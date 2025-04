Beyond Blue - Reseña

En este articulo escribiré un poco de un nuevo juego, poco conocido pero muuuy bueno. Hablare de Beyond Blue.

Aclaro que este articulo ya fue enviado, solo que fue rechazado por Formato Incorrecto. Hable con el staff y lo arregle <3.

Beyond Blue es un juego de aventura narrativa desarrollado y publicado por E-Line Media. El juego fue lanzado el 11 de Junio de 2020 para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS.



La gran mayoría de los juegos que se lanzan en el panorama de los juegos actual se centran en la acción rápida, el juego hardcore, y la necesidad de probarse a sí mismo sobre los demás. Pero Beyond Blue es diferente, y siguiendo el trabajo que entregaron con el interesante “Never Alone” en 2014, encontramos a E-Line Media una vez más trabajando sobre la magia para ofrecer una aventura basada en la narrativa. Esta vez es uno que nos lleva a lo más profundo de las olas, hasta el corazón azul de nuestro planeta.







Trama, algo realmente nuevo:



Beyond Blue te pone en el traje de buceo de Mirai, un explorador y científico que tiene un amor por todo lo que se encuentra bajo las olas, especialmente con una familia específica de ballenas. Como parte de un nuevo equipo de investigación, depende del jugador para ayudar a guiar a Mirai a través de una serie de áreas en el océano, documentando los animales que encuentra, e interactuando con ellos como nunca antes.



La gran mayoría del tiempo en Beyond Blue será controlando a Mirai mientras nada con gracia a través del océano, pasando del puesto de control al puesto de control, instado por sus colegas Andre e Irina. Con un escáner muy importante en la mano, este se convierte en el punto focal para toda su interacción bajo las olas, apuntando a nuevas especies de peces y la vida submarina. A partir de ahí, mantener un animal específico en la mira durante unos segundos permite que sean catalogados, mejorando la historia y proporcionando una serie de opciones informativas.







Mapa, animales y atmosfera:



El océano en sí se divide en una variedad de regiones más pequeñas: el atolón, el océano abierto, el monte marino, la piscina de salmuera, los respiraderos y una región costera, cada una es el hogar de una serie de especies diferentes. Hacer su camino a través de estas áreas, trabajar en grietas y piscinas de lava pasadas con la esperanza de que pueda encontrar la información que está buscando, es un verdadero lio. Esto ayuda el hecho de que Mirai maneja bien también, nadando a ritmo y planeando como si estuviera a la vez con el océano.



Los animales en sí se ven y suenan muy bien. Es probablemente el sueño de muchos poder nadar con delfines, y Beyond Blue te da esa oportunidad. Pero también podrás quedar atrapado con bancos de peces más pequeños, o maravillarte con la gloria de una tortuga o un tiburón ballena a medida que avanzan. Nadar junto a estas bestias submarinas rara vez envejece, y cuando se combina con los sonidos, zumbidos y señales de audio que ofrecen, Beyond Blue realmente permite la inmersión.







Cantidad, calidad y aprendes:



Lo que Beyond Blue hace muy bien es proporcionar una gran visión de los animales que se encuentran en nuestros océanos delicados. Desde los gustos del enorme cachalote, pasando por una multitud de tiburones, delfines y orcas, hasta tortugas y pulpos, y luego hasta bancos de peces más pequeños como el pez globo manchado blanco, hay una buena variedad de especies incluidas, casi 50 en total cuando se incluyen juveniles. Cada uno de estos también se detalla de una manera excelente, y cuanto más progreses a través de Beyond Blue, y cuanto más escanees a cada criatura individual, mayor información se proporcionará. Al final de tu viaje de descubrimiento no solo conocerás los nombres científicos de cada criatura, sino también su longitud, el tipo de agua en la que le gusta pasar el rato, e incluso habrás tenido la oportunidad de disfrutar y escuchar sus propios sonidos únicos.



Beyond Blue también profundiza al combinar un excelente conocimiento adicional a través de la inclusión de 16 minidocumentantes únicos. Estos se desbloquean a medida que tú y Mirai descubren partes específicas de la historia, pero son una gran adición al lado de la jugabilidad de las cosas, sobre la base de lo que somos capaces de aprender a través del juego. Cada uno tiene sólo unos minutos de duración, por lo que si usted tiene alguna idea de querer saber más acerca de los océanos, cómo la tecnología está ayudando a jugar un papel en nuestra comprensión, o incluso cómo la vida de un explorador del océano se desarrolla, son un reloj imprescindible y una adición muy interesante al juego en su conjunto.







No todo es perfecto…:



Sin embargo, no todo funciona como se pretendía en Beyond Blue. Mientras que la natación, la exploración y el escaneo de los animales rara vez se cansan, hay algunos pequeños insectos y fallas. Uno en particular, es cuando puedes ver a todo un grupo de tiburones que se niegan a moverse a través del agua. Sí, podrían haber estado dormidos, pero al acercarse a ellos era totalmente posible nadar a través de ellos.



Luego, cuando encontramos a Mirai regresando a su pequeño submarino para participar en conversaciones con Andre, Irina y su hermana, Ren, las cosas se vuelven un poco raras, tanto en términos de interacciones con algunos de los elementos menores encontrados en el submarino, como en las conversaciones con sus amigos y familiares.







Conclusión:



En conclusión, es difícil criticar Beyond Blue demasiado, ya que llega al mercado con la intención de resaltar la magia del océano, martillando a casa un tipo diferente de mensaje a la mayoría de las otras experiencias de juego. Como un juego que podría ser mejor, pero como un viaje a lo que es lo desconocido para muchos, entonces sin duda funciona. Algunos pequeños bichos y fallos aparte, si usted está interesado en el azul profundo, y desea saber más sobre el trabajo que sucede bajo nuestras olas del océano, entonces Beyond Blue es sin duda un juego perfecto.



Puedes comprarlo en la tienda de cada plataforma. Está en Steam para PC.



Espero les haya gustado el articulo <3

(PD: Aclarar de nuevo que este articulo esta siendo reenviado, fue rechazado por Formato Incorrecto. Hable con el staff y lo arregle <3)