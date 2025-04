¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy quería traeros un juego de una de las sagas que más me gustan y como no me decidía del todo un factor que infuyó es que hace poco lo rejugué así que pensé "pues de cabeza que voy". Traeros todas esas ganas de vengaros porque hoy en el menú tenemos un plato que se sirve en frió con: Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction.



Hablar de Splinter Cell es hablar de una de las sagas más icónicas de mi vida, con una propuesta interesante y una saga de sigilo épica pero empecemos por el principio. Hace muchísimos años que conozco este título y me trae tantos recuerdos de hecho uno de los que más me gusto fue splinter Cell: Conviction aquí os dejo un poco mi opinión y datos del juego.Empezamos con un una escena en la que vemos a nuestro protagonista Sam Fisher más joven, esta con su hija a punto de irse a dormir manteniendo antes una conversación sobre la oscuridad ya que su pequeña se asusta (esto nos servirá como una breve explicación para ponernos en situación frente al sigilo). Algo corta aquella escena familiar pues se escuchan unos ruidos y ahí es donde descubre a un grupo de hombres que irrumpen en la casa Sam, se deshace de ellos siendo su hija testigo de lo ocurrido. A continuación vemos a un veterano Sam en una terraza de un bar sentado siendo acompañado por su compañera esta le dice que le están buscando y que tiene que salir de ahí. Sam a tocado fondo ya que esta atormentado con la muerte de su hija la cual fue atropellada por un conductor dándose esté a la fuga. Como inicio esta bastante bien ya que nos cuentan como se siente nuestro protagonista puesto que es una secuela directa de doble agente y aquí nos presentan a un atormentado Sam pero que aun es capaz de encontrar pistas sobre su hija y que supuestamente puede estar viva, hará lo que sea para encontrarla llevándose por delante a todo aquel que pase por su camino.Cuando jugué a este juego pensé que nos pondríamos a pegar tiros por todos lados y eso me echaba para atrás ya que pensaba que se salia de la esencia de los anteriores juegos pero nada mas lejos de la realidad puesto que aquí seremos de lo más mortíferos siendo esto normal cuando se trata del mismísimo Fisher.Una cosa me encanto y que por primera vez fue puesta en el juego (añadida después en Blacklist) es el poder recurrir a eliminar enemigos silenciosamente con nuestro arma en una secuencia de asesinatos en cadena, lógicamenten no podremos recurrir siempre a esto, normalmente tendremos que ser de los más sigilosos para poder atacar a nuestro enemigos por la espalda sin ser descubiertos o utilizando distintos objetos del entorno como por ejemplo: lamparas del techo. Mediante avancemos encontraremos distintos enemigos a los que podremos interrogar y la única manera es al estilo de Sam Fisher.A lo largo del juego también iremos recolectando armas y si bien no iremos cargados hasta lo dientes, mas bien nos darán una variedad decente. El juego premia el sigilo y para ellos podremos trepar y movernos con suma agilidad. Un puntazo que le veo al título es que si nos descubren deberemos cubrimos en alguna cobertura ocasionando así que nos pierdan de vista, bien pues esto se representara como una especia de silueta nuestra y sabremos que esa fue la ultima posición en la que nos vio el enemigo, pudiendo así franquear a nuestro perseguidores desde otros caminos.El doblaje al castellano me gusto muchísimo ya que para mi es otro gran punto a favor totalmente y más con la característica voz de Luis Bajo. Lamentablemente tengo que dar un punto negativo al decir que es un juego que no tiene un incentivo para la rejugabilidad aunque para eso tendremos online, pero hoy quiero centrarme en la historia y dejar ese apartado un poco de lado.Os comentare algo bastante curiosos que fue algo que me dolió puesto que siempre al ocurrir este tipo de cosas te preguntas "¿y si sucediera esto de esta manera?" pues bien el juego en su fase temprana era diferente en algunos aspectos, diréis ¿en cuales? Primero decir que vemos a un Sam con un aspecto mas desaliñado y totalmente diferente.(Ambas imágenes son de la primera idea que tenían).El juego no seria tan lineal como al final se nos presenta, además de que en la forma del gameplay cambiaría completamente pudiendo interactuar muchísimo más con nuestro entorno e incluso poder combatir cuerpo a cuerpo, que si bien en la parte de los interrogatorios del juego final vemos a Sam pudiendo desarmaren algunos casos o golpeando con un alto conocimiento militar, no dejan de ser partes en las que apenas jugamos y se limita a dar un botón o darnos una opción.Para concluir diré que el juego es una pasada de principio a fin tal como os dije antes uno de los que más me gusto pero en mi interior siempre me quedare con esas gustillo de saber como hubiera sido y cuanto hubiera cambiado el título de haber salido como en un principio tenían planeado hacer. Además de que el aspecto de Sam en el prototipo me parece una pasada, da perfectamente el pego de una persona que siente que lo ha perdido todo frente a la historia que quisieron plantear.Os dejo unos videos para que lo veaís:(El juego original).(Trailer del juego beta).Con esto ultimo me despido de vosotros hasta el próximo artículo. Espero que os haya gustado y entretenido. Un abrazo lectores.