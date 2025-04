Aclaración:

Estoy resubiendo este articulo ya que hubo un error en la subida de la portada y fue rechazado por los moderadores por esto, espero que esta vez sea aceptado.



Hola a todos c:

Hoy traigo un análisis a unos de los primeros videojuegos basados en la familia amarilla que todos amamos que salieron al mercado en los años 90: The Simpsons Bart vs the Space Mutants, sin más que agregar, comencemos:





The Simpsons Bart vs the Space Mutants es un videojuego que, como dice el título, está basado en la famosa serie de televisión The Simpsons, desarrollado por Imagineering y Arc Developments y distribuido por Acclaim y Ocean Software para infinidad de plataformas y consolas: Atari ST, Commodore 64, Nintendo Entertainment System, Mega Drive, Sega Drive, entre otras en los años 1991 y 1992.

Pequeña Introducción a la Historia

Esta vez estaremos en la piel de Bart, que una noche como cualquier otra, mientras los niños de Springfield están en sus camas descansando, él se escapa de casa a hacer travesuras como siempre, pero esta vez será distinta a todas sus escapadas anteriores ya que mientras el paseaba por las deshabitadas calles ve unas luces muy extrañas y llamativas que provenían de afuera de la ciudad, Bart sin duda alguna va a investigar. Cuando llega al lugar ve un platillo volador gigante y había dos personas debajo de él conversando de una manera muy normal, como si tuvieran nada arriba de sus cabezas haciendo todo mucho más extraño de lo que ya es. Bart, escondido, logra escuchar la plática que tienen estos dos individuos que no son nada buenas, planean conquistar el planeta tierra y esclavizar a los humanos planeando sustituir a las personas con mutantes, por suerte Bart tiene unas gafas de rayos X que le permite ver a los alienígenas bajo el disfraz de humanos, luego de esto Bart vuelve a casa a contarle todo a la familia que no le creen nada de lo que dice y además lo castigan por escaparse de la casa de noche. Al saber que está solo y que nadie más sabe lo que está ocurriendo al travieso Simpson solo le queda una alternativa: salir a enfrentar a esos mutantes y conseguir las pruebas necesarias para que el resto de la familia le crea.









Jugabilidad

Este título cuenta con una dificultad alta, bueno si vamos al caso estamos en el papel de un niño de diez años intentando frustrar los planes de unos alienígenas que quieren conquistar el mundo él solo, así que además de que la historia ya es complicada los creadores no se quisieron quedar atrás en la jugabilidad. El videojuego cuenta con cinco niveles llenos de misiones, retos puzzles y más, tendremos que buscar objetos de color purpura, todo lo que sea de ese color debe ser destruido, camuflado o coloreado y deberemos haber llegado a cierta cantidad para poder pasar al siguiente nivel, algunos objetos están a la vista y otros están ocultos de maneras bastante rebuscadas, asique es muy posible que tengamos que volver sobre nuestros pasos varias veces para poder pasar al siguiente nivel. El control del mano es complejo, mas no imposible, una vez que te acostumbras ya es fácil, pero mientras tanto vas a sufrir un buen rato para poder dominar el control de este videojuego. En el primer nivel deberemos prestar mucha atención y recoger varios objetos que nos jugaran a favor más tarde, también podremos contar con la ayuda de Maggie, simplemente deberemos recoger las letras que formas su nombre y se consiguen al matar a los alienígenas.







Completar el juego al cien por ciento es bastante complicado ya que sus cinco niveles varían demasiado y cada vez que cumplimos con la tarea de pasarlos la dificultad aumenta considerablemente, además de que no contamos con puntos de control, ni guardado y menos de passwords, también es muy normal quedarse atascado en ciertas partes y terminar perdiendo todas las vidas, lo que significa comenzar el videojuego desde cero otra vez, solo tenemos tres vidas que se pueden ir sumando conforme vayamos avanzando en el juego, podremos encontrar vidas en forma de carteles con la cara del Payaso Krusty. Algo curioso es que en aquellas épocas los videojuegos venían con un súper manual de instrucciones ya que no cualquiera disponía de internet como hoy en día, así que ese manual se convertía en tu mejor amigo ya que habían varias combinaciones de golpes, saltos, habilidades, entre otros que debían hacerse si o si pulsando simultáneamente varios botones.









Gráficamente hablando no hay mucho para decir, es un juego de los años 90 que supo recrear muy bien el universo de los Simpsons y que hoy en día también se ve muy bien, cuenta con muy buenas animaciones para su época y el entorno fue realizado de una manera bastante cuidadosa para ser un videojuego de 8 bits.

Musicalmente también está bien logrado, acompaña bien al videojuego y es bastante animada, los efectos son aceptables e inclusive dependiendo la versión en la que juegues se podrá escuchar a Bart decir los clásicos diálogos de la serie.

Vale aclarar que todas las versiones del juego son distintas entre sí, algunas tienen una mejor jugabilidad, otras mejores gráficos, algunas objetos exclusivos o trucos ocultos entre otras cosas.









Conclusión

The Simpsons Bart vs the Space Mutants no es uno de los mejores videojuegos de la entrañable familia amarrilla, ni tampoco es de mis favoritos personalmente hablando, pero a mi parecer se le debería dar una oportunidad y más aún si te gustan los títulos que son todo un reto ya que para jugarlo deberás armarte de paciencia para poder pasarlo.



Y con esto llegamos al final, espero que les guste, ya saben que las críticas son bien recibidas, hasta otra c: