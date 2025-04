The Testament of Sherlock Holmes - Analisis

Bienvenidos detectives al análisis sobre El Testamento de Sherlock Holmes (desarrollado por Frogwares en 2012) Por favor tómense el tiempo para leer el artículo hasta el final antes de evaluarlo, no les llevara más de 5 minutos. Muchas gracias y por favor dejen sus comentarios antes de salir.





El último caso, tal vez el más desafiante para Sherlock Holmes y John Watson, en la década de 1890, en el que varias partes andan involucradas y todas tienen un solo propósito. Ahora se han aumentado las apuestas, los rompecabezas son complicados, y la ayuda es mínima. ¿Podrás resolver el caso en el menor tiempo posible y atrapar a los malos? Con inclusión de logros, un sistema de ayuda, gráficos innovadores, The Testament of Sherlock Holmes promete finalizar la serie de juegos de manera que no decepcione a los seguidores del famoso detective de una era pasada.

HISTORIA:







Comienza con un simple caso de una joyería robada de un marques, y cuando Sherlock finalmente la encuentra, al día siguiente resulta que identificaron el collar de perlas como falso. Esto hace un agujero en la reputación de Holmes ya que un trabajador en los medios logra hacerse con esta noticia, y parece que está siguiendo el juego a la pareja de detectives. Sin embargo, Holmes no se preocupa en lo absoluto, y se prepara para visitar al obispo de Knightsbridge, ¡solo para encontrarlo muerto! ¿Acaso se trata de una mente maestra o la obra de un lunático? Este caso se repetirá durante la aventura, te lo aseguro. Usando por última vez los elementos de detección, medicinales, y científicos, Sherlock y Watson intentaran terminar con el juego definitivamente, si ninguno de ellos sale herido.

JUGABILIDAD:







El juego se puede jugar de varias maneras, con la cámara aerodinámica, convirtiendo los controles en los de un juego point & click (solo el mouse). También se puede poner la cámara en tercera persona sobre el hombro o en primera persona. Así puedes ver los objetos que están en el suelo o son muy pequeños. Con el mouse tenemos que buscar los objetos interactuables e inspeccionarlos o manipularlos. Si se pueden agarrar, pasaran a tu inventario, donde puedes combinarlos con otros objetos o usarlos en el escenario. Puedes controlar a los dos personajes pero no a la vez. Ambos tienen un sexto sentido, que les permite resaltar un objeto interactuable en el escenario pero tendrán que esperar menos de 30 segundos para volver a usar la habilidad. Resulta muy útil para cuando uses la cámara en primera persona y estés mirando por completo el escenario para buscar algo que se te ha escapado de tu vista.





En este juego de detectives, es muy importante explorar y hacer todo, prestar atención a los diálogos, observar y buscar los detalles muy pequeños que a veces necesitaran una lupa o un microscopio. Puedes intentar pasar el mouse/cámara por todos los lugares hasta que el cursor cambie, ahí te darás cuenta de que hay algo que puedas interactuar. Con respecto a los diálogos, no todos los personajes tendrán algo importante que decir, pero Watson registra todos los diálogos en el menú del juego, así que puedes volver a ver lo que han dicho los personajes durante la duración del caso, por ahí te saltaste algo importante y no prestaste atención o te lo olvidaste. En el menú puedes ver tu inventario con todos tus objetos, puedes ver todos los diálogos, consultar el mapa, la tabla de deducciones, y las notas. A veces la mayoría de las pistas se encuentran en los diálogos y las notas. Cuando las juntes en el mundo del juego podrás mirarlas aquí con más detalle todo lo que quieras. La tabla de deducciones te permite recrear con cierta exactitud los eventos que han ocurrido en la escena del crimen una vez juntes todas las pistas necesarias. Tendrás tres deducciones que deberás descartar al menos dos ya que una de ellas es la correcta. Una vez que todas las deducciones (ubicadas a la izquierda) conectadas con la conclusión final (ubicada a la derecha) estas tendrán un color verde, habiendo finalizado la deducción.





La dificultad general del juego radica en los puzles. Algunos de ellos te pedirán una llave, otros requieren varias llaves, y algunos radican en movimientos complejos pero con un fin. Cuando estés en la pantalla de un puzle (también conocido como minijuego), tendrás que resolverlo moviendo cosas, insertar herramientas en el lugar apropiado, etc. Sherlock te avisara si has cometido un error y tendrás que reiniciar el puzle. Si no puedes resolver el puzle en varios intentos aparecerá la opción de saltearlo pero no podrás conseguir el logro por resolver el minijuego.





Pongamos como ejemplo el primer minijuego, el tablero de ajedrez, ubicado en la oficina del reverendo del obispo. Aquí tenemos un caballo como pieza única del ajedrez. El tablero de ajedrez está ubicado en el suelo, y la pantalla del minijuego nos muestra exactamente el tamaño del tablero 5x5. El objetivo del minijuego es rellenar todos los cuadrados del tablero con los movimientos del caballo, de forma que la pieza de ajedrez termine en el último cuadro señalado. Si no sabes cómo jugar al ajedrez el caballo solo se puede realizar movimientos en forma de L, esto quiere decir, que podemos mover al caballo tres cuadrados abajo y uno a la izquierda o a la derecha. Si nos quedamos sin movimientos, porque no podemos volver a pisar los cuadrados resaltados en verde, tenemos que reiniciar el puzle. Otros puzles tienen dinámicas diferentes que veras más adelante en el juego.





El cómo completemos el juego a través de los minijuegos, diálogos, deducciones, radica totalmente en nosotros. La única ayuda que obtendremos esta en los diálogos o en las notas. Si ves algún puzle que no puedes completar prueba a dejar el juego e intentarlo más tarde. Aquí tendrás que resolver todos los puzles en orden para avanzar, no hay forma de dejar el puzle y resolver otro. Si crees que no puedes resolver algo porque “te falta información”, tienes que seguir explorando el lugar hasta que puedas continuar, de lo contrario Sherlock no puede avanzar en el caso. No te preocupes por el sistema de guardado, no puedes morir o perder el juego, solo guarda en momentos en los que quieras volver a repetirlos para conseguir los logros que te falten. El desempeño que tengas al final depende de cómo has completado los minijuegos o te los has salteado por completo.

EVALUACION: 9/10





Fue una experiencia relajante y desafiante para finalizar la serie de juegos del famoso detective. Pese a la trama que resulta algo obvio, los puzles me han dejado horas, sino minutos, tratar de resolverlos sin ninguna ayuda. Tanto el caso como los diálogos y personajes, todos resultaron prometedores. Y volviendo a la dificultad, no es nada del otro mundo, simplemente se trata de tomar notas y observar todo por cuenta propia como Sherlock lo haría (la parte de las notas se lo deja a Watson). Una vez que comiences el juego, finalízalo sin preocupaciones, y disfruta de los gráficos que hacen de estos juegos algo que merece la pena probar al menos una vez.

Gracias por llegar al final.