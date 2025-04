The Cat Lady - Un videojuego oscuro.

Los videojuegos (sobre todo los independientes) han, en su mayoría, llegado a tener historias fantasiosas y divertidas que recaen en historias lineales sin realmente innovaciones importantes en sus tramas, siendo así, que aquellos videojuegos que cambian los estilos ya escogidos por la industria han llegado a ser más apreciados por la comunidad que el típico videojuego genérico de turno, y hoy les vengo a hablar de uno que cumple con dichos requisitos, el cual es The Cat Lady.



The Cat Lady es un "videojuego" independiente del tipo aventura gráfica creado por Harvester Games que trata temas importantes como la depresión, la muerte, el ahogo emocional, la crudeza con la que el mundo llega a contar y todos los temas referidos a los anteriores mencionados.



Este videojuego no era apto para ser parte de mi serie recientemente comenzada de "Recordando viejos indies", sin embargo, quería hacerle un artículo, porque se lo merece en su totalidad. En este artículo tomaré más en cuenta las recomendaciones que me han dado, a pesar de que no muchos realmente se tomen el tiempo de leer los artículos, creo que vale la pena hacerlo.

Sin divagar más, vamos allá.

A diferencia de mi artículo anterior, he decidido que, en este caso, haré una excepción y comentaré más respecto al aspecto histórico del videojuego y repasaremos un poco (Y sólo un poco) sobre la trama y sus mecánicas, para que los demás aspectos se puedan resaltar mejor.

Trama

La trama nos pone en la piel de Susan Ashworth, una mujer de aproximadamente 40 a 50 años de edad que sufre depresión, tiene una conducta asocial y pensamientos antisocialistas y nihilistas. Ella vive sola en un apartamento, y es conocida por sus vecinos como "La señorita de los gatos" porque deja entrar a los gatos callejeros a su habitación mientras toca su piano y les da de comer.

Dando comienzo al videojuego, se suicida, causándose una sobredosis con pastillas para dormir. Luego de morir, se encuentra con una extraña mujer de aparente gran poder, la cual le concede la "habilidad" de volver a la vida cuantas veces le sea necesario, con la condición de enfrentarse a varios psicópatas que encontrará durante el juego.

Hay muchos más aspectos de la trama sobre los cuales podría hablar, pero, no me gustan los spoilers y, prefiero que aquellos que le vayan a dar una oportunidad al videojuego, puedan descubrirlos por su propia cuenta.

Aspecto visual

El videojuego se encarga de llevar el aspecto visual al mismo nivel que la trama, con lo cual, no se corta en lo más mínimo a la hora de mostrar sangre, trozos o alguna que otra parte triturada del cuerpo humano, además, nos deja ser parte de toda la experiencia psicológica por la que pasa Susan, al enseñarnos escenarios totalmente dedicados a sus problemas emocionales y aquellos donde tiene riesgo de morir. La música que tiene es otro buen acompañante que el videojuego tiene, cumpliendo con su propósito al ir de la mano con los rasgos visuales.

Sin embargo, no sólo se trata de sangre y escenarios no aptos para menores o personas sensibles, también hay escenarios con mucha preciosidad, como pueden ver en la imagen.

Jugabilidad

Y, por último, tenemos la jugabilidad, que es uno de los aspectos menos destacables, pues se basa en mover al personaje principal de izquierda a derecha en un escenario lineal, pudiendo recolectar objetos que se guardarán en el inventario (un espacio que habrá debajo) para utilizarlos en el futuro, mecánica con la cual se crean algunos puzzles y se utiliza para contar la historia.

Uno de los aspectos más negativos que tiene el videojuego es que no puedes adelantar o saltear los diálogos, lo cual resulta muy molesto e irritante si lo que buscas es cambiar tus decisiones. Y sí, el juego tiene un sistema de decisiones, aunque la historia termina siendo un poco lineal y la jugabilidad no influye mucho en la historia.

Conclusión

He de decir que es un videojuego muy bueno, pero no es apto para todo público, evidentemente. Ya que contiene imágenes y lenguaje que una persona sensible o menor no deberían de presenciar. Sin embargo, creo que, con un jugador que pueda soportar esos aspectos (o incluso disfrutarlos), le vendría muy bien el videojuego y no se arrepentirá de probarlo.

Sin embargo, y para finalizar, el videojuego no se trata simplemente sobre el lado negativo y malvado que puede tener la vida, sólo hace énfasis en que existe y que puede llegar a un gran extremismo. Sin embargo, no es sólo eso, pues nos invita a seguir luchando, con la promesa de que, con la esperanza y el trabajo, se puede salir de cualquier agujero. Y que la luz al final de este, será hermosa.



Existen también "Downfall" y "Lorelai", que son otros videojuegos que pertenece al mismo universo (o eso tengo entendido) y tienen muchas características parecidas The Cat Lady. No los he jugado, pero si lo hago, es probable que les termine haciendo un artículo donde hable de los dos. Sin decir más, me despido, gracias por leer.