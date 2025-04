The Last Of Us Part II - ¿El mejor juego del año?

En este articulo escribire sobre el proximo gran juego, en mi opinion, el mejor de la era PS4. Si, hablamos de The Last Of Us Part II.



The Last Of Us Part II será un juego de acción/aventuras. Su fecha de lanzamiento es el 19 de Junio de 2020 para PS4, yo creo que será el último gran juego de esta consola.



The Last of Us Part II ilumina muchas facetas complicadas y difíciles de la humanidad, un viaje que aborda la empatía, la ira y cómo somos definidos por quienes nos rodean. Estas consideraciones filosóficas pueden ser incómodas para luchar, pero Naughty Dog las transmite con cuidadoso matiz y emoción inquebrantable, creando una obra maestra narrativa con un poder único que pocos juegos han logrado.







La historia, el juego:



La historia comienza con una conversación sobre cómo terminó el primer juego, sobre lo que hizo Joel en el hospital Firefly, y la mentira que le contó a Ellie al respecto. Ese intercambio sienta las bases para el estado actual de su complicada relación, que los jugadores llegan a entender aún más profundamente a medida que la historia continúa. Asentados en un campamento en Jackson; Wyoming, Ellie y Joel están tratando de llegar a un acuerdo con las consecuencias de sus acciones anteriores, mientras que el mundo sigue sufriendo el caos de la infección que ha transformado a la humanidad y ha devastado la civilización.



The Last of Us Part II se define por su historia a cada paso, y Naughty Dog teje magistralmente sus temas en todos los niveles. Representa la violencia cruda que Ellie utiliza para navegar por este mundo, y que la violencia se alimenta en puntos de trama cruciales durante su búsqueda de venganza. Sí, matas a muchos humanos e infectados en el camino, pero el efecto acumulado de la furia de Ellie pesa sobre ti con el tiempo. Incluso mientras despejas un área de guardias hostiles, cuestionas tu propio papel en la brutalidad. Las personas que asesinas tienen nombres, y puedes escucharlos hablar de sus seres queridos mientras te acercas a ellos. Aunque es difícil decir que esto es "divertido", la forma en que The Last of Us Part II forja este nivel de inversión e inmersión es una de sus mayores fortalezas.







El mundo del juego, algo fantástico:



La post-apocalíptica atmosfera crea la oportunidad perfecta para que diferentes facciones luchen por el poder. Además de los infectados como zombis, también lucharás contra la WLF militarizada y los Seraphites reacios a la tecnología. El jugador se ocupa de todos estos grupos en encuentros intensos que mezclan el escabullirse y disparar de maneras variadas e impredecibles. La mayor agilidad de Ellie te permite saltar, gatear y saltar por las áreas y aprovechar la verticalidad, pero la mayor mejora en el combate es la forma en que el mundo te empuja a jugar. El sigilo siempre es recompensado, y puedes controlar el campo de batalla con el uso inteligente de tus recursos, especialmente en los entornos más grandes.



Incluso con sus muchos escenarios de combate, The Last of Us Part II ofrece momentos tranquilos y solitarios. Algunas áreas están desprovistas de encuentros por completo, pero no se sienten vacías. En su lugar, se centran en la construcción del mundo, o hacen que usted como jugador para reflexionar sobre sus acciones. Las personas que conoces en el camino también juegan un papel importante en tu viaje; cuando viajas solo, sientes su ausencia.







Los gráficos, los sentimientos, nadie los supera:

Los ambientes cuentan sus propias historias de aquellos que se infectaron. Las personas que esperan a que sus familias regresen, los soldados que cazan desertores y los pacientes que buscan tratamiento, se reúnen estos cuentos trágicos y fascinantes leyendo notas e interpretando pistas en el mundo. Desde un punto de vista más práctico, explorar cada área es importante para reunir recursos utilizados para crear objetos y mejorar talentos como rastreo más rápido y mejor conciencia. Casi todos los rincones tienen algo que encontrar. Entrando en una tienda vacía, era fácil sentir por los personajes de este mundo que tenían sus vidas alteradas.



Los valores de producción que Naughty Dog aporta a esta experiencia son insuperables. Los personajes no sólo se ven bien; se ven reales, con peculiaridades que los hacen más creíbles como humanos. El mundo y sus habitantes son visualmente impresionantes, con obras de arte y animaciones que verás una sola vez, las conversaciones que hacen que el mundo se sienta vivo, y una banda sonora y efectos de sonido que te traen escalofríos. Los zumbidos bajos y el goteo de agua en botellas vacías añaden tensión a medida que navegas por los peligros del mundo.







Conclusión:



En conclusión, puedes deleitarte con la atención al detalle, el mundo y el combate, pero la historia es donde The Last of Us Part II establece un nuevo punto. Hay mucho que decir sobre este juego que no se puede decir aquí debido a spoilers, pero ustedes deben jugar tan pronto como sea posible con la menor información posible. No necesitas saber detalles para apreciar cómo la jugabilidad y las señales ambientales juegan en un solo propósito: Te hacen sentir las elecciones, la impotencia y la violencia en el corazón de este mundo y sus personajes.



Estará disponible el 19 de Junio en la PS Store.



