Hola queridos amigos de Gamehag. Otra vez les traigo un articulo de esta maravillosa saga llamada Just Cause. La secuela de la que estoy hablando de Just Cause 2, viene con mucha mas de esta genial historia con un montón de nuevas misiones. Se van a sorprender de el increíble progreso de gráficos con respecto a Just Cause 1. Ahora sin mas nada que decir vamos allá!!!

Este juego fue creado por Avalanche Studios y fue estrenado en el año 2010. Este es la secuela de Just Cause, acá vamos a poder apreciar la increíble mejora de los gráficos y la cantidad de buenos detalles. Este es un juego que no tuvo mucho éxito a nivel Global pero si lo estuvo en EEUU. Este juego salio casi para todas las plataformas, excepto por los celulares.La historia comienza como en el juego pasado en una isla creada especialmente para este juego, la isla en cuestión se llama Panai. Otra vez como en el juego anterior vamos a jugar siendo Nico Rodriguez, que es del personal secreto de una empresa secreta de EEUU. En esta historia Nico va a ir a esta isla para intentar matar a otro hombre con exceso de poder que lidera la isla.Nico no solo tiene que lidiar con un hombre con exceso de poder en la isla, sino que también tiene que lidiar con el hombre que lo esta guiando y aconsejando que hacer con respecto a la isla, y este hombre en cuestión era el mismísimo maestro de Nico. Esto le va a traer muchos problemas a Nico debido a que su maestro le enseño todo lo que sabe, por lo tanto va a conocer todos y cada uno de sus movimientos. Entonces va a ser la misión de Nico averiguar como va a matar tanto al Hombre con exceso de poder y a su ex maestro, y la va a tener muy complicada debido a que la expresa que lo respaldaba a Nico no podrá ayudarlo, por lo tanto esta en una situación mas que complicada.La jugabilidad es muy parecida a la del juego anterior, Just Cause, vamos a jugar en un mundo abierto y en 3ra persona. Lo bueno de ser un mundo abierto es que vas a poder explorar todo que quieras. O sino vas a poder jugar las misiones principales para poder continuar y ver esta increíble historia o sino también vas a poder jugar las numerosas y excitantes misiones secundarias que tenes disponibles que al realizarlas vas a poder aumentar tu reputación con los grupos. Le han agregado muchas mas misiones principales y secundarias.Para llevar a cabo esta cantidad increíble de misiones, vamos a tener en nuestro alcance una gran cantidad increíble y variada de vehículos con estos mismos vamos a poder hacer muchos trucos que le va a agregar muchas emociones al juego, por ejemplo la de pasarse a otro auto en movimiento, la de disparar al mismo tiempo que manejamos, la de manejar un helicóptero o un avión y tirarnos con un paracaídas vamos a poder hacer un poco mas de cosas que en el juego pasado. También vamos a tener disponible una enorme cantidad varias de armas y objetos, pero para mi el objeto que mas se destaca es el gancho que tiene Nico en su brazo derecho, es un gancho que se puede enganchar en casi todo.La verdad que lo que mas me sorprendió a mi, lo voy a seguir repitiendo porque la verdad me gusto mucho, es la mejora de los gráficos. Es un cambio para bien porque la verdad me dieron muchas ganas de jugarlo y jugar las siguientes secuelas. Ademas de que agregaron muchas mas misiones para mas horas de entretenimiento. Les recomiendo que traten de recorrer todo el espacio posible debido a que tiene un mapa muy grande con grandes cosas. Es un juego y una saga mas que recomendada de mi parte, espero que puedan disfrutarla tanto como yo lo hice.No se olviden de dejar sus comentarios. Muchas gracias.