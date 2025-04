The Wolf Among Us - Analisis

Saludos a todos los lobos solitarios sueltos por ahí, y bienvenidos al análisis de El Lobo Entre Nosotros (2013-2014) Por favor tómense su tiempo para leer el artículo, no les llevara más de 10 minutos. Muchas gracias.

The Wolf Among Us relata el antes de la historia de los comics llamado Fables, criaturas de los cuentos de hadas populares que han crecido y se han mudado en secreto a la ciudad de Nueva York, Manhattan. En este juego controlaremos al reformado Gran Lobo, Bigby Wolf, ahora sheriff de Fabletown, la comunidad oculta para personajes ficticios de los cuentos de hadas clásicos. En esta aventura de culto tenemos acción, drama, decisiones que tomar, y una fuerte relación que cuidar con todos los amigos/enemigos que tendremos en el juego. Todo gracias a Telltale Games, en uno de los mejores juegos que han podido crear.





(Nota: El juego solo está disponible en ingles, pero la comunidad ha hecho traducciones al español. Este artículo, con las imágenes, fue creado usando el Episodio 1 como referencia)

HISTORIA:

Episodio 1: Faith







El reformado sheriff Wolf intenta dejar sus días atrás de atacar a Caperucita Roja y enfrentarse al Leñador, para concentrarse en defender a la comunidad oculta de Fabletown de los Mundanos, humanos sin magia/conocimiento de los Fables, en la ciudad de Manhattan. Un día, una llamada del Sr. Sapo en sus apartamentos sobre una pelea incomoda la noche y Bigby se encarga, solo para enfrentarse al leñador y una chica llamada Faith. Después de la pelea, otro crimen ocurre en el porche de los apartamentos Woodland, la sede central de los Fables, del cual Blancanieves (Snow White) avisa a Wolf y descubre un asesinato...





Episodio 2: Humo y Espejos

El mismo modus operandi ocurre en las escaleras de los apartamentos, y otro Fable parece estar involucrado. Al final se descubre que la victima ha usado un “glamour” falso, para usar la identidad de otro Fable. Este encantamiento es lo que permite a las bestias no humanas (trolls por ejemplo) el tener una forma humana y poder ocultarse entre los mundanos. Esto lleva a Wolf a descubrir un atentado contra la comunidad y parece que un genio criminal puede estar detrás de todo esto.





Episodio 3: Un Kilometro Torcido

Se ha descubierto la identidad del posible traidor, y Wolf y Snow deben decidir como perseguirlo. Sin la ayuda del espejo mágico, que ha sido roto por el traidor antes de que escapara, deben deducir donde pudo haber ido y como encontrar la pieza necesaria para hacer que el espejo funcione. Lamentablemente una leyenda urbana también se ha aliado con la mente maestra y aparenta ser un desafío para el Gran Lobo.





Episodio 4: En La Ropa Del Ganado

Ahora con heridas graves pero ningún problema para Wolf, solo queda descubrir cómo alcanzar al criminal detrás de los asesinatos de dos Fables, del cual podemos encontrar la última pieza para reparar al espejo mágico para descubrir donde se encuentra el lugar de operaciones del enemigo. Ahora que la ira del Lobo se ha despertado y ha activado su licantropía (forma de hombre lobo) para defenderse, nada podrá detenerlo cuando este cerca de detener a los criminales, y su maestro, el Hombre Torcido (Crooked Man).







"Fuerza... Supongo que viene de muchas formas."

Episodio 5: El Lobo Llora

Luego de haber descubierto el lugar del criminal maestro junto con sus cómplices, Wolf planea llevárselo ante la justicia del pueblo Fable, pero parece que sus planes vuelven a complicarse una vez más, ya que el enemigo se defiende de su causa y todos planean acabar con el Sheriff cuando sea el momento. Depende del jugador decidir como terminara todo esto.





JUGABILIDAD:







Durante la aventura podemos controlar a Bigby por el escenario, aunque en muchas escenas simplemente tenemos que elegir que decir o controlar los movimientos del Lobo en combate, estos son eventos de reacción rápida (Quick Time Events) y tendremos que participar en esos para avanzar, pero no son un desafío. Cuando tengamos que elegir un dialogo tendremos un tiempo para elegir una opción de lo contrario Bigby no dirá nada y se quedara callado. Recuerda que el silencio es una respuesta válida. Cuando ganemos control podemos movernos por el lugar, interactuar con los objetos del escenario con un par de clics (Mirar, Usar, Agarrar, Hablar) y si queremos apurarnos hacemos dos veces clic en la acción o pulsamos la tecla correspondiente para caminar rápido.







"No me parece correcto abrir la correspondencia de otro."

Al igual que en The Walking Dead, nuestras decisiones tendrán un mayor impacto o no en los personajes secundarios, ya que estos reaccionaran de manera diferente a tus acciones que tuvieron lugar en el pasado o tendrán lugar en el futuro. Podemos adoptar varios estilos de juego, ya sea amigable, agresivo, o incluso de pocas palabras. Tus decisiones, incluyendo a los lugares disponibles para investigar donde iras en primer lugar, afectaran al juego en sí. Dependiendo de cómo te desempeñes dentro del juego como el Lobo, tendrás un final de episodio más o menos diferente, incluso puede afectar la vida de un Fable. También puedes ver en el menú principal o al final del episodio mismo las decisiones que has tomado en comparación con otros jugadores, así como una guía de cada personaje en Fabletown.





No te preocupes con los puzles de ningún tipo, en este juego no hay ninguna dificultad y es casi imposible quedarse atascado. Sin embargo, si te encuentras con alguna investigación, depende de ti resolverla o no. Si eliges bien tus cartas, al final podrás tener buenos resultados e incluso resolver un caso, y los personajes que te rodeen recordaran eso. También puedes desbloquear entradas para la guía de los Fables que solo se obtienen con determinadas acciones. Sobre los eventos de reacción rápida, quizás tengas que intentar varias veces hasta que completes la pelea, ya que los segundos son cruciales y debes reaccionar como corresponde apretando una de las teclas de movimiento, apuntar con el ratón, o presionar rápidamente una tecla. En algunos casos los diálogos pueden ser saltados con el botón derecho del ratón. No te olvides de explorar todo lo que el juego pueda ofrecerte, y si tienes ganas de ver más o probar diferentes resultados, puedes crear varias partidas, cargar una parte del episodio que ya has visto, etc.





EVALUACION: 10/10

Esta fue una de las mejores obras, estando a la par que The Walking Dead, que Telltale Games haya hecho, y aunque el final del episodio 5 nos deja con muchas preguntas y dudas sobre que pasara a continuación, es posible volver a ver este juego en algún futuro, ya que la comunidad es muy grande y todos parecen haberse enamorado de la saga. En fin, esto es solo una muestra de lo que vas a ver. Te recomiendo probar este juego antes que nada, cuanto antes puedas, mejor. Si te quedaron ganas de más hay otros títulos con el mismo calibre que The Wolf Among Us que han creado estos años, y resultan ser títulos que no dejan de sorprender a sus fans.

Gracias por llegar al final.