The end is nigh (opinion)

Primero que todo quiero resaltar que la opinion que quiero dar sobre este juego,es gracias a que un dia conoci este juego tambien por gamehag y me enamore al jugarlo porque es muy interesante con sus diferentes mapas y su dificultad, ademas tiene excelente graficos que eso es lo que pienso calificar en este articulo (originalidad, graficos, audio y sonido, historia del juego)

este juego fue creado por Edmund McMillen y Tylert Glaiel



este es un juego que me ha enamorado :v (ok no) aquí les dejo el trailer de este maravilloso juego



Excelente juego ademas por la historia tan divertida que tiene, la cual se basa en que el mundo lo arrasa una bomba nuclear y lo poco que queda son unas pantallas que son los mundos y una pequeña masa de alquitrán llamada Ash, que deberá atravesar como en todos los juegos del género, el mapa hasta lograr conocer el final (que no te lo diré)y mientras hace eso necesitara recoger tumores que le servirán demasiado en su aventura o al menos hasta que mueras :v . No sería un juego de plataformas si no hubiese miles de saltos, y pues también miles de muertes :): The End is Nigh tiene un gran nivel de complejidad y dificultad ahora mismo tengo mas de 9000 muertes y aun no me lo he pasado completo... pero es excelente la historia que nos narra porque Ash quiere un amigo y tendrá que buscar las piezas y armarlo así conseguir a alguien con quien pase el tiempo aunque eso solo desencadenara la aparición del otro mundo el cual también deberás atravesarle doy esta calificación porque el juego se ve muy bien, muy bueno el sonido ya que para cada estación del mapa hay un sonido que va de acuerdo con el momento que esta pasando y a veces el sonido ayuda mucho a divertirse en los niveles y hasta bailar :v (ok no)algo que quiero resaltar es que cuando inicie el juego me iba muy lento, pero descubrí que era por los gráficos, si a ustedes les pasa les recomiendo bajar los gráficos o reducir la pantalla así el juego ira de maravilla, ademas déjense guiar por la música a veces sirve de mucho divertirse también con la músicaAdemas de que el mapa tiene muchos secretos alrededor ustedes tendrán que buscar muchismo las tarjetas de minijuegos pues también servirán demasiado para dar tumores,ademas siempre habrá mapas secretos por todo el juego como el futuro y el pasado donde tendrán que completar la historia con sus finales y así comprender la historia , es fascinante como se juntan las historias de la vida de Ash. Aquí les dejare unas imágenes de los minijuegos y pues el mundo y el mapa ustedes arriban ya lo pueden ver y conocerlo.PREFIERO que las imágenes hablen por mi ya ustedes verán si lo descargar el juego, pero si quieren descargarlo dejenmen en los comentarios para publicarles el link ya que acá no puedo porque dice que no se acepta introducir links :vLa verdad el juego lo amo y siempre me encantara ya ustedes serán los que revelaran la historia,JUEGUENLO disfrútenlo y mueran :Vgracias por leer este articulo.espero que con este articulo sea recordado este juego que es muy divertido pero intenta no destruir tu teclado al morir tantas veces :)