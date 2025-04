Stick Fight Infinity2 MINI-RESEÑA

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag para mí es un honor traerles un juego esta vez algo sencillo de jugar el cual tiene sus altas y bajas al igual que muchos otros juegos del género "plataforma y acción" este se titula como Stick Fight 2 Infinity que en su traducción original al español siginifica pelea de palo infinita en su versión #2. Este juego lo podrán adquirir de forma totalmente gratuita desde la tienda de la Play Store el cual consiste en sostener una ardúa batalla entre 3 enemigos sobre una plataforma y así demostrar quien es el mejor sobreviviente usando armas de fuego e items al inico de la partida.



PD : Las capturas que verán a continuación fueron tomadas por mí persona mediante el emulador de android Nox para brindarle a ustédes una mejor calidad de imágenes y puedan disfrutar tanto del artículo como yo ahora mismo. También he decidido hacerlo desde este emulador y no de un android complejo porque los controles son un poco más cómodo queridos lectores, sin más nada que agregar a la introducción ¡comencémos! ..

Primero que nada comentaré un poco acerca de la historia de este juego y muchos similares a este, hace años este género de plataforma con la temática de stickman (hombre palo) fué muy reconocida por muchos aficionados de la comunidad gamer sólo por la simple razón de que es el juego con más acción entre shooters y estratégia. De esta forma muchos jugadores estaban convencidos de que todavía existe un gran potencial para este tipo de temática por lo que han decidido extenderlo para un software libre y gratuito el cual conocémos como android tomando en cuenta que ya se conseguían muchos de estos juegos flash en diversidades de paginas webs. Ahora que ya conocémos un poco de la historia entrémos en contexto para comentarles un poco de como fué mi experiencia en stick fight y algunas cosas que me han llamado un poco la atención de este juego. Primero que nada su main menú el cual es muy sencillo y fácil de ubicar cualquier opción pero una de las bajas en este juego es que no contamos con un sistema de guardado de cuentas.Al principio del juego nos encontrarémos una serie de instructivos el cual nos ayudará a refrescar cada uno de nuestro movimientos dentro del combate por lo que dúdo mucho que te pierdas ya que sus controles son sumamente fáciles y más abajo les adjuntaré una imágen para que lo puedan apreciar. En la parte inferior izquierda de la pantalla nos muestran un pequeño pánel de botones la cual tienen funcionalidades de movimimientos básicos (Izquierda y derecha) en la otra parte inferior central del pánel verémos otros botónes conocidos como los hechizos de primera mano, el primero sirve para congelar a tus enemigos por 3 segundos aproximadamente y dispararle con el arma que se te entregará en el respawn de cada partida, el segundo hechizo conocido como escudo del jugador servirá para absorver el daño de las armas de fuego de cada enemigo por lo tanto serás inmortal sólo por un corto plazo de tiempo. Por último tendrémos el hechizo de vida el cual funciona para regenerarte una cierta cantidad de vida de la cual has sido dañada, recomiendo usarla teniendo mitad de vida para que no te tomen por sorpresa armas de alto calibre a un hilo de vida y mueras.Como podrás observar en aún restan algunos controles sencillos de entender ubicados en la arte inferior derecha de tu pantalla el cual te indica que puedes arrojar el arma si así lo deseas para poder recoger otra distinta del suelo, puedes ejecutar saltos para llegar a ciertos lugares y atinar a cualquiera de tus enemigos usando el botón de "disparar" una vez estando en el aire. Lo mejor será que te prepares vaquero porque esto es sólo el comienzo y debo recordarte que no sólo usarás 1 arma en común sino variedades de las cuales comentaré más adelante.En la primera clase tnedrémos una gran variedad de armas el cual podrémos usar estando en partida y estas van desde la clasificación de ametralladoras, subfusil, metralletas, lanza-granadas, Snipers de alta potencia y hasta la más conocida en muchos juegos como la Scars. Al inicar cada combate cada nivel irá agregándole un poco de dificultad tanto a tí como a los jugadores enemigos ¿pero porque? por el simple hecho de que cada mapa contiene unas condiciones de riesgo tanto (caídas ó lluvia de dinamitas) el cual podría ser el infierno de muchos jugadorés enemigos incluyéndote, por otro lado si eres amante de los vestuarios te tengo una buena noticia y es que podrémos comprarle objetos bonitos como gorros de vaquero y otras variedades de su misma clase. El problema de los vestuarios es que no es tan extenso como en otros juegos de lucha ó estratégia por lo que consigero que esta sería una baja del juego, ahora si eres de este tipo de personas que le gusta los objetos únicos y exclusivos el juego tiene su propia tienda integrada donde podrás comprar una gran cantidad de oro y ofertas que son hermosas. En este caso una de estas ofertas te ofrece un color de arma distinto a los que obtienen el suyo de forma gratuita y un sombrero totalmente único sólo si compras con dinero real.Como algunos juegos de acción ó estratégia Stick fight cuenta con una sistema de recompensas diarias el cual nos da muchos beneficios al ser completada, por ejemplo una de estas misiones nos indica que matémos a 22 enemigos en lo que resta de partida y a cambio te otorgan 1100 de oro con el que podrémos comprar armas potentes como las que mencioné en el párrafo de arriba. Es sencillo completar cada una de estas por lo que dúdo mucho que te lleve menos de 2 días revarte todas estas recompensas, también debo comentarles algo con respecto a cada arma que compren y es que cada una de ellas tienen un status de daño y velocidad de ataque el cual deben testear estando en batallas para saber si alguna de estas se acoplan mejor a tu estilo de juego, es importante saber que letalidad ó alcance puede tener cada una de estas ya que con una lanza granadas podrías incluso hacerte daño a tí mismo asi que ¡ten mucho cuidado!. Uno de los estatutos de cada arma es la cantidad de municiones , el recoil ó puntería y el daño que pueden llegar a hacer, para adquirir alguna de estas armas en la tienda deberás primero subir de nivel hasta donde se te indique.Una de las curiosidades de este juego es que hasta equiparte un simple sombrero podría brindarte más vida ó velocidad para tu jugador, por eso es tan importante cada uno de los objetos en la tienda tomando en cuenta las prendas con las que te vistes ¿interesante verdad?.¿Sabías que?.. Stickman tuvo una gran popularidad en los minijuegos flash de paginas webs e incluso hasta la actualidad lo siguen siendo en nuestros dispositivos androids. Se dice que hace muchos años fueron creandose grandes juegos con esta temática entre beísbol, futbol, shooters, cocina, acción, misterios y muchos otros. Por esto ha sido tan bueno su alcance que los más visitados en las páginas son los de acción por lo que se recomienda discrección ya que estos podrían contener un poco de violencia y no ser apto para menores de edad. Pero lo aún más curioso ¿sabías que stickman es una películoa infantil? esta películo trata un poco acerca de un hombre palo que se separa de su familia y le toca tener una gran aventura por el mundo sólo para hablar con papá noel ó en pocas palabras Santa Claus. Desde ese entonces alguien aprovechó esta historia para usar a stickman como la temática para cualquier tipo de juegos y tener ideas para un mejor desarrollo para la comunidad gamer.Al entrar al juego lo primero que notarémos es la sencilla interfaz del menú por lo que puede no ser tan impresionante como el de muchos juegos y a mi parecer es algo en lo que podrías considerarse otra "baja" ya que algunos de la comunidad gamer son muy detallista al momento de probar un juego de modo que si es muy llamativo será ideal para esta persona y tener más alcance, ahora entrando un poco en contexto en la parte superior izquierda notarémos una barra de ajustes que cuenta con un sólo idioma por el momento en este caso el inglés, el efecto de los golpes ó la musica del main menú. Pero ¿cual es el problema de este juego? si invertimos dinero real en este juego sin un sistema de guardado de cuentas no valdrá la pena ni el tu dinero ya que podrías perder todo tu progreso y seguramente es algo que no todo el mundo quiere ¿cierto?..He jugado muchas sagas de stickman desde que tengo memoria y puedo decirles que hay muchos de estos que tienen un gran potencial para seguir siendo explotados y de este mismo modo llamando la atención de muchos jugadores por lo tanto mi única crítica acerca de este juego es que no valdría la pena invertir dinero real en este ya no que posee un sistema de guardado de cuentas por lo que sólo recomiendo jugarlo como ocio sin gastar tu dinero en algo que no vale la pena, no les niego que es divertido pero como les comenté al principio creo que sólo sería mejor jugarlo para pasar el rato. Y bueno para ir despidiendome quisiera saber ¿que te pareció mi artículo? puedes dejarme una crítica constructiva en la caja de comentarios para seguir mejorando cada aspecto, por otro lado también me gustaría saber si alguna vez has jugado a algunos de estos juegos en la sección de curiosidades.