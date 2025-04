Team Fight Tactics (TheLeguend1001)

Muy buenas a todos, en esta ocasión les hablaré un poco sobre la última gran incorporación de Riot Games a League Of Legends, con esto me refiero a Team Fight Tactics.

Team Fight Tactics fue lanzado al PBE de LoL más o menos el 18 de Junio y llego al servidor (general) de LAN el 28 de ese mismo mes.

Team Fight Tactics es un juego al cual podríamos clasificar como “Autobattle”, es decir, “batalla automática”, esto quiere decir que los personajes pelean “solos”, no necesitan de ti para poder pelear. Un juego que quizá les traiga a la mente es AutoChess, y bueno, de cierta manera es algo similar, es decir, va de lo mismo, pero si tiene un par de cambios en los campeones, en cómo interactúan, en la creación de los objetos y más cosas de ese estilo, igualmente trae un toque de Riot Games con emojis, bailes, etc.

Muy bien, vayamos ahora al juego. Para jugar TFT solo tenemos que descargar el LoL como se hace normalmente, desde la página oficial de Riot Games, posteriormente, ya descargado nos vamos a la opción de “Juega” y ahí encontraremos TeamFight Tactics como un modo de juego más, damos click sobre ello y podemos escoger entre partida “normal” o partida “clasificatoria”, más adelante hablaré un poco sobre las diferencias entre estos dos tipos de partidas.

Al darle en “Buscar partida” buscará partida (pues si, ¿no? :´v) durante un par de segundos, al encontrarla automáticamente nos llevará a la pantalla de carga.

Segundos después de esperar en la pantalla de carga nos hará aparecer en un círculo formado por todos los jugadores de la partida (Incluyéndonos) y habrá otro pequeño círculo donde estarán girando algunos campeones y con ellos algunos objetos, a esto le llamaré “Rueda inicial”, en ella seleccionaremos nuestro primer campeón.

Después de esa vez, cada ciertas rondas volveremos a esa rueda y seleccionaremos otro campeón pero esta vez primero pasaran los que tengan menos “vida” y al último los que esten en las primeras posiciones.

Después de escoger un campeón nos llevara al campo de batalla, en las 3 primeras rondas pelearemos contra la IA, contra mounstruos que en la grieta del invocador estan en la jungla. Estos mounstruos soltaran esas bolitas con un signo de interrogación que se ven en la imagen, dentro de ellas podremos encontrar 2 cosas, monedas u objetos. Los objetos pueden variar (Y creo que más bien son “medios objetos”, ya que necesitamos 2 de esos para juntar un objeto que ya tenga una pasiva. Los objetos son totalmente aleatorios, te puede tocar algo que te sirva o algo casi completamente inservible. Las monedas tambien son un tanto al azar, te puede tocar 1 moneda o hasta 5 o 6 monedas (creo).



Los objetos que te van dando se van a la izquierda inferior (para tomarlos tienes que llevar tu monito hacía la bolita con el signo y después recoger lo que suelte). Los pueden conmbinar cuando se los colocas a un campeón (El objeto que lleve el campeón lo tendrá debajo de su barra de vida). La única manera de quitarle el objeto a un campeón es venderlo, así que mucho cuidado como utilizas tus objetos.









Dejando los objetos de un lado, vamos a hablar de los campeones, como ya dije antes, al inicio de la partida puedes elegir un campeón de la rotación que aparece, sin embargo, no tienes que sufrir con un solo campeón toda la partida, cada que termina una ronda puedes comprar campeones en la tienda que sale debajo, el precio de estos campeones va a variar dependiendo de su “calidad”, y se comprarán con las monedas que mencione antes. ¿Cómo conseguir monedas? Bueno, eso es fácil, vas al Oxxo y me depositas a la cuenta 4766 8411 0265 2792, no, no es cierto (:´v jaja, ojala esto no afecte la aceptación del artículo), las monedas se consiguen, además de lo que ya dije que te la da la bolita con el signo, cada que acaba una ronda, si la ganas te dará 1 de Oro más 4 o 5 de Oro por acabar la ronda y un extra dependiendo de racha de derrotas o de victorias y además puede darte más oro si llevas 3 o 4 piratas en tu equipo (Esto tiene que ver con otra característica del juego, pero es algo extenso así que no desarrollaré esto, si quieren que escriba sobre esto díganmelo en los comentarios).





PD: El orden de las imágenes esta un poco mal, lo que pasa es que eran muchas imágenes y ya no me pude decidir cuales quitar, espero se vea aceptable, al menos :c