimas, pero vive con la esperanza de que al términar su trabajo sus condiciones de vida cambiarán. Desde que empieza el juego y durante toda la trama del mismo, Price habla acerca de "vender su humanidad", analiza si vale que él cumpla con la voluntad de McDade, Bruton y Moore con tal de tener un ascenso en su empresa y así cambiar las condiciones de vida en la que él vive. Siempre pensando en lo que le hizo a la pobre señora Goodwin, Price además de ser el personaje principal es también el narrador de la historia del juego. A medida que avanzamos en la historia del juego tendremos encuentros ocasionales con los padres de Price pero ojo, ellos no son reales(aunque claro se bebieron el café de Price para evitar que se enfríe XD). Siempre aparecen queriendo cuestionar a nuestro personaje de alguna u otra forma, para que éste reconsidere lo que hace y escuche la voz de su conciencia.

Jugabilidad

En Distraint tendremos que resolver distintas situaciones, como si se tratasen de puzles. Los controles del juego son flecha izquierda y derecha, para ir a la izquierda o a la derecha; el botón A que sirve para acciones como hablar, examinar objetos o usarlos y el botón B que sirve para acceder al inventario. Distraint no guarda las partidas de manera automática, lo que tenemos que hacer para guardar la partida es llegar hasta un punto donde hay una A en rojo, luego nos paramos frente a él y cuando aparezca un signo de admiración sobre la cabeza de Price pulsamos el botón A y la partida quedará guardada. De hecho el signo de admiración "!" sobre la cabeza del personaje indica que podemos interactuar con el entorno, usar objetos o hablar con otros personajes del juego.





Gráficos

Los gráficos del juego son pixelados y no tiene tanto color. Aunque como todo tiene un propósito este juego es gratis, de modo que al comprar la versión deluxe no sólo podrás jugar sin anuncios, sino que también podrás disfrutar de gráficos más coloridos y tanto el entorno del juego como los personajes tendrán más visibilidad. Dentro del juego en su menú principal nos aparece dos íconos que nos permiten comprar tanto la versión deluxe como también su secuela. Distraint tiene una versión gratuita y deluxe que es de paga sin embargo, Distraint 2 hay que comprarla y no cuenta con una versión gratuita (en verdad me quedé con las ganas de probarlo pero bueno al menos el primero es increíble).







Hasta otra chicos/chicas!!!!

Bueno chicos/as me despido diciendo que en verdad estamos ante un juego que no es para nada dinámico, no es un juego de mucho movimiento ni nada de eso pero si tiene una historia que la verdad es inquietante. Ustedes son quienes deciden si de verdad merece una oportunidad probarlo o no, y como siempre deseando que si el juego no fue de su agrado que por lo menos lo haya sido este artículo. Bendiciones de lo alto!!! Se despide de ustedes su servidor Sacnil1516.