The King of Fighters: La historia

En este articulo quiero contarles acerca de mi juego favorito de todos los tiempos que le da el título a este articulo y si, voy a hablar de The King of Fighters. Espero no aburrirlos, y que se entretengan un poco con estas líneas, así que allá vamos.

Para empezar, soy muy nuevo en esta evolución de los vídeo juegos de esta página, no me considero gamer ni aficionado ni nada que se le parezca a los vídeo juegos, pero aun así me parece interesante conocer otras realidades y compartir con ustedes lo que yo viví.

Yo a pesar de no ser fanático me sentí más cómodo en otra era de los vídeo juegos, aunque me parece fantástico, actualmente, relacionarte con personas de diferentes gustos y culturas, si así lo deseas.

Si bien, como mencione en el párrafo anterior no soy una persona fanática de los vídeo juegos, sin embargo, he jugado alguno que otro, especialmente en mi adolescencia, aquellos que se jugaba de forma analógica: Era como una heladera con un televisor integrado, tenía una palanca, algunos botones y fichas que eran como monedas y vos la introducías en la máquina para poder jugar. Así jugaba yo a este juego, ahora está disponible en múltiples plataformas y hasta hay un emulador para ello. Podías jugar con otro o solo. La experiencia era inexplicable. En este video a continuación vas a conocer más a fondo la historia con sus respectivos personajes y porque fue el fin de la empresa que la creo.

Como habrás visto en el video de arriba, el juego va evolucionando con los años, pero en este caso te traigo el instructivo de la versión del año 97 de como jugar y como se hacen sus poderes.





Tengo que decir que la “jugabilidad” fue bastante buena, me las arregle para aprender los trucos y demás y por ahí compartíamos y me ayudaba algún que otro amigo, más que experimentado o no y de alguna manera nos complementábamos y teníamos una buena excusa para vernos, en compañía todo es mejor. (Están las instrucciones de las otras versiones en internet por si les interesa saber más)

De todas maneras, nunca faltaba esas bromas o abucheadas mientras jugábamos cuando algo hacíamos mal (es que éramos muy competitivos). Y era todo de manera personal y no detrás de una pantalla como ahora, entiendo que es algo terrible y no se debe hacer de ninguna de las dos formas, pero estoy aprendiendo algo de los nuevos juegos de ahora y me he informado un poco como: Freefire, Fortnite, Roblox, Minecraft, Apex, Overwatch, etc. No era malo, pero tampoco un crack, pero había en algunos en donde me lucia, realmente.

Pueden buscar el instagram del juego que es: thekingoffighters.

Finalmente me tomo el atrevimiento de decirte que el juego es ¡Muy recomendable así que no dudes en probarlo! Cabe la posibilidad que nos veamos en otro artículo. Hasta la próxima.