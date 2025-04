Una vez mas Umi_k llega con un nuevo juego



y esta vez traigo "Deadbolt", el juego donde protagonizaremos a una especie de sicario que elimina monstruos

Como es normal un sicario es contratado por alguien para matar a un objetivo, pero en Deadbolt, nuestro personaje deberá asesinar a objetivos dados por una misteriosa chimenea, la cual nos va dando consejos a la hora de enfrentar algunos tipos de enemigos. Para enfrentarnos a estos tendremos un arsenal de armas y habilidades bastante amplio, pero "Reaper"(Segador en español) tiene una debilidad muy importante, y es que puede ser abatido de un solo golpe, cosa la cual aparte de dificultarnos las misiones, nos obliga a hacer un trabajo perfecto e impecable







En deadbolt las misiones pueden variar, desde matar a todos los enemigos, destruir una droga, matar un jefe, ETC. Pero si estas al tanto de la historia te darás cuenta de que la chimenea nos pide básicamente que destruyamos toda una red de narcotráfico. La droga en cuestión es el "Ash" y nuestra misión es acabar con ella y las mentes que están creándola.







En deadbolt encontraremos monstruos que se dividen en 4 tipos:

-Esqueletos

-Zombis

-Vampiros

-Demonios



Mientras más avanzas en el juego más enemigos se desbloquean, dando así lugar a enemigos más complejos o los cuales se deberán generar una mínima técnica como para acabar con él. Ya sea apresurarse más, no gastar balas, o alguna cosa la cual nos brinde mejor enfrentamiento contra él.

(Las sombras que se ven son enemigos especiales del episodio final)



Un detalle muy importante, es que a pesar de que parece, Reaper no es un "no muerto", esto se revela más adelante en el juego. Esto es algo que personalmente me sorprendió debido a su apariencia física, al comienzo pensé que es un "revenant"(una especie de combinación de vampiro con zombi) pero en cierto punto se nos dice que no.

Otra opción es que lo sea pero el guion no lo interprete como tal







Deadbolt cuenta con 25 misiones y un arsenal amplio de armas para nuestro segador. Cada misión es calificada en estrellas, demostrando tu eficiencia en el nivel.

Mientras más estrellas mejor, siendo estas un total de 5.



Si logras conseguir las 5 estrellas se te dará una mejor recompensa, que será la moneda del juego, conocida como "souls" o en español "almas"





Como se ve en la imagen tenemos un sillón y una mesa del lado derecho con la cual podremos iniciar misiones. Pero del lado izquierdo veremos una salida, si la usamos llegaremos al puerto, donde encontraremos al hombre que nos venderá las armas, aunque no están todas disponibles ya que algunas se pueden utilizar en mapas personalizados























El juego es, como la mayoría que traigo, poco conocido, y realmente entretenido y desafiante, con una temática oscura, y una Jugabilidad compleja, entre descubrir que cosas convienen y que no.

Si realmente te gusto el juego y tienes ganas de más, no dudes en buscar mapas personalizados por los usuarios, o incluso puedes crear uno.









Esto sería todo y como siempre dejare los requisitos abajo para el que esté interesado.



Que tengan buen día/tarde/noche y hasta el próximo foro

Requisitos Mínimos